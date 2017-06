Тур Словении-2017. Этап 3 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 16:12 Тур Словении-2017. Этап 3 Celje - Rogla, 167,7 км 1 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 4:34:08 2 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:00:03 3 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:00:11 4 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:25 5 Tadej Pogacar (Slo) Rog - Ljubljana 0:00:36 6 Hermann Pernsteiner (Aut) Amplatz - BMC 0:00:38 7 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:00:58 8 Pawel Cieslik (Pol) Elkov - Author Cycling Team 0:01:03 9 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:05 10 Edward Ravasi (Ita) Team UAE Emirates 0:01:21 11 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:24 12 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:01:28 13 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:01:49 14 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 0:02:03 15 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:31 16 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:51 17 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:03:06 18 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:03:10 19 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:03:12 20 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:03:36 21 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:03:41 22 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:03:42 23 Izidor Penko (Slo) Rog - Ljubljana 0:04:15 24 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:04:30 25 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:04:59 26 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 27 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 28 Jirí Polnicky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 29 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:05:39 30 Josip Rumac (Cro) Synergy Baku Cycling Project 0:05:59 31 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 32 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:06:10 33 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:06:16 34 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:07:05 35 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:07:38 36 Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team 37 Marko Pavlic (Slo) Slovenia 0:07:39 38 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:07:47 39 Péter Kusztor (Hun) Amplatz - BMC 0:08:22 40 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:09:09 41 Dennis Paulus (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:09:56 42 Matej Mugerli (Slo) Amplatz - BMC 0:11:07 43 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:11:41 44 Josef Cerny (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:12:49 45 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:12:50 46 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:14:00 47 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 0:14:01 48 Valens Ndayisenga (Rwa) Tirol Cycling Team 0:15:27 49 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:16:12 50 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 51 Ziga Rucigaj (Slo) Rog - Ljubljana 52 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 53 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 54 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:16:17 55 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:16:18 56 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 57 Tomas Buchacek (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:19:55 58 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 0:19:56 59 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 0:20:01 60 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 61 Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team 62 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 63 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 64 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 65 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 0:20:57 66 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:22:49 67 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:24:24 68 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 69 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 70 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 71 Kanan Gahramanli (Aze) Synergy Baku Cycling Project 72 Dominik Hrinkow (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 73 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 74 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 75 Andi Bajc (Slo) Amplatz - BMC 76 Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida 77 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 78 Mirko Trosino (Ita) Wilier Triestina 79 Andreas Walzel (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 80 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 81 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 82 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Emirates 83 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina 84 David Per (Slo) Bahrain-Merida 85 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 86 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 87 Nils Friedl (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:24:24 88 Robert Jenko (Slo) Slovenia 89 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli 90 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 91 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 92 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 93 Rok Korosec (Slo) Amplatz - Bmc 94 Luka Cotar (Slo) Slovenia 95 Musa Mikayilzade (Aze) Synergy Baku Cycling Project 96 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 97 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 98 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 99 Primoz Obal (Slo) Slovenia 100 Gerd Fidler (Aut) Amplatz - BMC 101 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 102 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 103 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 104 Alois Kankovsky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 105 Ziga Jerman (Slo) Rog - Ljubljana 106 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 107 Aljaz Prah (Slo) Rog - Ljubljana 108 Tilen Finkst (Slo) Rog - Ljubljana 109 János Zsombor Pelikán (Hun) Amplatz - BMC 110 Tadej Logar (Slo) Slovenia 111 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 112 Gianfranco Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 113 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 114 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 115 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 116 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli 117 Marek Canecky (Svk) Amplatz - BMC 118 Matic Groselj (Slo) Rog - Ljubljana 119 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 120 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 121 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 122 Mattia De Marchi (Ita) Hrinkow Advarics Cycleang 123 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 124 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 125 Michele Scartezzini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 126 Andreas Graf (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 127 Martin Hunal (Cze) Elkov - Author Cycling Team 128 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Emirates 129 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 130 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 131 Filippo Ganna (Ita) Team UAE Emirates 132 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 133 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:27:01 134 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 135 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 136 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 137 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott DNF Roger Kluge (Ger) Orica-Scott DNF Simone Bernardini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis DNF David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team DNF Ismail Iliasov (Aze) Synergy Baku Cycling Project DNF Florian Gaugl (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang DNS Elgun Alizada (Aze) Synergy Baku Cycling Project Генеральная классификация после 3 этапа 1 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 12:14:35 2 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:00:07 3 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:00:17 4 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:35 5 Tadej Pogacar (Slo) Rog - Ljubljana 0:00:46 6 Hermann Pernsteiner (Aut) Amplatz - BMC 0:00:48 7 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:01:08 8 Pawel Cieslik (Pol) Elkov - Author Cycling Team 0:01:13 9 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:14 10 Edward Ravasi (Ita) Team UAE Emirates 0:01:31 11 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:34 12 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:01:38 13 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:01:59 14 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 0:02:13 15 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:41 16 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:01 17 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:03:16 18 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:03:22 19 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:03:51 20 Izidor Penko (Slo) Rog - Ljubljana 0:04:25 21 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:04:40 22 Jirí Polnicky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:05:09 23 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 24 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 25 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:05:49 26 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:06:09 27 Josip Rumac (Cro) Synergy Baku Cycling Project 28 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:06:20 29 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:06:26 30 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:07:02 31 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:07:15 32 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:07:30 33 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:07:34 34 Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team 0:07:48 35 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 36 Péter Kusztor (Hun) Amplatz - BMC 0:08:32 37 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:08:44 38 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:09:19 39 Josef Cerny (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:12:57 40 Dennis Paulus (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:13:48 41 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 0:13:57 42 Marko Pavlic (Slo) Slovenia 43 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:14:01 44 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:14:05 45 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:14:31 46 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:15:33 47 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:16:19 48 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 49 Matej Mugerli (Slo) Amplatz - BMC 0:17:45 50 Valens Ndayisenga (Rwa) Tirol Cycling Team 0:19:19 51 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 0:19:41 52 Tomas Buchacek (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:20:01 53 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:20:04 54 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 0:20:06 55 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 0:20:11 56 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:20:22 57 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:20:30 58 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:20:33 59 Ziga Rucigaj (Slo) Rog - Ljubljana 0:22:30 60 Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team 0:22:32 61 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:23:22 62 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:23:45 63 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 0:23:53 64 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 0:24:04 65 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:24:24 66 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Emirates 0:24:28 67 Ziga Jerman (Slo) Rog - Ljubljana 68 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:24:30 69 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 0:24:33 70 Rok Korosec (Slo) Amplatz - Bmc 0:24:34 71 Alois Kankovsky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 72 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 73 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 74 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 75 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 76 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Emirates 77 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 78 Luka Cotar (Slo) Slovenia 79 Tilen Finkst (Slo) Rog - Ljubljana 80 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 81 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 82 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 83 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 84 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 85 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 86 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli 87 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina 88 Mattia De Marchi (Ita) Hrinkow Advarics Cycleang 89 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 0:25:49 90 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli 0:25:53 91 Michele Scartezzini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:26:06 92 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 93 Filippo Ganna (Ita) Team UAE Emirates 0:26:57 94 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:27:11 95 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 96 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 0:27:15 97 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:27:44 98 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:27:48 99 Andreas Graf (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:28:14 100 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 0:28:16 101 Dominik Hrinkow (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 102 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 103 Robert Jenko (Slo) Slovenia 104 Andi Bajc (Slo) Amplatz - BMC 105 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 106 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 107 Martin Hunal (Cze) Elkov - Author Cycling Team 108 Matic Groselj (Slo) Rog - Ljubljana 109 Marek Canecky (Svk) Amplatz - BMC 110 Tadej Logar (Slo) Slovenia 111 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:28:27 112 János Zsombor Pelikán (Hun) Amplatz - BMC 0:28:39 113 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:28:44 114 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:28:54 115 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:29:14 116 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:30:39 117 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 0:30:42 118 Aljaz Prah (Slo) Rog - Ljubljana 119 Gianfranco Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 120 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:30:53 121 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 122 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:31:37 123 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:32:21 124 Kanan Gahramanli (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:33:13 125 Primoz Obal (Slo) Slovenia 0:33:44 126 Musa Mikayilzade (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:33:46 127 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 128 Mirko Trosino (Ita) Wilier Triestina 0:34:18 129 Andreas Walzel (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:35:11 130 Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida 0:35:39 131 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:35:49 132 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:35:57 133 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:36:02 134 Gerd Fidler (Aut) Amplatz - BMC 0:36:07 135 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:36:11 136 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:36:20 137 Nils Friedl (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:38:05 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Тур Словении Tour de Slovenie Europe Tour UCI Europe Tour Рафал Майка Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(490)

В тему: Тур Словении-2017. Этап 2

Тур Словении-2017. Этап 1

Тур Романдии-2017. Пролог

Флеш Валлонь-2017. Результаты

Тур Страны Басков-2017. Этап 6

Тур Страны Басков-2017. Этап 1

GP Industria & Artigianato-2017

Результаты Страде Бьянке-2017

Тур Абу-Даби-2017. Этап 2

Тур Абу-Даби-2017. Этап 1

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.