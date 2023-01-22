- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 14:47
Приглашения на Флеш Валлонь-2023
Бельгийская однодневная велогонка Флеш Валлонь (La Fleche Wallonne) пройдёт 19 апреля 2023 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 7 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour).
Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт выйдут:
Israel - Premier Tech (Isr)
Lotto Dstny (Bel)
TotalEnergies (Fra)
Bingoal WB (Bel)
Burgos - BH (Esp)
Equipo Kern Pharma (Esp)
Uno-X Pro Cycling Team (Nor)
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