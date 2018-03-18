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Тур Лангкави-2018. Этап 4

Тур Лангкави-2018. Этап 4

Dungun - Pekan, 177,6 км 

1. Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 

2. Andrea Guardini (Ita) Bardiani - CSF 

3. Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team

 

 

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Теги к статье: Тур Лангкави Le Tour de Langkawi Asia Tour гонка Тура Азии Рикардо Минали

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25 марта 2018

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4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • 3NSN
    Президент UCI не уверен, что в ... (50)
    3NSN-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: motte
    Ха...а что скажет товарищ Мауро Веньи?
    И шкипер покатит джиро? Невероятно!


    Так что повторения истории с Контадором не будет. Просто отбирать будет нечего. Даже на недельной Тиррено-Адриатико он потерял 13 с половиной минут и занял 34-е место. А что будет на трехнедельной гонке?
    Жду минусы))) 

    Перед прошлогодним тур де франсом ни одной победы. Да и на тур де франс не взял этап. Только на Елисейские поля в жёлтом приехал))) Не думаю, что имеет смысл судить о его форме, всё покажет Джиро.
  • Adriano
    Президент UCI не уверен, что в ... (50)
    Adriano-Фото

    Вот я читаю коментраторов.... Ну вы как маленькие-тема допинга (фармакологического,механического,генного) никогда не закончится,как и войны, превосходства одних над другими и.т.д В этом мире нет только черного и белого, есть лишь полутени. 

  • netnazgul
    Президент UCI не уверен, что в ... (50)
    netnazgul-Фото
    Цитата: Earl57

    Не думаю, что для Джиро это будет большое значение.
    Что показали две гонки, которые шкипер проехал? Что возить его никто хочет. За ним ни разу никто не вернулся при падениях и проколах и он терял и терял время.

    Может это потому, что Фрум на этих гонках совершенно не в форме и не является капитаном?
  • f16
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 2 (9)
    f16-Фото
    Удачи Алекса хватает на весну, как было в прошлом году, надеюсь в этом будут и на ГТ успехи
  • Sezar
    Президент UCI не уверен, что в ... (50)
    Sezar-Фото

    Удивительное дело-огромное число людей и интересов зависят от кучки  существ (сорримайфренч), не умеющих и не желающих правильно организовать свою работу.

  • Shalam s Urala
    Президент UCI не уверен, что в ... (50)
    Shalam s Urala-Фото

    здравствуй, эпоха "хайли-лайкли"

    нет больше игры по правилам. нет доверия к самим правилам и ко всем из них "исключениям". нет веры общественным институтам, что сочиняют эти правила, и тем, кто их охраняет. нет суда и признания очевидной вины, как и нет презумпции невиновности. нет неотвратимости наказания, как нет и права на защиту невинных

    осталась только финансовая и политическая целесообразность. и запредельный цинизм всех формулировок, что эту целесообразность оправдывают.

  • ironharley
    Президент UCI не уверен, что в ... (50)
    ironharley-Фото

    Весь труъ адъ современного профессионального спорта, не только вело, - в его унаследованной от спонсоров корпоративности. Это оттуда на свет лезут всякие замалчивания, недосказанности, "футболы", льются тонны политических и около того говен. И эта киндзадза "за астму" теперь будет продолжаться пока где-то там на условном променаде в условной Ницце в тихой и тёмной кофейне два старших из групп адвокатов не подпишут вырванный из блокнота листок - согласовано. 

     

    Все бы аплодировали стоя, кабы Лаппартьен "снял шлем", выписал Фруму 2 года и заявил публично "простите нас, мы в какашках". Но небывать этому. ЮЦИ такая же корпорация как ФИС или ФИФА. Другое дело что американцы, по своему обыкновению ничего особо и не скрывают (НХЛ, етцетц) - да, мы коммерческий спорт, корпорация,не нравится, идите смотреть лигу онтарио. А эти всё еще несут впереди портрет де Кубертена, хотя тот уже орёт сверху "отстаньте от меня".

     

    ЗВЖ В начале 0х я работал в группе france telecom, отличная была именно работа, но боги, до чего же знакомая поза (не позиция, а поза) у Лаппартьена... Не французская, корпоративная. "Поза СЕО"

  • Гонщик
    Президент UCI не уверен, что в ... (50)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Kunavi
    Почему минус? +! Полностью согласен. Не доедет Фрум Джиро в лидерах. Не по его силам гонка. Один из Скай уже сунулся - выиграл Нибали тогда, кажется. Гонка для настоящих крепких гонцов, а не хиляков вроде Фрума. Плюс весна в этом году в Европе холодная. В Доломитах, думается мне, будет не жарко ни разу.
    Хаааа-ааа , не по силам гонка лучшему генералу , в прошлом году Димуле , который не горняк ни разу , оказалась по силам .

  • Earl57
    Президент UCI не уверен, что в ... (50)
    Earl57-Фото
    Да, да. Сущая формальность. Ну принял 16 доз сальбутамола вместо разрешенных 8-ми, что такого то? Плохо ведь себя чувствовал, задыхался, был обезвожен, почки плохо и неправильно функционировали - а он в таком состоянии еще привез лучшим гонщикам в мировом пелотоне от 20 сек и больше. Герой! Его награждать за подвиг надо, а не наказывать.
    А эти бюрократы из UCI еще собираются ударить рентгеном по высоким технологиям. Ретрограды! Собьют ведь тонкие настройки на высокочувствительных велосипедах. Позор!!!
  • paziz
    Алехандро Вальверде – победите ... (1)
    paziz-Фото
    Вот и ответ, Вальверде или Кинтана

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

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