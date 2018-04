Амстел Голд Рэйс-2018. Женская гонка Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 16:13 Maastricht - Berg en Terblijt, 116,9 км 1 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 3:24:17 2 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 3 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott Women 0:00:03 4 Riejanne Markus (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:00:04 5 Alexis Ryan (Usa) Canyon-SRAM Racing 0:00:06 6 Audrey Cordon Ragot (Fra) Wiggle High5 0:00:14 7 Giorgia Bronzini (Ita) Cylance Pro Cycling 0:00:41 8 Lotta Pauliina Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:00:56 9 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 0:01:30 10 Marianne Vos (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 11 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 12 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 13 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 14 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 15 Annemiek van Vleuten (Ned) Mitchelton Scott Women 16 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 17 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 18 Ashleigh Moolman-Pasio (Rsa) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 19 Soraya Paladin (Ita) Ale Cipollini 20 Katarzyna Pawlowska (Pol) Team Virtu Cycling 21 Anastasiia Iakovenko (Rus) BTC City Ljubljana 22 Sofie De Vuyst (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport 23 Margarita Victoria Garcia (Spa) Movistar Team Women 24 Ane Santesteban (Spa) Ale Cipollini 25 Ellen van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 26 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 27 Janneke Ensing (Ned) Ale Cipollini 28 Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team 29 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 30 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 31 Sabrina Stultiens (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 32 Lauren Stephens (Usa) Cylance Pro Cycling 33 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 34 Alena Amialiusik (Blr) Canyon-SRAM Racing 35 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Canyon-SRAM Racing 36 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 37 Megan Guarnier (Usa) Boels Dolmans Cyclingteam 38 Anna van der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 39 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 40 Asja Paladin (Ita) Valcar PBM 0:01:39 41 Ruth Winder (Usa) Team Sunweb Women 42 Lisa Brennauer (Ger) Wiggle High5 0:01:56 43 Nancy Van Der Burg (Ned) Parkhotel Valkenburg 44 Claudia Koster (Ned) Team Virtu Cycling 0:02:08 45 Kelly Van Den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies 46 Rozanne Slik (Ned) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 47 Eva Buurman (Ned) Trek-Drops 48 Anouska Koster (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 49 Marie Vilmann (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 50 Lorena Llamas (Spa) Movistar Team Women 51 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 52 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products-Birk Sport 0:02:11 53 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 54 Moniek Tenniglo (Ned) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:02:24 55 Abby-Mae Parkinson (Gbr) Trek-Drops 56 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb Women 57 Anabelle Dreville (Fra) Lotto Soudal Ladies 58 Roxane Knetemann (Ned) Ale Cipollini 59 Paulien Rooijakkers (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 60 Coryn Rivera (Usa) Team Sunweb Women 61 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:03:05 62 Jip van den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 63 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 0:08:16 64 Alicia Gonzalez (Spa) Movistar Team Women 65 Marion Sicot (Fra) Doltcini-Van Eyck Sport 0:09:27 66 Mieke Kröger (Ger) Team Virtu Cycling 67 Severine Eraud (Fra) Experza-Footlogix 68 Vita Heine (Nor) Hitec Products-Birk Sport 69 Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini-Van Eyck Sport 70 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 71 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 72 Kathrin Hammes (Ger) Trek-Drops 73 Martina Ritter (Aut) Wiggle High5 74 Omer Shapira (Isr) Cylance Pro Cycling 75 Ann-Sophie Duyck (Bel) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 76 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 77 Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana 78 Demi de Jong (Ned) Lotto Soudal Ladies 79 Doris Schweizer (Swi) Team Virtu Cycling 80 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 81 Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling 82 Rachel Neylan (Aus) Movistar Team Women 0:09:52 83 Jenelle Crooks (Aus) Mitchelton Scott Women 0:10:02 84 Jessica Allen (Aus) Mitchelton Scott Women 85 Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg 86 Anna Trevisi (Ita) Ale Cipollini 87 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar PBM 88 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 89 Mayuko Hagiwara (Jpn) Ale Cipollini DNF Jolien D'Hoore (Bel) Mitchelton Scott Women DNF Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton Scott Women DNF Eri Yonamine (Jpn) Wiggle High5 DNF Krista Doebel-Hickok (Usa) Cylance Pro Cycling DNF Thalita De Jong (Ned) Experza-Footlogix DNF Axelle Dubau Prevot (Fra) Experza-Footlogix DNF Sara Mustonen Lichan (Swe) Experza-Footlogix DNF Agnieszka Skalniak (Pol) Experza-Footlogix DNF Nathalie Bex (Bel) Experza-Footlogix DNF Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope DNF Lauren Kitchen (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope DNF Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope DNF Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana DNF Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana DNF Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana DNF Susanne Andersen (Nor) Hitec Products-Birk Sport DNF Simona Frapporti (Ita) Hitec Products-Birk Sport DNF Nina Kessler (Ned) Hitec Products-Birk Sport DNF Ingrid Moe (Nor) Hitec Products-Birk Sport DNF Katrine Aalerud (Nor) Team Virtu Cycling DNF Louise Norman Hansen (Den) Team Virtu Cycling DNF Silvia Persico (Ita) Valcar PBM DNF Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM DNF Jeidy Pradera (Cub) Astana Women's Team DNF Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team DNF Isabelle Beckers (Bel) Lotto Soudal Ladies DNF Puck Moonen (Ned) Lotto Soudal Ladies DNF Julie Van De Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies DNF Hannah Payton (Gbr) Trek-Drops DNF Annabel Simpson (Gbr) Trek-Drops DNF Tayler Wiles (Usa) Trek-Drops DNF Belle De Gast (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Marit Raaijmakers (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Anne De Ruiter (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Michela Balducci (Ita) Aromitalia Vaiano DNF Angelica Brogi (Ita) Aromitalia Vaiano DNF Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano DNF Giulia Marchesini (Ita) Aromitalia Vaiano DNF Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano DNF Daniela Reis (Por) Doltcini-Van Eyck Sport DNF Lotte van Hoek (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport DNF Bryony van Velzen (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race женский велоспорт Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(2)

Просмотров

(348)

В тему: Тур Фландрии-2018. Женская гонка

Гент-Вевельгем-2018. Женская велогонка

Страде Бьянке-2018. Женская велогонка

Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Женская гонка

Флеш Валлонь-2017. Женская гонка

Амстел Голд Рэйс-2017. Женская гонка

Тур Фландрии-2017. Женская гонка

Гент-Вевельгем-2017. Женская гонка

Страде Бьянке-2017. Женская велогонка

Флеш Валлонь-2016. Женщины

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.