Приглашения на Страде Бьянке-2023, Тиррено-Адриатико-2023 и Милан-Сан-Ремо-2023

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:55
Приглашения на Страде Бьянке-2023, Тиррено-Адриатико-2023, Милан-Сан-Ремо-2023
Компания RCS Sport, которая является организатором Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, объявила команды, получившие приглашения на эти гонки в 2023 году. Гонки входят в календарь Мирового Тура (UCI World Tour).
На классику Страде Бьянке (Strade Bianche), которая пройдёт 4 марта, помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили профессиональные команды (ProTeam):
Приглашения – 7
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
ISRAEL - PREMIER TECH
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
TEAM CORRATEC
TOTALENERGIES
TUDOR PRO CYCLING TEAM
На Тиррено-Адриатико-2023, которая пройдёт с 6 по 12 марта, помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили профессиональные команды (ProTeam):
Приглашения – 7
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
ISRAEL - PREMIER TECH
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
TEAM CORRATEC
TOTALENERGIES
TUDOR PRO CYCLING TEAM
На Милан-Сан-Ремо-2023, которая пройдёт 18 марта, помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили профессиональные команды (ProTeam):
Приглашения – 7
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
ISRAEL - PREMIER TECH
LOTTO DSTNY
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
TOTALENERGIES
TUDOR PRO CYCLING TEAM
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (36)