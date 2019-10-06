Il Piccolo Lombardia-2019

Цитата: Earl57



Так начальник тренеров в Бахрейн свалил. И есть вероятность, что перетащит за собой некоторых из бывших подчиненных. Так что им уже не до Инеос...

Плюс болезнь Брейсфорда, который пытается совмещать лечение и руководство командой. Когда он после Тура лег в больницу на операцию, стало совсем плохо



Начальник тренеров - Керрисон, и он остаётся в команде. Если Эллингворт "перетащит" кое-кого из своих бывших подопечных DS, например, Кнавена или Ланкастера - хуже точно не будет. А те же Порталь или Артете весьма успешны там, где они работают сейчас. Помимо прочего Р.Э. занимался гоночными программами и (!) сборами. Именно резкими изменениями в предсезонной подготовке Москон объяснил свои неудачи первой половины сезона. Эллингворт также был одним из тренеров команды и "вёл" группу гонщиков. Проблемы со здоровьем Сэра - совсем не то, что влияет на результаты выступлений. Слишком много проблем по ходу сезона, которые команда решить не смогла - наложились на "традиционные" для команды проблемы, о которых известно уже не первый год.