Omloop Het Nieuwsblad-2020. Женская велогонка

Дата:

Вчера, 17:45 Gent - Ninove, 122,9 км 1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton Scott 3:34:55 2 Marta Bastianelli (Ita) Ale' Btc Ljubljana 0:00:42 3 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb 4 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 5 Ellen Van Dijk (Ned) Trek - Segafredo 0:00:44 6 Elizabeth Banks (Gbr) Bigla - Katusha 0:01:13 7 Eugenia Bujak (Slo) Ale' Btc Ljubljana 8 Chloe Hosking (Aus) Rally Cycling 0:01:30 9 Jip Van Den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 10 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 11 Elena Cecchini (Ita) Canyon / /Sram Racing 12 Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott 13 Marlen Reusser (Swi) Bigla - Katusha 14 Jeanne Korevaar (Ned) Ccc - Liv 15 Ruth Winder (Usa) Trek - Segafredo 16 Hannah Barnes (Gbr) Canyon / /Sram Racing 0:01:36 17 Soraya Paladin (Ita) Ccc - Liv 18 Franziska Koch (Ger) Team Sunweb 0:01:38 19 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 0:01:58 20 Abby-Mae Parkinson (Gbr) Lotto Soudal Ladies 21 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton Scott 22 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:03:09 23 Alison Jackson (Can) Team Sunweb 0:03:14 24 Lauren Kitchen (Aus) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope 25 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon / /Sram Racing 0:03:17 26 Susanne Andersen (Nor) Team Sunweb 27 Sofia Bertizzolo (Ita) Ccc - Liv 0:03:20 28 Anastasiia Chursina (Rus) Ale' Btc Ljubljana 29 Natalie Van Gogh (Ned) Chevalmeire Cycling Team 30 Sara Poidevin (Can) Rally Cycling 31 Eri Yonamine (Jpn) Ale' Btc Ljubljana 32 Danique Braam (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:04:05 33 Lonneke Uneken (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:04:10 34 Coryn Rivera (Usa) Team Sunweb 0:04:25 35 Sara Penton (Swe) Drops 36 Marieke Van Witzenburg (Ned) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling 37 Danielle Christmas (Gbr) Lotto Soudal Ladies 38 Catalina Anais Soto Campos (Chi) Wcc Team 39 Grace Brown (Aus) Mitchelton Scott 40 Riejanne Markus (Ned) Ccc - Liv 41 Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 42 Evy Kuijpers (Ned) Ccc - Liv 0:04:28 43 Valerie Demey (Bel) Ccc - Liv 44 Janneke Ensing (Ned) Mitchelton Scott 0:04:35 45 Tanja Erath (Ger) Canyon / /Sram Racing 0:05:52 46 Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Drops 47 Quinty Ton (Ned) Biehler Krush Pro Cycling 48 Kylie Waterreus (Ned) Multum Accountants - Lsk Ladies Cycling Team 49 Femke Markus (Ned) Parkhotel Valkenburg 50 Nicole Steigenga (Ned) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling 0:05:54 51 Vita Heine (Nor) Hitec Products - Birk Sport 52 Emily Newsom (Usa) Team Tibco - Silicon Valley Bank 53 Rozanne Slik (Ned) Chevalmeire Cycling Team 54 Eugénie Duval (Fra) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope 55 Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Den) Bigla - Katusha 56 Romy Kasper (Ger) Parkhotel Valkenburg 57 Alice Barnes (Gbr) Canyon / /Sram Racing 58 Maëlle Grossetete (Fra) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope 59 Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg 60 Barbara Guarischi (Ita) Movistar Team Women 61 Brodie Chapman (Aus) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope 62 Emilia Fahlin (Swe) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope 63 Trixi Worrack (Ger) Trek - Segafredo 64 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar - Travel & Service 65 Elena Pirrone (Ita) Valcar - Travel & Service 66 Arianna Fidanza (Ita) Lotto Soudal Ladies 67 Julia Soek (Ned) Team Sunweb 0:07:47 68 Kathrin Schweinberger (Aut) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling 69 Chiara Consonni (Ita) Valcar - Travel & Service 70 Silvia Pollicini (Ita) Valcar - Travel & Service 71 Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg 72 Kirstie Van Haaften (Ned) Ciclotel 73 Kelly Van Den Steen (Bel) Chevalmeire Cycling Team DNF Belle De Gast (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Evita Muzic (Fra) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope DNF Jelena Erić (Srb) Movistar Team Women DNF Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women DNF Teniel Campbell TTO Valcar - Travel & Service DNF Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) Wcc Team DNF Moniek Tenniglo (Ned) Mitchelton Scott DNF Anastasiya Kolesava (Blr) Wcc Team DNF Veronika Jandová (Cze) Wcc Team DNF Akvile Gedraitytė (Ltu) Wcc Team DNF Skylar Schneider (Usa) Boels Dolmans Cyclingteam DNF Heidi Franz (Usa) Rally Cycling DNF Nina Kessler (Ned) Team Tibco - Silicon Valley Bank DNF Silvia Persico (Ita) Valcar - Travel & Service DNF Jenelle Crooks (Nzl) Team Tibco - Silicon Valley Bank DNF Maaike Boogaard (Ned) Ale' Btc Ljubljana DNF Anna Trevisi (Ita) Ale' Btc Ljubljana DNF Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Team Tibco - Silicon Valley Bank DNF Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Movistar Team Women DNF Sarah Gigante (Aus) Team Tibco - Silicon Valley Bank DNF Hannah Ludwig (Ger) Canyon / /Sram Racing DNF Leah Dixon (Gbr) Team Tibco - Silicon Valley Bank DNF Leigh Ann Ganzar (Usa) Rally Cycling DNF Melanie Klement (Ned) Biehler Krush Pro Cycling DNF Désirée Ehrler (Swi) Multum Accountants - Lsk Ladies Cycling Team DNF Anna Badegruber (Aut) Multum Accountants - Lsk Ladies Cycling Team DNF Céline Van Houtum (Ned) Multum Accountants - Lsk Ladies Cycling Team DNF Valeriya Kononenko (Ukr) Ciclotel DNF Olha Kulynych (Ukr) Ciclotel DNF Daniela Reis (Por) Ciclotel DNF Bryony Van Velzen (Ned) Ciclotel DNF Sara Van De Vel (Bel) Ciclotel DNF Lucinda Brand (Ned) Trek - Segafredo DNF Merel Hofman (Ned) Biehler Krush Pro Cycling DNF Alana Castrique (Bel) Lotto Soudal Ladies DNF Maike Van Der Duin (Ned) Biehler Krush Pro Cycling DNF Nienke Wasmus (Ned) Biehler Krush Pro Cycling DNF Mikayla Harvey (Nzl) Bigla - Katusha DNF Natalie Irene Midtsveen (Nor) Hitec Products - Birk Sport DNF Leah Thomas (Usa) Bigla - Katusha DNF Sophie Wright (Gbr) Bigla - Katusha DNF Elizabeth Bennett (Gbr) Drops DNF Emilie Moberg (Nor) Drops DNF Lucy Van Der Haar (Gbr) Hitec Products - Birk Sport DNF Inez Beijer (Ned) Biehler Krush Pro Cycling DNF Rozemarijn Ammerlaan (Ned) Nxtg Racing DNF Emily Wadsworth (Gbr) Nxtg Racing DNF Charlotte Kool (Ned) Nxtg Racing DNF Britt Knaven (Bel) Nxtg Racing DNF Lotta Pauliina Henttala (Fin) Trek - Segafredo DNF Finja Smekal (Ger) Drops DNF Eva Jonkers (Ned) Nxtg Racing DNF Cathalijne Hoolwerf (Ned) Nxtg Racing DNF Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek - Segafredo DNF Roxane Fournier (Fra) DNF Fien Delbaere (Bel) Multum Accountants - Lsk Ladies Cycling Team DNF Febe Schokkaert (Bel) Chevalmeire Cycling Team DNF Lara Defour (Bel) Multum Accountants - Lsk Ladies Cycling Team DNF Mieke Docx (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling DNF Nicole Hanselmann (Swi) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling DNF Christina Schweinberger (Aut) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling DNF Amalie Lutro (Nor) Hitec Products - Birk Sport DNF Greta Richioud (Fra) Hitec Products - Birk Sport DNF Magdeleine Vallieres Mill (Can) Wcc Team DNF Julie Van De Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies DNF Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products - Birk Sport DNF Gloria Rodriguez Sanchez (Spa) Movistar Team Women DNF Rossella Ratto (Ita) Chevalmeire Cycling Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 