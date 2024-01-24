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Приглашения на Флеш Валлонь-2024

Приглашения на Флеш Валлонь-2024

Приглашения на Флеш Валлонь-2023

 

Бельгийская однодневная велогонка Флеш Валлонь (La Fleche Wallonne) пройдёт 17 апреля 2024 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 7 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour).

 

  Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт выйдут: 

  

Lotto Dstny (Bel) 
Israel Premier Tech (Isr) 
Uno-X Mobility (Nor) 
Bingoal WB (Bel) 
Euskaltel Euskadi (Esp) 
Q36.5 Pro Cycling Team (Sui) 
TotalEnergies (Fra) 

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Теги к статье: Флеш Валлонь Fleche Wallonne Мировой Тур UCI однодневка wild card Арденнские классики ProTeam

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    32-летний Джо Домбровски объяв ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    кладбище

    вряд-ли тут кого радует, что Астана переживает непростые времена. но, вы же не можете не знать, - непростые времена переживают все команды. и все команды переживают это по разным причинам. и, несмотря на вашу 146%-уверенность, что для вас эти причины как 2х2 (относительно Астаны), действительность на те же 146% - другая. ну ок - на 100%

    если короче - за ваше здоровье страшнее, чем за Астану. ни в какие ворота таскать в себе столько негатива

  • motte
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (1)
    motte-Фото

    Спартак горд приглашением его команды, безмерно горд! Первый гт для его команды!

  • Ернат
    Новый глава INEOS Grenadiers Д ... (2)
    Ернат-Фото

    удачи 

  • RVL
    Новый глава INEOS Grenadiers Д ... (2)
    RVL-Фото

    Пустота

  • nightbuster33
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Пока, в составе команды представительницы 3-х стран:Индии,Индонезии и Казахстана. В последствии,по мере отбора,могут подключится  участницы других стран континента(и не только?) для полноценного участия в предстоящих гонках.Успехов в претворении замыслов проекта, принимая во внимание на сколько сложна работа развития женского велоспорта в условиях Азиатского континента.

  • Astanaforever
    32-летний Джо Домбровски объяв ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Походу Астана превратилась в "кладбище" велосипедистов. Уже шестой в этом сезоне астанчан вешает свои велотуфли на стенку. А. Нибали, Л.Л.Санчес, Д.Мартинелли, М.Боаро, А.Зейц...теперь вот Д.Домбровски. Велкам всем в Астану, кто хочет завершать карьеру. Радушные проводы на покой команда гарантирует.))) Ждем так же завершения от И.Бассо и А.Рябушенко.Ю Натарова. ..и установим рекорд Гиннеса...так сказать.
  • старт-шоссе 82
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото
    С такими красивыми женскими именами команда просто обречена на красивые победы.
  • JetRevel
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (2)
    JetRevel-Фото
    Жду "белые дороги" это всегда эпично,вроде и шоссе,а с другой стороны если дождь уже и кросс)))Тиррено и Джиро будут интересны в плане горных перевалов,снега в этом году не сильно много "пока".В воскресенье заезжали группой из Порденоне на Дзонколан,светило солнце, день был прекрасный, дышалось хорошо.Ехали с двумя машинами,два микроавтобуса , назад ими спустились в Порденоне,в этом году почти все отели закрыты.Планировали подняться в субботу, остановиться на ночь на горе,но не получилось
  • Earl57
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (2)
    Earl57-Фото

    Uno-X все-таки протиснулись на Тиррено. Вместо Лотто, как я понимаю.

    На Страде Бьянке и МСР у них действует автоматическое приглашение на все однодневные гонки в сезоне. А вот с недельными гонками сложнее. К ASO они пару лет назад нашли подход и теперь французы дают Uno-X приглашения на все свои гонки кроме Вуэльты. А вот итальянцы Uno-X никогда не приглашали, ибо много своих команд. Но Йенс Хаугланд на днях сказал, что они будут работать над тем, чтобы на следующий год проехать два ГТ - Джиро и ТДФ. Значит будут подбирать ключики к RCS Sport и Мауро Веньи. Хаугланд далеко не уходит от руководства норвежской велокомандой, он остается одним из руководителей совета директоров. И он умеет тихо договариваться, без криков, шума и пыли... Хотя люди, которые его не знают, никогда не заподозрят, что этот внешне невзрачный человек успешно руководит преуспевающей компанией с оборотом в 20 млрд евро в год. Очень интересная личность. 

  • s75
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (6)
    s75-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Единственное плохо, что не написали гражданство гонщиц..Интересно было узнать.


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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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