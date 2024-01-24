Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2024

Цитата: Astanaforever

кладбище

вряд-ли тут кого радует, что Астана переживает непростые времена. но, вы же не можете не знать, - непростые времена переживают все команды. и все команды переживают это по разным причинам. и, несмотря на вашу 146%-уверенность, что для вас эти причины как 2х2 (относительно Астаны), действительность на те же 146% - другая. ну ок - на 100%

если короче - за ваше здоровье страшнее, чем за Астану. ни в какие ворота таскать в себе столько негатива