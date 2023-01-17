Приглашения на Вуэльту Каталонии-2023

Кто-то в этой истории точно чёто не договаривает. Я не думаю что наиро просит много. И я также не понимаю, чем всем шарашкиным конторам может навредить КИНТАНА? Потенциально это единственный гонщик в этих командах кому посилам вытянуть команду в проконти уровень. Все такие благородные, ведь наиро единственный кто нарушил правила, до него никого не было, и на нем конечно же все закончится, поэтому надо поставить на нем крест, кидаться в него камнями и обязательно грозить пальчиком при любом удобном случае ..)