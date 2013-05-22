- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 13:08
Три дня Де Панне-2017. Этап 3а
De Panne - De Panne, 118,5 км
1. Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors
2. Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin
3. Sacha Modolo (Ita) Team UAE Emirates
4. Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe
5. Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo
Генеральная классификация после 3a этапа:
1. Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors
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