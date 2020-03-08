Федерико Баамонтес о Тур де Франс и войне с коронавирусом

Федерико Баамонтес: «Во время эпидемии коронавируса бессмысленны дебаты о том, как и где пройдёт Тур де Франс»

Победитель Тур де Франс-1959, 91-летний Федерико Баамонтес (Federico Bahamontes) в интервью Cyclingnews сказал, что дебаты по поводу того, где и когда пройдёт Тур де Франс-2020Ю бессмысленны, пока развивается эпидемия коронавируса:

«Здоровье превыше всего. Когда лишаешься здоровья, ты уже ничего не можешь сделать. Отменена Олимпиада, теперь Тур подвешен в воздухе. Ситуация очень тяжёлая, посмотрим, что будет дальше.

В войне всегда есть победители и проигравшие. А в этой войне (с коронавирусом), как и в любой другой, когда ты в неё вовлечён, ты знаешь, когда она началась, но нет никаких знаков, когда она закончится. В во время той войны (гражданской войне в Испании 1936-39 годов) мне было 9 лет. Большую часть времени мы голодали. В этой войне у людей есть еда, и в этой войне нет пуль».

В интервью Cyclingnews Федерико Баамонтес, которого называли «Орлом из Толедо», вспомнил эпизод своего детства, когда он едва не погиб от тифа. В послевоенные годы ему пришлось работать на чёрном рынке, и, скрываясь от полицейских патрулей, доставлять продукты в Толедо:

«Во время одной из моих перевозок мне пришлось спрятаться от гражданской гвардии в дренажной канаве, где я подхватил инфекцию. В итоге я так сильно заболел, что два месяца не мог выйти из дома, температура у меня подскакивала настолько высоко, что все думали, что я могу умереть. Когда жар спадал, на меня нападал такой голод, что я мог сломать висячий замок, который моя мать вешала на двери кладовки».

После болезни врачи дали Федерико Баамонтесу рекомендацию избегать серьёзных физических нагрузок в любых видах спорта, что «Орёл из Толедо» проигнорировал.

Сейчас Федерико Баамонтес последние три недели находится в изоляции с друзьями в северной Испании. Он в хорошей форме и с нетерпением ждёт возвращения в родной Толедо, где планирует открыть музей, рассказывающий о его карьере.