Dwars door Vlaanderen-2018. Женская гонка

Сегодня, 17:30 Tielt - Waregem, 117,7 км 1 Ellen Van Dijk (Ned) Team Sunweb 3:30:24 2 Amy Pieters (Ned) Boels - Dolmans Cycling Team 0:00:55 3 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb 4 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 5 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 6 Ashleigh Moolman-Pasio (Rsa) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 7 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Women's Team 8 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon SRAM Racing 9 Susanne Andersen (Nor) Hitec Products - Birk Sport 0:01:47 10 Amalie Dideriksen (Den) Boels - Dolmans Cycling Team 11 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 12 Roxane Fournier (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 13 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 14 Pascale Jeuland (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport 15 Skylar Schneider (Usa) Boels - Dolmans Cycling Team 16 Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana 17 Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Cylance Pro Cycling 18 Martina Alzini (Ita) Astana Women's Team 19 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb 20 Elisa Balsamo (Ita) Valcar - PBM 21 Lotta Lepistö (Fin) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 22 Giorgia Bronzini (Ita) Cylance Pro Cycling 23 Stine Borgli (Nor) 0:01:47 24 Henrietta Colborne (Gbr) Bizkaia Durango - Euskadi Murias 0:01:47 25 Mieke Kröger (Ger) Team Virtu Cycling 26 Marjolein Van 'T Geloof (Ned) Lotto - Soudal Ladies 27 Ann-Sophie Duyck (Bel) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 28 Aude Biannic (Fra) Movistar Women's Team 29 Alice Barnes (Gbr) Canyon SRAM Racing 30 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle - High5 31 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing 32 Marie Vilmann (Den) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 33 Lisa Klein (Ger) Canyon SRAM Racing 34 Sofie De Vuyst (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport 35 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products - Birk Sport 36 Alba Teruel Ribes (Esp) Movistar Women's Team 37 Gloria Rodriguez Sanchez (Esp) Movistar Women's Team 38 Lucia Gonzalez Blanco (Esp) Bizkaia Durango - Euskadi Murias 39 Kaat Hannes (Bel) 0:01:47 40 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 0:01:47 41 Elise Maes (Lux) WNT Rotor Pro Cycling Team 42 Claudia Koster (Ned) Team Virtu Cycling 43 Kelly Van Den Steen (Bel) Lotto - Soudal Ladies 44 Karlijn Swinkels (Ned) Alé Cipollini 45 Anastasiia Iakovenko (Rus) BTC City Ljubljana 46 Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing 47 Sara Mustonen Lichan (Swe) Experza - Footlogix Ladies Cycling Team 48 Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling 49 Vita Heine (Nor) Hitec Products - Birk Sport 50 Nina Kessler (Ned) Hitec Products - Birk Sport 51 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 52 Lauren Kitchen (Aus) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 53 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Movistar Women's Team 54 Charlotte Bravard (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 55 Ruth Winder (Usa) Team Sunweb 56 Valerie Demey (Bel) Lotto - Soudal Ladies 57 Sarah Rijkes (Aut) Experza - Footlogix Ladies Cycling Team 58 Julie Leth (Den) Wiggle - High5 59 Anne De Ruiter (Ned) Parkhotel Valkenburg Cycling Team 60 Eri Yonamine (Jpn) Wiggle - High5 61 Roxane Knetemann (Ned) Alé Cipollini 62 Sarah Roy (Aus) Mitchelton - Scott 0:02:02 63 Julia Soek (Ned) Team Sunweb 64 Jolien D'Hoore (Bel) Mitchelton - Scott 65 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton - Scott 66 Jenelle Crooks (Aus) Mitchelton - Scott 0:02:23 67 Alessia Vigilia (Ita) Valcar - PBM 68 Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton - Scott 69 Jip Van Den Bos (Ned) Boels - Dolmans Cycling Team 0:03:18 70 Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Cycling Team 0:03:50 71 Marieke Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team 72 Line Marie Gulliksen (Nor) Hitec Products - Birk Sport 73 Fien Delbaere (Bel) 0:03:52 74 Nathalie Bex (Bel) Experza - Footlogix Ladies Cycling Team 0:03:52 75 Thalita De Jong (Ned) Experza - Footlogix Ladies Cycling Team 76 Sara Penton (Swe) Team Virtu Cycling 77 Nancy Van Der Burg (Ned) Parkhotel Valkenburg Cycling Team 78 Evita Muzic (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 79 Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate - Cyclelive Team 80 Lone Meertens (Bel) 0:03:52 81 Anna Trevisi (Ita) Alé Cipollini 0:03:52 82 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 83 Sarah Inghelbrecht (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport 84 Bryony Van Velzen (Ned) Doltcini - Van Eyck Sport 85 Silvia Persico (Ita) Valcar - PBM 86 Katarzyna Pawlowska (Pol) Team Virtu Cycling 87 Daria Pikulik (Pol) 0:03:52 88 Mia Radotić (Cro) BTC City Ljubljana 0:03:52 89 Quinty Van De Guchte (Ned) 0:03:56 90 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto - Soudal Ladies 0:03:56 91 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb 92 Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Den) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:03:59 93 Christina Perchtold (Aut) Health Mate - Cyclelive Team 0:04:22 94 Flavia De Oliveira (Bra) Health Mate - Cyclelive Team 0:05:08 95 Malin Eriksen (Nor) 0:07:10 96 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar - PBM 0:07:13 97 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 98 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) WNT Rotor Pro Cycling Team 99 Victorie Guilman (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 100 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar - PBM 101 Kirsten Peetoom (Ned) 0:07:13 DNF Anisha Vekemans (Bel) Alé Cipollini DNF Lorena Llamas Garcia (Esp) Movistar Women's Team DNF Natalie Grinczer (Gbr) WNT Rotor Pro Cycling Team DNF Meike Uiterwijk Winkel (Ned) Parkhotel Valkenburg Cycling Team DNF Holly Breck (Usa) Cylance Pro Cycling DNF Brenda Goessens (Bel) DNF Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana DNF Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT Rotor Pro Cycling Team DNF Birgitte Ravndal (Nor) DNF Vibeke Dybwad (Nor) DNF Rozanne Slik (Ned) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope DNF Romy Kasper (Ger) Alé Cipollini DNF Sandra Alonso (Esp) Bizkaia Durango - Euskadi Murias DNF Evelien Debboudt (Bel) DNF Andrea Terjesen (Nor) DNF Caroline Thorvik Olsen (Nor) DNF Mie Bjørndal Ottestad (Nor) DNF Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana DNF Anna Plichta (Pol) Boels - Dolmans Cycling Team DNF Antonia Gröndahl (Fin) DNF Chloë Turblin (Fra) Health Mate - Cyclelive Team DNF Sarah Ten Hartog (Bel) DNF Gaia Tortolina (Ita) DNF Christina Schweinberger (Aut) Health Mate - Cyclelive Team DNF Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini - Van Eyck Sport DNF Anna Badegruber (Aut) WNT Rotor Pro Cycling Team DNF Naïka Deneef (Bel) DNF Marjon Claus (Bel) DNF Yva Geluk (Ned) DNF Demmy Druyts (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport DNF Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg Cycling Team DNF Martine Fon (Nor) DNF Susanna Zorzi (Ita) Experza - Footlogix Ladies Cycling Team DNF Aafke Soet (Ned) WNT Rotor Pro Cycling Team DNF Agnieszka Skalniak (Pol) Experza - Footlogix Ladies Cycling Team DNF Terry Fremineur (Bel) DNF Silvia Pollicini (Ita) Valcar - PBM DNF Emmy Andersson (Swe) DNF Kelly Kalm (Est) DNF Senna Feron (Ned) DNF Grace Garner (Gbr) Wiggle - High5 DNF Agata Sredzinska (Pol) DNF Marit Raaijmakers (Ned) Parkhotel Valkenburg Cycling Team DNF Vania Canvelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Kerry Jonker (Aus) DNF Francesca Pisciali (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Annelies Dom (Bel) Lotto - Soudal Ladies DNF Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Sara Mariotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Alexandra Nessmar (Swe) DNF Wiktoria Pikulik (Pol) DNF Aleksandra Kowalska (Pol) DNF Marta Jaskulska (Pol) DNF Wiktoria Kierat (Pol) DNF Chiara Perini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Jeydy Pradera Bernal (Cub) Astana Women's Team DNF Gilke Croket (Bel) DNF Lynn Marien (Bel) DNF Lara Defour (Bel) DNF Carolien Haers (Bel) DNF Ane Iriarte Lasa (Esp) Bizkaia Durango - Euskadi Murias DNF Kim Johanna Kohlmeyer (Ger) DNF Margot Dutour (Fra) DNF Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team DNF Karolina Perekitko (Pol) DNF Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team DNF Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team DNF Keira McVitty (Gbr) DNF Lierni Lekuona Etxebeste (Esp) Bizkaia Durango - Euskadi Murias DNF Demi De Jong (Ned) Lotto - Soudal Ladies DNF Nathalie Verschelden (Bel) DNS Lisa Brennauer (Ger) Wiggle - High5 DNS Jelena Erić (Srb) Cylance Pro Cycling DNS Christina Malling Siggaard (Den) Team Virtu Cycling Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Дварс Доор Фландерен Dwars Door Vlaanderen классика гонка Мирового тура женская велогонка



