Гент-Вевельгем-2019. Андеры.

Вчера, 17:23 Ieper - Ieper, 173.8 км 1 Jonas Rutsch (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS 4:05:08 2 Andreas Leknessund (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM 0:00:00 3 Jens Reynders (Bel) WALLONIE - BRUXELLES DEVELOPMENT TEAM 0:00:04 4 Robert Scott (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL 5 Cédric Beullens (Bel) 0:00:27 6 James Fouche (Nzl) TEAM WIGGINS LECOL 0:00:27 7 Tobias Svendsen Foss (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM 8 Jonas Castrique (Bel) WALLONIE - BRUXELLES DEVELOPMENT TEAM 0:01:12 9 Patrick Gamper (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM 10 Joel Suter (Sui) AKROS - THÖMUS 11 Ben Healy (Irl) TEAM WIGGINS LECOL 12 Nicolas Debeaumarche (Fra) 0:01:12 13 Patrick Haller (Ger) HEIZOMAT RAD - NET.DE 0:01:31 14 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) TEAM COLOQUICK 15 Aljaž Jarc (Slo) ADRIA MOBIL 16 Jarno Mobach (Ned) DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 17 None None (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 0:02:19 18 Karl Patrick Lauk (Est) GROUPAMA - FDJ 19 Laurenz Rex (Bel) WALLONIE - BRUXELLES DEVELOPMENT TEAM 20 Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) ALECTO CYCLINGTEAM 21 Juri Hollmann (Ger) HEIZOMAT RAD - NET.DE 22 Maxence Moncassin (Fra) AMORE & VITA - PRODIR 23 Fred Wright (Gbr) 0:02:19 24 Siim Kiskonen (Est) 0:02:19 25 Robin Froidevaux (Sui) AKROS - THÖMUS 0:02:19 26 Andreas Andersson (Swe) 0:02:19 27 Georg Zimmermann (Ger) TIROL KTM CYCLING TEAM 0:02:19 28 Filip Maciejuk (Pol) LEOPARD PRO CYCLING 29 Fabio Van Den Bossche (Bel) 0:02:19 30 Tobias Bayer (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM 0:02:19 31 Michael O'Loughlin (Irl) TEAM WIGGINS LECOL 32 Petr Rikunov (Rus) GAZPROM - RUSVELO 33 Sébastien Grignard (Bel) 0:02:19 34 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) 0:02:19 35 Thomas Pidcock (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL 0:02:25 36 Andreas Lorentz Kron (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 0:02:27 DNF Rhys Britton (Gbr) DNF Nir Gabay (Isr) DNF Bastien Dethier (Bel) DNF Conn McDunphy (Irl) DNF Marc Heaney (Irl) DNF Jake Stewart (Gbr) GROUPAMA - FDJ DNF Adam Stenson (Irl) DNF Joseph Nally (Gbr) DNF Yann Pestiaux (Bel) WALLONIE - BRUXELLES DEVELOPMENT TEAM DNF Itamar Einhorn (Isr) DNF Omer Lahav (Isr) DNF Saned Abu-Fares (Isr) DNF Daniel Olkha (Isr) DNF Luca Mozzato (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM DNF Samuele Zambelli (Ita) ISEO SERRATURE - RIME - CARNOVALI DNF Gregorio Ferri (Ita) DNF Tommaso Fiaschi (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE DNF Fabio Mazzucco (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS DNF Nicola Venchiarutti (Ita) CYCLING TEAM FRIULI ASD DNF Alekss Janis Razinskis (Lat) DNF Eriks Toms Gavars (Lat) AMORE & VITA - PRODIR DNF Kristers Ansons (Lat) AMORE & VITA - PRODIR DNF Omer Maka (Isr) DNF Julius Johansen (Den) TEAM COLOQUICK DNF Žiga Jerman (Slo) GROUPAMA - FDJ DNF Žiga Horvat (Slo) ADRIA MOBIL DNF Jaka Primožic (Slo) DNF Aleš Pirih (Slo) DNF Tilen Finkšt (Slo) LJUBLJANA GUSTO SANTIC DNF Richard Coma (Svk) DNF Stan Van Tricht (Bel) DNF Xandres Vervloesem (Bel) DEVELOPMENT TEAM SUNWEB DNF Felix Gall (Aut) DEVELOPMENT TEAM SUNWEB DNF Florian Gamper (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM DNF Mario Gamper (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM DNF Matej Blaško (Svk) DNF Marvin Tasset (Bel) WALLONIE - BRUXELLES DEVELOPMENT TEAM DNF Jeppe Aaskov Pallesen (Den) TEAM COLOQUICK DNF Paul Taebling (Ger) LKT TEAM BRANDENBURG DNF Horens Korbergs Ulvis (Lat) DNF Luke Smith (Irl) DNF Jakob Egholm (Den) HAGENS BERMAN AXEON DNF Joosep Sankmann (Est) DNF Kristo Prangel (Est) DNF Yoshiaki Fukuda (Jpn) DNF Kristjan Johanson (Est) DNF Markus Pajur (Est) DNF Colin Heiderscheid (Lux) LEOPARD PRO CYCLING DNF Niklas Märkl (Ger) DEVELOPMENT TEAM SUNWEB DNF Kristaps Pelcers (Lat) AMORE & VITA - PRODIR DNF Emerson Fontaine (Bel) WALLONIE - BRUXELLES DEVELOPMENT TEAM DNF Florian Kierner (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS DNF Valentin Ferron (Fra) DNF Michel Ries (Lux) KOMETA CYCLING TEAM DNF Sergey Rostovtsev (Rus) DNF Evgeny Kazanov (Rus) DNF Matúš Štocek (Svk) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE DNF Adam Foltán (Svk) DNF Lukáš Kubiš (Svk) DUKLA BANSKA BYSTRICA DNF Tomáš Meriac (Svk) DNF Xavier Cañellas Sanchez (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS RGA DNF Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) DNF Oier Lazkano Lopez (Esp) DNF Urko Berrade Fernandez (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS DNF Manuel Peñalver Aniorte (Esp) BURGOS - BH DNF Alexys Brunel (Fra) GROUPAMA - FDJ DNF Alexandr Kulikovskiy (Rus) GAZPROM - RUSVELO DNF Joab Schneiter (Sui) IAM EXCELSIOR DNF Kento Omachi (Jpn) DNF Ayumu Watanabe (Jpn) DNF Kakeru Omae (Jpn) AISAN RACING TEAM DNF Eugene Kakizaki (Jpn) DNF Antoine Aebi (Sui) AKROS - THÖMUS DNF Sander De Pestel (Bel) DNF Stefan Bissegger (Sui) SWISS RACING ACADEMY DNF Dylan Maldonado (Fra) DNF Emil Lindgren (Swe) DNF Gustav Johansson (Swe) DNF Christoffer Wall (Swe) DNF Oskar Palm (Swe) DNF Alexis Renard (Fra) DNF Denis Nekrasov (Rus) GAZPROM - RUSVELO DNF Valère Thiébaud (Sui) AKROS - THÖMUS DNF Matias Fitzwater (Nzl) DNF Maikel Zijlaard (Ned) HAGENS BERMAN AXEON DNF Pit Leyder (Lux) LEOPARD PRO CYCLING DNF Shoi Matsuda (Jpn) DNF Misch Leyder (Lux) LEOPARD PRO CYCLING DNF Ken Conter (Lux) DNF Arthur Kluckers (Lux) LEOPARD PRO CYCLING DNF David Dekker (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL DNF Edo Maas (Ned) DEVELOPMENT TEAM SUNWEB DNF Trystan Fivé (Bel) DNF Ide Schelling (Ned) SEG RACING ACADEMY DNF Vito Braet (Bel) DNF Luca De Meester (Bel) DNF Erik Bergström Frisk (Swe) MEMIL PRO CYCLING DNF Anton Popov (Rus) DNF Gilles De Wilde (Bel) DNF Mateusz Kostanski (Pol) DNF Stanislaw Aniolkowski (Pol) CCC DEVELOPMENT TEAM DNF Damian Papierski (Pol) CCC DEVELOPMENT TEAM DNF Szymon Krawczyk (Pol) VOSTER ATS TEAM DNF Marceli Boguslawski (Pol) WIBATECH MERX DNF Ben Hamilton (Nzl) DNF Martin Bugge Urianstad (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM DNF Ethan Batt (Nzl) DNF Torjus Sleen (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM DNF Jonas Iversby Hvideberg (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM DNF Ilan Van Wilder (Bel) DNF Paul Wright (Nzl) DNF Liam Cappel (Nzl) DNF Martin Pluto (Lat) MONKEY TOWN - A BLOCK CT DNF Søren Wærenskjold (Nor) JOKER FUEL OF NORWAY 