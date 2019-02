Etoile de Besseges-2019. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:21 Alès - Alès/Site de l'Ermitage,10,7 км, ITT 1 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:15:39 2 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 0:00:00 3 Jimmy Janssens (Bel) Corendon - Circus 0:00:13 4 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 5 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:00:19 6 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 0:00:20 7 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 0:00:23 8 Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo 0:00:30 9 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 10 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:32 11 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:00:35 12 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 13 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 14 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 0:00:38 15 Alexandre Geniez (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:39 16 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 17 Thomas Degand (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:00:43 18 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 19 Stijn Devolder (Bel) Corendon - Circus 20 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:00:46 21 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:47 22 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2r La Mondiale 23 Aimé De Gendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 24 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 25 Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie 0:00:50 26 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence 27 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:51 28 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:53 29 Samuel Leroux (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:00:55 30 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 31 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 32 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:56 33 Brice Feillu (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:57 34 Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First 0:00:58 35 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) EF Education First 36 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:00:59 37 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 38 Clément Venturini (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:00 39 Loïc Vliegen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 40 Sean Bennett (Usa) EF Education First 0:01:01 41 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:01:02 42 Alexis Guerin (Fra) Delko - Marseille Provence 43 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 44 Marco Mathis (Ger) Cofidis Solutions Crédits 45 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 0:01:03 46 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:01:04 47 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:01:06 48 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 49 Jonas Rickaert (Bel) Corendon - Circus 0:01:07 50 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:08 51 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 52 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 0:01:09 53 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 54 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel - Auber 93 0:01:10 55 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 56 Romain Combaud (Fra) Delko - Marseille Provence 57 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:11 58 Quentin Jauregui (Fra) Ag2r La Mondiale 59 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 0:01:12 60 Kévin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:13 61 Loïc Chetout (Fra) Cofidis Solutions Crédits 62 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:01:14 63 Axel Domont (Fra) Ag2r La Mondiale 64 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - RusVelo 65 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:15 66 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:17 67 Paolo Baccio (Ita) Team Colpack 0:01:19 68 Brian Van Goethem (Ned) Lotto - Soudal 0:01:22 69 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 70 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:01:23 71 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 72 François Bidard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:24 73 Urko Berrade Fernandez (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:25 74 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:27 75 Julien Trarieux (Fra) Delko - Marseille Provence 0:01:28 76 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:29 77 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 0:01:31 78 Nicolas Baldo (Fra) St Michel - Auber 93 79 Davide Rebellin (Ita) Sovac 0:01:32 80 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 0:01:33 81 Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:34 82 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 83 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:35 84 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:37 85 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:01:38 86 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko - Marseille Provence 87 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:01:39 88 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:40 89 Kévin Réza (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:01:41 90 Zico Waeytens (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:01:42 91 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom - RusVelo 92 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:01:45 93 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 94 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko - Marseille Provence 0:01:46 95 Alessandro Covi (Ita) Team Colpack 0:01:47 96 Lukas Spengler (Sui) Wallonie Bruxelles 97 Dries De Bondt (Bel) Corendon - Circus 0:01:48 98 Mickaël Delage (Fra) Groupama - FDJ 99 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:50 100 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis Solutions Crédits 101 Maxence Moncassin (Fra) Amore & Vita - Prodir 0:01:51 102 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal 0:01:52 103 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:01:53 104 Alo Jakin (Est) St Michel - Auber 93 0:01:55 105 Julien Morice (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 106 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 107 Andrea Toniatti (Ita) Team Colpack 0:01:58 108 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:01:59 109 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:02:01 110 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 111 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:02 112 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 0:02:03 113 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:02:05 114 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko - Marseille Provence 0:02:08 115 Maxime Daniel (Fra) Team Arkea - Samsic 0:02:09 116 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:02:10 117 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 118 Otto Vergaerde (Bel) Corendon - Circus 0:02:14 119 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 120 Giulio Masotto (Ita) Team Colpack 0:02:18 121 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 122 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:20 123 Ander Barrenetxea Uriarte (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:02:26 124 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Prodir 0:02:30 125 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 126 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:02:33 127 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:02:41 128 Thomas Vaubourzeix (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 129 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:02:44 130 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 131 Samy Aurignac (Fra) Sovac 0:02:53 132 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:03:00 133 Bram Welten (Ned) Team Arkea - Samsic 134 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:03:02 135 Luca Colnaghi (Ita) Team Colpack 0:03:19 DNS Sergio Rodriguez Reche (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNS Jalel Duranti (Ita) Team Colpack Итоговая генеральная классификация: 1 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 10:29:35 2 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 0:00:16 3 Jimmy Janssens (Bel) Corendon - Circus 0:00:29 4 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 5 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:00:34 6 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 0:00:36 7 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 8 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 0:00:43 9 Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo 0:00:46 10 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:48 11 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 12 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 0:00:51 13 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 14 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 15 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 0:00:53 16 Alexandre Geniez (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:54 17 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:58 18 Thomas Degand (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 19 Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie 0:00:59 20 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:01 21 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:01:02 22 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2r La Mondiale 23 Aimé De Gendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:01:03 24 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence 0:01:05 25 Clément Venturini (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:09 26 Samuel Leroux (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:01:10 27 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 0:01:11 28 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 29 Brice Feillu (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:13 30 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) EF Education First 0:01:14 31 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:01:15 32 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 33 Loïc Vliegen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:01:16 34 Sean Bennett (Usa) EF Education First 0:01:17 35 Alexis Guerin (Fra) Delko - Marseille Provence 0:01:18 36 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 37 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 38 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:01:22 39 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 40 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:23 41 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 0:01:25 42 Romain Combaud (Fra) Delko - Marseille Provence 43 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel - Auber 93 44 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 0:01:26 45 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 46 Quentin Jauregui (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:27 47 Axel Domont (Fra) Ag2r La Mondiale 48 Kévin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:28 49 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:01:29 50 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:30 51 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:33 52 Paolo Baccio (Ita) Team Colpack 0:01:35 53 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 0:01:38 54 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 55 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:39 56 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 57 François Bidard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:40 58 Julien Trarieux (Fra) Delko - Marseille Provence 0:01:43 59 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:45 60 Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 61 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 0:01:46 62 Nicolas Baldo (Fra) St Michel - Auber 93 63 Davide Rebellin (Ita) Sovac 0:01:48 64 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 0:01:49 65 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:50 66 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:51 67 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:01:54 68 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 69 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:56 70 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 0:02:00 71 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:02:01 72 Alessandro Covi (Ita) Team Colpack 0:02:02 73 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:06 74 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal 0:02:08 75 Kévin Réza (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 76 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 77 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 0:02:11 78 Andrea Toniatti (Ita) Team Colpack 0:02:14 79 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:02:17 80 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:18 81 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 82 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:02:25 83 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 84 Otto Vergaerde (Bel) Corendon - Circus 0:02:29 85 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:02:30 86 Julien Morice (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:02:49 87 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:03:40 88 Alo Jakin (Est) St Michel - Auber 93 0:03:50 89 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 0:06:24 90 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:06:30 91 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:06:33 92 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:07:28 93 Maxime Daniel (Fra) Team Arkea - Samsic 0:10:09 94 Zico Waeytens (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:11:01 95 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:13:33 96 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:13:37 97 Stijn Devolder (Bel) Corendon - Circus 98 Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First 0:13:52 99 Marco Mathis (Ger) Cofidis Solutions Crédits 0:13:57 100 Jonas Rickaert (Bel) Corendon - Circus 0:14:01 101 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:14:03 102 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 0:14:04 103 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:14:09 104 Brian Van Goethem (Ned) Lotto - Soudal 0:14:17 105 Urko Berrade Fernandez (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:14:20 106 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:14:31 107 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko - Marseille Provence 0:14:33 108 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko - Marseille Provence 0:14:40 109 Lukas Spengler (Sui) Wallonie Bruxelles 0:14:42 110 Dries De Bondt (Bel) Corendon - Circus 111 Mickaël Delage (Fra) Groupama - FDJ 0:14:43 112 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:14:45 113 Maxence Moncassin (Fra) Amore & Vita - Prodir 114 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:14:55 115 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:14:59 116 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko - Marseille Provence 0:15:03 117 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 0:15:09 118 Giulio Masotto (Ita) Team Colpack 0:15:12 119 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:15:15 120 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:15:24 121 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Prodir 0:15:25 122 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 123 Thomas Vaubourzeix (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:15:36 124 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:15:38 125 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 0:15:39 126 Loïc Chetout (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:15:46 127 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:15:53 128 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:15:55 129 Bram Welten (Ned) Team Arkea - Samsic 130 Luca Colnaghi (Ita) Team Colpack 0:16:13 131 Ander Barrenetxea Uriarte (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:16:28 132 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:16:51 133 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:17:57 134 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 0:18:38 135 Samy Aurignac (Fra) Sovac 0:20:45 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Etoile de Besseges многодневная велогонка ITT разделка индивидуальная гонка на время Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(307)

В тему: Etoile de Besseges-2019. Этап 3

Etoile de Besseges-2019. Этап 2

Etoile de Besseges-2019. Этап 1

Etoile de Besseges-2018. Этап 5

Etoile de Besseges-2018. Этап 4

Etoile de Besseges-2018. Этап 3

Etoile de Besseges-2018. Этап 2

Etoile de Besseges-2018. Этап 1

Etoile de Besseges-2017. Этап 5

Etoile de Besseges-2017. Этап 4

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.