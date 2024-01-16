Приглашения на Критериум Дофине-2024

Да без разницы где он родился.Он выступал за Россию.Папа там или мама его записали так - без разницы. Мало того,он все это время вполне осознано выступал,ибо здоровый лоб был как-никак. Пока ему было выгодно,он был гражданином России. И вдруг... Отказываться от гражданства из трусости или в-угоду конъюнктуре,это позорный, немужской поступок.У чела явно нет характера, а значит ничего в велоспорте ему не свет. И поделом.