Route d’Occitanie-2018. Этап 3

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:00
Cap-Decouverte – Segala Carmaux, 168 км
1. Alejandro Valverde (Spa) Movistar
2. Daniel Navarro (Spa) Cofidis
3. Kenny Elissonde (Fra) Sky
Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Alejandro Valverde (Spa) Movistar
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