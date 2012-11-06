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Adriatica Ionica Race-Sulle Rotte della Serenissima-2019. Этап 4

 

 

Adriatica Ionica Race-Sulle Rotte della Serenissima-2019. Этап 4

 

Adriatica Ionica Race-Sulle Rotte della Serenissima-2019. Этап 4

 

 

Cormòns - Trieste, 103,5 км

 

1. Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep
2. Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo
3. Sacha Modolo (Ita) EF Education First
Итоговая генеральная классификация:
1. Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida

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Теги к статье: Adriatica Ionica Race-Sulle Rotte della Serenissima многодневная велогонка гонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. paziz

    Вчера, 18:55 | Регистрация: 10.02.2018

    Падун красавец, слов нет

  2. Имя: Ростислав

    ROSt

    Вчера, 20:23 | Регистрация: 6.11.2012

    Поздравляю !!!

    Марк молодец! good

    ukr 

  3. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 20:34 | Регистрация: 15.04.2018

    Марк на вуэльте будет,интересно

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Ближайшие старты

3 - 9 августа 2019

Tour de Pologne

3 августа 2019

Clasica Ciclista San Sebastian

4 августа 2019

Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этот Иган/Эган Арли Берналь может побить и установить ещё не один рекорд в шоссейном велоспорте и не тольок на гранд-турах. Главное чтобы не пошёл по стопам Наиро. Удачи колумбийцу, поздравляю его с победой на ТдФ

  • ЧОРНЫЙ
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Давайте пожелаем еще одному колумбийцу Лопесу выиграть Вуэльту в этом году.Гадости не писать мне.
    +
  • RexDroid
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    RexDroid-Фото
    хрестаматийно розыграли двух сильных капитанов на двух этапах. одному повезло чуть больше, другому чуть не хватило формы.
  • Колёсник
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Колёсник-Фото
    Ускорься Вальверде на 20-м этапе на 70-100 метров раньше - и съел бы Акулу, и Тур сразу стал бы для него успешным
  • velodoctor
    Марк Падун – победитель Adriat ... (4)
    velodoctor-Фото

    На Вуэльте ждем этапа. 

  • Karmatron
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    Karmatron-Фото

    Эх, а я так желал еще одной победы для Джи. Чтобы всякие потом не трендели, что прошлый год был случайностью. А в этом году сыграло традиционное невезение Томаса: отпустили Берналя наверх, зная, что на спуске группа Джи отрыв доберет, а тут на тебе. Ну а второй короткий этап с финишем в гору Джи у Берналя бы и не забрал, колумбиец в горах посильнее будет.

  • Александра
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Александра-Фото
    Ой, давайте не будем выяснять, кто смотрит правильно, а кто неправильно.))
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как все в этом/нашем мире идёт свыше: Берналь готовился к Джиро, не тренировке получил травму, пропустил итальянский ГТ - выиграл Тур де Франс. За Фруми промолучу, но...да ладно)
    Томас в прошом году первый, в этом второй, в 2020 выходит будет 3-м? А вторым Берналь; а кто же тогда первым (из ИНЭОСа?).

     

    Юэн молорик, впервые на ТдФ и 3 этапа его в т.ч. и самый престижный для спринтеров ПАРИЖский, на Шамп-Элизе.

    Отдельные дифирамбы Ж.Алафилипу, это было даже круче чем Томас Фёклер в 2011.

  • Александра
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Александра-Фото

    Смотрю награждение. Берналь, конечно, - зайка. А колумбийские болельщики - огонь!))

  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Серафим-Фото
    Совсем не видно Вальверде, Урана? Мы точно смотрели одну гонку?

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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