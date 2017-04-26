Приглашения на Страде Бьянке-2023, Тиррено-Адриатико-2023 и Милан-Сан-Ремо-2023

Если он просто ехал за техничками соньеров, то с чего бы они спортдиректора оштрафовали на 500 швейцарских франков? В твиттере фото было, как он рукой держался за техничку.

Похожая ситуация была несколько лет назад на ЧМ в андеровской гонке. Тогда голландец Нильс Экхоф после падения вернулся и победил в гонке, а его дисквалифицировали за то, что техничка подвезла. Парень дождался, пока отъедет оператор на мото, посмотрел на небо и убедился что вертолета нет, но не учел, что рядом рядом едут технички других сборных. А на техничках установлены видеорегистраторы. Поэтому, когда они доехали до финиша, то слили видео судьям. Экхоф тогда тоже шумел и возмущался, мол его должны были сразу предупредить, если видели нарушение. Он подавал иск в САС при поддержке федерации и своей команды, но ничего не добился.

К тому сейчас все зрители на обочинах с телефонами в руках снимают, снимают и снимают. А потом выкладывают фото и видео в соцсетях...