Приглашения на Флеш Валлонь-2023

** - Я признателен колумбийским командам за протянутую руку помощи, но я собираюсь и дальше представлять свою страну на крупнейших велогонках мира. Я подхожу для подписания контракта с командой высшего уровня, ради этого тренируюсь.***A он оказывается до сих пор болен звёздной болезнью. Увы.



Взял и унизил своих земляков. Они его не простят после этих слов. Короче в сборную дорога тоже закрыта.