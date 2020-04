Федерико Баамонтес о Тур де Франс и войне с коронавирусом

Оригинал: https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-more-striking-evidence-bcg-v

accine-might-protect-against-covid-19-1.4222110



Исследование проведено (как интересно!) урологом. Ссылок на публикацию нет. Сами признаются, что это чисто статистическое исследование без претензий на точность.



Their “correlation” study, expected to be published shortly by PLOS journal, is largely a statistical one and comes with caveats because of possibility of confounding factors.



Когда в PubMed будет опубликовано адекватное исследование, тогда и почитаем. Сейчас хватаются за все: БЦЖ, имбирь, моча осла, слезы девственниц и проч.



Первоисточники читайте, первоисточники...