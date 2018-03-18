Тур Лангкави-2018. Этап 4

|
Dungun - Pekan, 177,6 км
1. Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team
2. Andrea Guardini (Ita) Bardiani - CSF
3. Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (104)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
3NSN
Президент UCI не уверен, что в ... (50)
Цитата: Earl57
Цитата: motte
Ха...а что скажет товарищ Мауро Веньи?
И шкипер покатит джиро? Невероятно!
Так что повторения истории с Контадором не будет. Просто отбирать будет нечего. Даже на недельной Тиррено-Адриатико он потерял 13 с половиной минут и занял 34-е место. А что будет на трехнедельной гонке?
Жду минусы)))
Перед прошлогодним тур де франсом ни одной победы. Да и на тур де франс не взял этап. Только на Елисейские поля в жёлтом приехал))) Не думаю, что имеет смысл судить о его форме, всё покажет Джиро.
-
Adriano
Президент UCI не уверен, что в ... (50)
Вот я читаю коментраторов.... Ну вы как маленькие-тема допинга (фармакологического,механического,генного) никогда не закончится,как и войны, превосходства одних над другими и.т.д В этом мире нет только черного и белого, есть лишь полутени.
-
netnazgul
Президент UCI не уверен, что в ... (50)
Цитата: Earl57
Не думаю, что для Джиро это будет большое значение.
Что показали две гонки, которые шкипер проехал? Что возить его никто хочет. За ним ни разу никто не вернулся при падениях и проколах и он терял и терял время.
Может это потому, что Фрум на этих гонках совершенно не в форме и не является капитаном?
-
-
Sezar
Президент UCI не уверен, что в ... (50)
Удивительное дело-огромное число людей и интересов зависят от кучки существ (сорримайфренч), не умеющих и не желающих правильно организовать свою работу.
-
Shalam s Urala
Президент UCI не уверен, что в ... (50)
здравствуй, эпоха "хайли-лайкли"
нет больше игры по правилам. нет доверия к самим правилам и ко всем из них "исключениям". нет веры общественным институтам, что сочиняют эти правила, и тем, кто их охраняет. нет суда и признания очевидной вины, как и нет презумпции невиновности. нет неотвратимости наказания, как нет и права на защиту невинных
осталась только финансовая и политическая целесообразность. и запредельный цинизм всех формулировок, что эту целесообразность оправдывают.
-
ironharley
Президент UCI не уверен, что в ... (50)
Весь труъ адъ современного профессионального спорта, не только вело, - в его унаследованной от спонсоров корпоративности. Это оттуда на свет лезут всякие замалчивания, недосказанности, "футболы", льются тонны политических и около того говен. И эта киндзадза "за астму" теперь будет продолжаться пока где-то там на условном променаде в условной Ницце в тихой и тёмной кофейне два старших из групп адвокатов не подпишут вырванный из блокнота листок - согласовано.
Все бы аплодировали стоя, кабы Лаппартьен "снял шлем", выписал Фруму 2 года и заявил публично "простите нас, мы в какашках". Но небывать этому. ЮЦИ такая же корпорация как ФИС или ФИФА. Другое дело что американцы, по своему обыкновению ничего особо и не скрывают (НХЛ, етцетц) - да, мы коммерческий спорт, корпорация,не нравится, идите смотреть лигу онтарио. А эти всё еще несут впереди портрет де Кубертена, хотя тот уже орёт сверху "отстаньте от меня".
ЗВЖ В начале 0х я работал в группе france telecom, отличная была именно работа, но боги, до чего же знакомая поза (не позиция, а поза) у Лаппартьена... Не французская, корпоративная. "Поза СЕО"
-
Гонщик
Президент UCI не уверен, что в ... (50)
Цитата: Kunavi
Почему минус? +! Полностью согласен. Не доедет Фрум Джиро в лидерах. Не по его силам гонка. Один из Скай уже сунулся - выиграл Нибали тогда, кажется. Гонка для настоящих крепких гонцов, а не хиляков вроде Фрума. Плюс весна в этом году в Европе холодная. В Доломитах, думается мне, будет не жарко ни разу.
Хаааа-ааа , не по силам гонка лучшему генералу , в прошлом году Димуле , который не горняк ни разу , оказалась по силам .
-
Earl57
Президент UCI не уверен, что в ... (50)
Да, да. Сущая формальность. Ну принял 16 доз сальбутамола вместо разрешенных 8-ми, что такого то? Плохо ведь себя чувствовал, задыхался, был обезвожен, почки плохо и неправильно функционировали - а он в таком состоянии еще привез лучшим гонщикам в мировом пелотоне от 20 сек и больше. Герой! Его награждать за подвиг надо, а не наказывать.
А эти бюрократы из UCI еще собираются ударить рентгеном по высоким технологиям. Ретрограды! Собьют ведь тонкие настройки на высокочувствительных велосипедах. Позор!!!
-
Страницы истории велоспорта