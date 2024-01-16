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Приглашения на Критериум Дофине-2024

Приглашения на Критериум Дофине-2024Организаторы Критериума Дофине-2024 (Criterium du Dauphine), многодневной велогонки Мирового тура, которая пройдёт со 2 по 9 июня, объявили команды, получившие приглашение на участие. Вместе с 18 командами Мирового тура (UCI World Tour) на старт 76-го выпуска Критериума Дофине выйдут четыре профессиональных команды:

Lotto Dstny (Bel)
Israel Premier Tech (Isr)
Q36.5 Pro Cycling Team (Sui)
Uno-X Mobility (Nor)

 

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Теги к статье: Criterium du Dauphine Критериум Дофине многодневная велогонка велогонка Мирового тура wild card

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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