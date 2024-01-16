Приглашения на Критериум Дофине-2024

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:19
Организаторы Критериума Дофине-2024 (Criterium du Dauphine), многодневной велогонки Мирового тура, которая пройдёт со 2 по 9 июня, объявили команды, получившие приглашение на участие. Вместе с 18 командами Мирового тура (UCI World Tour) на старт 76-го выпуска Критериума Дофине выйдут четыре профессиональных команды:
Lotto Dstny (Bel)
Israel Premier Tech (Isr)
Q36.5 Pro Cycling Team (Sui)
Uno-X Mobility (Nor)
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