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Route d’Occitanie-2018. Этап 3

Route d’Occitanie-2018. Этап 3

 

Cap-Decouverte – Segala Carmaux, 168 км

1. Alejandro Valverde (Spa) Movistar
2. Daniel Navarro (Spa) Cofidis
3. Kenny Elissonde (Fra) Sky

Генеральная классификация после 3 этапа:

1. Alejandro Valverde (Spa) Movistar

 

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Теги к статье: Route d’Occitanie гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

13 - 17 июня 2018

Tour de Slovenie

14 - 17 июня 2018

La Route d'Occitanie

21 - 24 июня 2018

Le Tour de Savoie Mont Blanc

7 - 29 июля 2018

Tour de France


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Комментарии

  • Den0595
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (4)
    Den0595-Фото
    Ну я думаю результаты Газпрома за два года говорят сами за себя, к сожалению команда только деградирует и я не думаю, что там никто не слушает тренера и тд и тп. Да и что говорить, прогрессировать на мировом уровне проще, варишься среди сильнейших и тут уже действительно все от тебя зависит. А также тенденция заметна, что молодёжь быстро стала подтягиваться в мировом туре. В этом году просто куча прогрессов.
  • velodoctor
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (4)
    velodoctor-Фото

    Кому он нужен так, как он нужен в нашей команде, зачем бежать, надо слушать тренеров и дальше работать. Залог успеха трудолюбие, а не команда.
    После первых дней казалось он уже упустил других гонщиков слишком далеко, но оказалось стабильности многим еще не хватает. Поздравляю тоже.

  • Den0595
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (4)
    Den0595-Фото

    Поздравления Александру, есть молодые Надежды ещё в нашем велоспорте, надеюсь обратят на него внимание команды мирового тура, бежать надо из Газпрома быстрее 

  • velodoctor
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (4)
    velodoctor-Фото

    Смотрится прикольно, на туре так же будет или не так? Хоть и преследование, правила как на итт, сидеть на колесе нельзя. 

  • GTX
    Том Дюмулин пропускает чемпион ... (1)
    GTX-Фото
    Шанс для Ван Эмдена и Келлерман вернуть майку
  • Earl57
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (2)
    Earl57-Фото

    Ну, там еще гонка преследования на 22 км будет. И до ближайшего соперника 15 сек. А на финише горка с градиентом 18% и два колумбийца в пятерке с отставанием в минуту.

  • Sm1T
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (2)
    Sm1T-Фото

    вааааай??? чтоооооооооо?  о0

  • Konstantin41
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (13)
    Konstantin41-Фото
    Наконец-то интересный этап. Даже Кожевникова не смогла его испортить своим комментированием
  • Sezar
    Наиро Кинтана, Якоб Фульсанг, ... (1)
    Sezar-Фото

    Кинтана прям стратег. Даром, что колумбиец.

  • GTX
    Тур Словении-2018. Этап 3 (2)
    GTX-Фото
    Цитата: Андрон
      Роглич собирается и эту гонку забрать? Тем более опыт такой есть.
    Цитата: Андрон
      Роглич собирается и эту гонку забрать? Тем более опыт такой есть.
    А чего нет, разделка есть - можно брать

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1303
6 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
7 Вальгрен М. (Den) (AST) 1215
8 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
10 Барде Р. (Fra) (ALM) 1080

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