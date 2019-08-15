Tour de l’Avenir-2019. Этап 8

Адриен, никого не слушайте, Вы - абсолютно правы, то, что творится с безопасностью в велоспорте - это трындец. Люди привыкли к тому, что даже на любительском уровне гонец получает за 15-20 лет езды n-ое кол-во переломов ключиц, запястьев, а иногда и тазобедренного сустава - это норма. Это НОРМАЛЬНО ??? А давайте тогда вместо видов спорта на выносливость будем просто забивать себе гвозди в ладони - кто сколько выдержит до отключки от болевого шока - кто дольше, тот и победитель ???

По сути уже говорил - писал Прюдомму, Веньи, Куксу про этот беспредел и фирму Dainese (как пример) - без ответа, лишь Веньи прочитал письмо, но без реакции... Они не хотят тратить деньги на разработку лёгкой, эффективной защиты... Тот кто пишет про то, что гонец не может ездить в скафандре мотогонцщика, остались далеко в прошлом веке. При наличии такого количества современных лёгких и в то же время воздухонепроницаемых материалов + упрощённых технологий Airbag (с пиропатроном) - не разработать защищённую велоформу, которая будет весить на 50-100 гр. тяжелее нынешней - это кощунство. По факту - в том, чтобы заставить превращаться обычную велоформу в надувной шарик (в упрощённом виде) в течении 5-10 миллисекунд после касания земли на скорости - нет ничего сложного. Сам удар длится 100-150 миллисекунд и основные повреждения организм получает в течении всего этого времени и последующих секунд, если гонщик отскакивает от чего-то и т.д. За первые 10-20 миллисекунд степень повреждения ещё ничтожна...

И также писал, что какой смысл родителям отправлять ребёнка в шоссейную секцию - стоит ли в будущем зарплата в 100-200 тыс.евро в год (в лучшем случае, не берём исключительные случаи) таких травм, которые после 40-45 лет будут всю жизнь напоминать о себе...Может лучше отдать его в те же более "здоровые" лыжные гонки (зарплата в 5-10 раз меньше), но с меньшим травматизмом (спина, голеностоп, аритмия, астма) ??? Короче про привлекательность велоспорта для юного поколения...

То же самое про сам материал велоформы ... "она такая современная, супертехнологичная, суперлёгкая, такая вся..." - до первого длинного спуска с горы во время дождя при стремительно падающей температуре ... не удивительно, что на Джиро самыми критичными в плане сходов являются гоночные дни после прохождения горных вершин за 2000 м (Гавия и т.д.)