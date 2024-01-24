- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 15:35
Приглашения на Флеш Валлонь-2024
Бельгийская однодневная велогонка Флеш Валлонь (La Fleche Wallonne) пройдёт 17 апреля 2024 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 7 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour).
Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт выйдут:
Lotto Dstny (Bel)
Israel Premier Tech (Isr)
Uno-X Mobility (Nor)
Bingoal WB (Bel)
Euskaltel Euskadi (Esp)
Q36.5 Pro Cycling Team (Sui)
TotalEnergies (Fra)
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