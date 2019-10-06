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Il Piccolo Lombardia-2019

Il Piccolo Lombardia-2019

Il Piccolo Lombardia-2019

 

 

 

Oggiono - Oggiono, 176 км

1. Andrea Bagioli (Ita) Colpack
2. Clément Champoussin (Fra) AG2R La Mondiale
3. Mattia Petrucci (Ita) Equipe continentale Groupama-FDJ

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Теги к статье: Il Piccolo Lombardia U-23 андеры классика

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Комментарии

  • levonardo
    Примож Роглич – победитель Gir ... (11)
    levonardo-Фото
    Роглич ещё и рекорд восхождения установил.
  • Student
    Примож Роглич – победитель Gir ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Cha
    Очень круто. Осталось Берналю Ломбардию выиграть, поддержать парад турообладателей.
    Хочется верить, но вртяли. Возраст не тот.
  • SportSpirit
    Примож Роглич – победитель Gir ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Роглич шикарный сезон проводит! Универсальный вездеход)

  • Cha
    Примож Роглич – победитель Gir ... (11)
    Cha-Фото
    Очень круто. Осталось Берналю Ломбардию выиграть, поддержать парад турообладателей.
  • Arciv
    Примож Роглич – победитель Gir ... (11)
    Arciv-Фото
    Роглич хорош. Столько побед набрал в этом сезоне . Теперь цель тур?
  • s75
    Джанни Москон: "После Тур де ... (12)
    s75-Фото

    Цитата: Earl57

    Так начальник тренеров в Бахрейн свалил. И есть вероятность, что перетащит за собой некоторых из бывших подчиненных. Так что им уже не до Инеос... 
    Плюс болезнь Брейсфорда, который пытается совмещать лечение и руководство командой. Когда он после Тура лег в больницу на операцию, стало совсем плохо


    Начальник тренеров - Керрисон, и он остаётся в команде. Если Эллингворт "перетащит" кое-кого из своих бывших подопечных DS, например, Кнавена или Ланкастера - хуже точно не будет. А те же Порталь или Артете весьма успешны там, где они работают сейчас. Помимо прочего Р.Э. занимался гоночными программами и (!) сборами. Именно резкими изменениями в предсезонной подготовке Москон объяснил свои неудачи первой половины сезона. Эллингворт также был одним из тренеров команды и "вёл" группу гонщиков. Проблемы со здоровьем Сэра - совсем не то, что влияет на результаты выступлений. Слишком много проблем по ходу сезона, которые команда решить не смогла - наложились на "традиционные" для команды проблемы, о которых известно уже не первый год.

  • motte
    Примож Роглич – победитель Gir ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: rude_rider
    Цитата: motte
    Жёстко поимел весь и всех
    Теперь, там где Нибали и роглич, будет всегда заманчиво-:)
    Нибали?Помоему он уже все

    Нееее, ещё надо треку отдать , сезон 2020 покажет

  • Student
    Примож Роглич – победитель Gir ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: uran
    На однодневки все, на многодневках подиум вполне возможен.
    Скорее наоборот.
  • uran
    Примож Роглич – победитель Gir ... (11)
    uran-Фото
    На однодневки все, на многодневках подиум вполне возможен.
  • rude_rider
    Примож Роглич – победитель Gir ... (11)
    rude_rider-Фото
    Цитата: motte
    Жёстко поимел весь и всех
    Теперь, там где Нибали и роглич, будет всегда заманчиво-:)
    Нибали? Помоему он уже все

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4180
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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