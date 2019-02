Тур Анталии-2019. Этап 1 Категория:

22-02-2019, 23:00 Köprülü Kanyon - Antalya, 140,8 км 1 Mathieu Van Der Poel (Ned) Corendon - Circus 3:26:45 2 Dušan Rajovic (Srb) Adria Mobil 0:00:00 3 Bas Van Der Kooij (Ned) Monkey Town - A Block CT 4 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 5 Michele Gazzoli (Ita) Kometa Cycling Team 6 Nicolas Dalla Valle (Ita) Tirol KTM Cycling Team 7 Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins LeCol 8 Michal Paluta (Pol) CCC Development Team 9 Aaron Grosser (Ger) Bike Aid 10 Alexander Krieger (Ger) Leopard Pro Cycling 11 Attila Valter (Hun) CCC Development Team 12 Robert Scott (Gbr) Team Wiggins LeCol 13 Maris Bogdanovics (Lat) Latvia 14 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 15 Manuel Zobrist (Sui) Akros - Thömus 16 Patryk Stosz (Pol) CCC Development Team 17 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 18 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 19 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 20 Siim Kiskonen (Est) Estonia 21 Matvey Nikitin (Kaz) Vino - Astana Motors 22 Michiel Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 23 Patrick Gamper (Aut) Tirol KTM Cycling Team 24 Artur Ershov (Rus) Fiberli Antalyaspor 25 Gaëtan Pons (Lux) Leopard Pro Cycling 26 Maarten De Jonge (Ned) Monkey Town - A Block CT 27 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 28 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 29 Abram Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 30 Andi Bajc (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 31 Dries De Bondt (Bel) Corendon - Circus 32 Daniil Marukhin (Kaz) Astana City 33 Andrea Colnaghi (Ita) Team Named Rocket 34 Norman Vahtra (Est) Estonia 35 Floris Gerts (Ned) Tarteletto - Isorex 36 Davide Colnaghi (Ita) Team Named Rocket 37 Georg Zimmermann (Ger) Tirol KTM Cycling Team 38 Mel Van Der Veekens (Ned) Monkey Town - A Block CT 39 Kamil Malecki (Pol) CCC Development Team 40 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 41 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 42 Benjamin Brkic (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 43 Alexey Voloshin (Kaz) Vino - Astana Motors 44 Otto Vergaerde (Bel) Corendon - Circus 45 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 46 Stefano Oldani (Ita) Kometa Cycling Team 0:00:18 47 Vadim Pronskiy (Kaz) Vino - Astana Motors 48 Ahmet Örken (Tur) Salcano Sakarya BB Team 49 Szymon Rekita (Pol) Leopard Pro Cycling 50 Jan Maas (Ned) Leopard Pro Cycling 51 Maksim Piskunov (Rus) Fiberli Antalyaspor 52 Jack Burke (Can) Leopard Pro Cycling 53 Tobias Bayer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 54 Nikita Sokolov (Kaz) Vino - Astana Motors 55 Stanislau Bazhkou (Blr) Minsk Cycling Club 56 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Kometa Cycling Team 57 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 58 Timo Güller (Sui) Akros - Thömus 59 Yauhen Sobal (Blr) Minsk Cycling Club 60 Hayato Yoshida (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 61 Batuhan Ozgur (Tur) Torku Sekerspor 62 Mykyta Zubenko (Ukr) Lviv Cycling Team 63 Mark Donovan (Gbr) Team Wiggins LeCol 64 Rasmus Hestbek Lund (Den) Denmark 65 Adriaan Janssen (Ned) Monkey Town - A Block CT 66 Stepan Astafyev (Kaz) Vino - Astana Motors 67 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Kometa Cycling Team 68 Antonio Santoro (Ita) Monkey Town - A Block CT 69 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 70 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 71 Piotr Brozyna (Pol) CCC Development Team 72 Maxime Vantomme (Bel) Tarteletto - Isorex 0:00:25 73 Szymon Tracz (Pol) CCC Development Team 0:00:26 74 Eriks Toms Gavars (Lat) Latvia 75 Oguzhan Tiryaki (Tur) Salcano Sakarya BB Team 76 Kristers Ansons (Lat) Latvia 77 Andrei Stepanov (Rus) Russia 78 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 79 Izzet Icen (Tur) Fiberli Antalyaspor 80 Galym Akhmetov (Kaz) Astana City 81 Onur Balkan (Tur) Salcano Sakarya BB Team 82 Rait Ärm (Est) Estonia 83 Alexandr Ovsyannikov (Kaz) Vino - Astana Motors 84 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 85 Daniel Lehner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 86 Joel Suter (Sui) Akros - Thömus 87 Matthieu Jeannès (Fra) Club De La Defense 88 Justin Wolf (Ger) Bike Aid 89 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 90 Pier Elis Belletta (Ita) Team Named Rocket 91 Omar El Gouzi (Ita) Tirol KTM Cycling Team 92 Igor Frolov (Rus) Russia 93 Vasili Strokau (Blr) Minsk Cycling Club 94 Vladislav Duiunov (Rus) Russia 95 Mikhail Fokin (Rus) Russia 96 Anton Kuzmin (Kaz) Astana City 97 Roman Deshko (Ukr) Lviv Cycling Team 98 Oskar Nisu (Est) Estonia 99 Branislau Samoilau (Blr) Minsk Cycling Club 100 Michael O'Loughlin (Irl) Team Wiggins LeCol 101 Justin Paroz (Sui) Akros - Thömus 102 Yannis Voisard (Sui) Akros - Thömus 103 Kemal Kucukbay (Tur) Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü 104 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 105 Kristaps Pelcers (Lat) Latvia 106 Corentin Navarro (Fra) Team Wiggins LeCol 107 Julien Amadori (Fra) Club De La Defense 108 Sebastian Ryttersgaard (Den) Denmark 109 Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - Isorex 110 Yunus Yilmaz (Tur) Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü 111 Mads Østergaard Kristensen (Den) Denmark 112 Kristian Arnth Sørensen (Den) Denmark 113 Sergey Luchshenko (Kaz) Astana City 114 Kristjan Johanson (Est) Estonia 115 Volodymyr Dzhus (Ukr) Lviv Cycling Team 116 Stijn Devolder (Bel) Corendon - Circus 117 Elias Van Breussegem (Bel) Tarteletto - Isorex 118 Markus Wildauer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 119 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 120 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 121 Wim Kleiman (Ned) Monkey Town - A Block CT 122 Mathieu Troude (Fra) Club De La Defense 123 Jonas Döring (Sui) Akros - Thömus 124 Sebastian Kolze Changizi (Den) Denmark 0:00:38 125 Elchin Asadov (Aze) Lviv Cycling Team 0:00:45 126 Kevin Molinari (Ita) Team Named Rocket 127 Fethi Acar (Tur) Torku Sekerspor 128 Igor Chzhan (Kaz) Astana City 129 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 130 Cebrail Seker (Tur) Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü 0:00:54 131 Niklas Spilcker Jacobsen (Den) Denmark 132 Soner Akbas (Tur) Fiberli Antalyaspor 133 Ivan Mirri (Ita) Team Named Rocket 0:00:57 134 Ahmed Amine Galdoune (Mar) Team Named Rocket 135 Halil Dilek (Tur) Torku Sekerspor 136 Süleyman Urcu (Tur) Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü 137 Pascal Bousquet (Fra) Club De La Defense 138 Bohdan Musiienko (Ukr) Lviv Cycling Team 139 James Fouche (Nzl) Team Wiggins LeCol 140 Tim Wollenberg (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels 141 Jeremy Barret (Fra) Club De La Defense 142 Daniil Chumachenko (Rus) Russia 143 Artem Ovechkin (Rus) Russia 144 Canday Üzgün (Tur) Fiberli Antalyaspor 145 Dinmukhammed Ulysbayev (Kaz) Astana City 146 Jeremy Morel (Fra) Club De La Defense 147 Mahmud Mammadov (Aze) Lviv Cycling Team 0:01:13 148 Abdulkadir Kelleci (Tur) Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü 149 Raman Ramanau (Blr) Minsk Cycling Club 150 Vasili Bialiauski (Blr) Fiberli Antalyaspor 151 Konrad Geßner (Ger) Leopard Pro Cycling 152 Kristo Prangel (Est) Estonia 153 Ahmet Akdilek (Tur) Salcano Sakarya BB Team 0:01:18 154 Muhammed Atalay (Tur) Salcano Sakarya BB Team 155 Enes Ay (Tur) Salcano Sakarya BB Team 156 Muhammed Uguz (Tur) Torku Sekerspor 157 Ahmet Orencik (Tur) Torku Sekerspor 158 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 159 Juan Camacho Del Fresno (Esp) Kometa Cycling Team 0:01:37 160 Maarten Van Trijp (Ned) Corendon - Circus 0:01:52 161 Deins Kanepejs (Lat) Latvia 0:00:26 162 Siarhei Papok (Blr) Minsk Cycling Club OTL Alekss Janis Razinskis (Lat) Latvia 0:28:20 OTL Muhammed Selcuk (Tur) Torku Sekerspor 0:35:35 DNF Emin Kocan (Tur) Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü Теги к статье: Тур Анталии Tour of Antalya гонка категории 2.2



