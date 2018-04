Тур Альп-2018. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 15:59 Klausen – Lienz (AUT), 134,3 км 1 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 3:19:59 2 George Bennett (Nzl) LottoNL-Jumbo 0:00:06 3 Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:11 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 5 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 7 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 8 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 9 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 10 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 11 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 12 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 13 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 14 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 15 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:00:50 16 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 17 Markus Eibegger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 18 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Dimension Data 19 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 20 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 21 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 22 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 23 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 24 Philip Deignan (Irl) Team Sky 25 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:18 26 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 27 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 28 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 29 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 30 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:02:35 31 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 32 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 33 Alexander Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:02 34 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 35 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 36 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 37 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 38 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 39 Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 40 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:03:06 41 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:04:46 42 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:05:05 43 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 44 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:55 45 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 46 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:09 47 David de la Cruz (Spa) Team Sky 0:08:59 48 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:09:10 49 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 50 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:09:23 51 Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data 52 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 53 Luca Covili (Ita) Italian National Team 0:09:44 54 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:11:55 55 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 56 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 57 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo 58 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 59 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 60 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 61 Filippo Fortin (Ita) Team Felbermayr Simplon Wels 62 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 63 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 64 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 65 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 66 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 67 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 68 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 69 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 70 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 71 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 72 Georg Zimmermann (Ger) Tirol Cycling Team 73 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 74 Alberto Amici (Ita) Italian National Team 75 Michel Piccot (Ita) Italian National Team 76 Hideto Nakane (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 77 Marco Bernardinetti (Ita) Italian National Team 78 Lukas Schlemmer (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 79 Johannes Schinnagel (Ger) Tirol Cycling Team 80 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 81 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 82 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 83 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 84 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 85 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 86 Joan Bou (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 87 Daniel Lehner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 88 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 89 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 90 Amaro Manuel Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice 91 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 92 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 93 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 94 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 95 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 96 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 97 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 98 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 99 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 100 Matteo Sobrero (Ita) Italian National Team 101 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 102 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 103 Alessandro Monaco (Ita) Italian National Team 104 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 105 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 106 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 107 Mickael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 108 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 109 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 110 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 111 Francois Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 112 Masakazu Ito (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 113 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 114 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 115 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 116 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:12:04 117 Johannes Adamietz (Ger) Tirol Cycling Team 0:19:59 118 Markus Wildauer (Aut) Tirol Cycling Team 0:22:49 119 Marco Friedrich (Aut) Tirol Cycling Team 120 Wang Meiyin (Chn) Bahrain-Merida 121 Awet Gebremedhin (Eri) Israel Cycling Academy DNF Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias DNF Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe DNF Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Sepp Kuss (Usa) LottoNL-Jumbo DNF Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF DNS Jacques Janse van Rensburg (Rsa) Dimension Data Генеральная классификация после 4 этапа 1 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 14:12:29 2 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:00:15 3 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 4 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:00:16 5 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:00:50 6 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 0:01:06 7 George Bennett (Nzl) LottoNL-Jumbo 0:01:10 8 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:01:36 9 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:01:45 10 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:01:55 11 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:02:36 12 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:02:37 13 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:02:42 14 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:03:09 15 Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:03:27 16 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 0:03:33 17 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:03:53 18 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 0:04:34 19 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:39 20 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:06:12 21 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:06:15 22 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 0:07:21 23 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:07:45 24 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Dimension Data 0:08:31 25 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:10:01 26 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:11:27 27 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:11:35 28 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:12:56 29 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:24 30 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:14:52 31 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:21 32 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:15:48 33 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:16:45 34 Alexander Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:16:49 35 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:20:07 36 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 0:20:27 37 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:20:34 38 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:20:42 39 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:21:58 40 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:22:16 41 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:22:49 42 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:23:21 43 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:23:33 44 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:23:49 45 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 0:23:51 46 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:25:55 47 David de la Cruz (Spa) Team Sky 0:25:59 48 Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:28:02 49 Amaro Manuel Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice 0:32:11 50 Alberto Amici (Ita) Italian National Team 0:32:19 51 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:32:33 52 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:32:40 53 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 54 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 55 Markus Eibegger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:33:39 56 Joan Bou (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:34:37 57 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:34:43 58 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:34:51 59 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:35:08 60 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:35:15 61 Francois Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:35:19 62 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:35:33 63 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 0:36:33 64 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:37:10 65 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:37:52 66 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:37:58 67 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:38:20 68 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:38:29 69 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:38:30 70 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:38:57 71 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:40:24 72 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:40:38 73 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:40:49 74 Daniel Lehner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:41:20 75 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:41:37 76 Luca Covili (Ita) Italian National Team 0:42:25 77 Mickael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:42:36 78 Georg Zimmermann (Ger) Tirol Cycling Team 0:43:37 79 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:44:52 80 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:45:11 81 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:45:38 82 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:45:56 83 Hideto Nakane (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:46:40 84 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:46:51 85 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:46:55 86 Matteo Sobrero (Ita) Italian National Team 0:47:08 87 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:48:07 88 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:48:17 89 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:48:24 90 Alessandro Monaco (Ita) Italian National Team 0:48:33 91 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:48:57 92 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:50:37 93 Masakazu Ito (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:51:21 94 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:51:31 95 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:51:42 96 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 97 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:52:57 98 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 0:52:59 99 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:53:09 100 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 101 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:53:42 102 Michel Piccot (Ita) Italian National Team 0:54:16 103 Lukas Schlemmer (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:55:31 104 Marco Bernardinetti (Ita) Italian National Team 0:56:01 105 Johannes Schinnagel (Ger) Tirol Cycling Team 0:56:20 106 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:56:28 107 Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data 0:56:37 108 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:57:11 109 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:57:44 110 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:57:47 111 Filippo Fortin (Ita) Team Felbermayr Simplon Wels 0:58:58 112 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:59:09 113 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:59:31 114 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 115 Awet Gebremedhin (Eri) Israel Cycling Academy 1:00:32 116 Johannes Adamietz (Ger) Tirol Cycling Team 117 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:01:01 118 Wang Meiyin (Chn) Bahrain-Merida 1:08:38 119 Markus Wildauer (Aut) Tirol Cycling Team 1:10:03 120 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 1:10:47 121 Marco Friedrich (Aut) Tirol Cycling Team 1:18:43 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Луис Леон Санчес Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(6)

Просмотров

(1 499)

В тему: Европейские Игры-2015: Велоспорт. Мужчины. Групповая гонка

Вуэльта Каталонии-2010. Этап 6

Вуэльта Каталонии-2010. Этап 5

Вуэльта Каталонии-2010. Этап 3

Париж-Ницца-2010. Этап 6

Париж-Ницца-2010. Этап 4

Париж-Ницца-2010. Этап 2

Париж-Ницца-2010. Пролог

Вольта Альгарве-2010. Этап 5

Вольта Альгарве-2010. Этап 3

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.