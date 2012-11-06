Adriatica Ionica Race-Sulle Rotte della Serenissima-2019. Этап 4

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 18:40
Cormòns - Trieste, 103,5 км
1. Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep
2. Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo
3. Sacha Modolo (Ita) EF Education First
Итоговая генеральная классификация:
1. Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida
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