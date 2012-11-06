Adriatica Ionica Race-Sulle Rotte della Serenissima-2019. Этап 4

Как все в этом/нашем мире идёт свыше: Берналь готовился к Джиро, не тренировке получил травму, пропустил итальянский ГТ - выиграл Тур де Франс. За Фруми промолучу, но...да ладно)

Томас в прошом году первый, в этом второй, в 2020 выходит будет 3-м? А вторым Берналь; а кто же тогда первым (из ИНЭОСа?).

Юэн молорик, впервые на ТдФ и 3 этапа его в т.ч. и самый престижный для спринтеров ПАРИЖский, на Шамп-Элизе.

Отдельные дифирамбы Ж.Алафилипу, это было даже круче чем Томас Фёклер в 2011.