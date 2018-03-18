Тур Лангкави-2018. Этап 4

Весь труъ адъ современного профессионального спорта, не только вело, - в его унаследованной от спонсоров корпоративности. Это оттуда на свет лезут всякие замалчивания, недосказанности, "футболы", льются тонны политических и около того говен. И эта киндзадза "за астму" теперь будет продолжаться пока где-то там на условном променаде в условной Ницце в тихой и тёмной кофейне два старших из групп адвокатов не подпишут вырванный из блокнота листок - согласовано.

Все бы аплодировали стоя, кабы Лаппартьен "снял шлем", выписал Фруму 2 года и заявил публично "простите нас, мы в какашках". Но небывать этому. ЮЦИ такая же корпорация как ФИС или ФИФА. Другое дело что американцы, по своему обыкновению ничего особо и не скрывают (НХЛ, етцетц) - да, мы коммерческий спорт, корпорация,не нравится, идите смотреть лигу онтарио. А эти всё еще несут впереди портрет де Кубертена, хотя тот уже орёт сверху "отстаньте от меня".

ЗВЖ В начале 0х я работал в группе france telecom, отличная была именно работа, но боги, до чего же знакомая поза (не позиция, а поза) у Лаппартьена... Не французская, корпоративная. "Поза СЕО"