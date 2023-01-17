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Приглашения на Вуэльту Каталонии-2023

Приглашения на Вуэльту Каталонии-2023

 

 

Организаторы испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая пройдёт с 20 по 26 марта 2023 года, определились с приглашениями для профессиональных команд (ProTeam), которые, помимо 18 команд Мирового тура, примут участие в 102-м выпуске гонки. 

Приглашения получили 7 проконтинентальных команд:

Lotto Dstny
Israel-Premier Tech
Burgos-BH
Caja Rural-Seguros RGA
Equipo Kern Pharma
Euskaltel-Euskadi
Uno-X Pro Cycling Team

 

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya приглашения команд гонка Мирового тура многодневная гонка ProTeam wild card

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С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • nightbuster33
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Это что,второй ReforD-Гривко?,Воом?,а может ещё и Армстронг.Да-а,все мы стареем,живем со старыми воспоминаниями.
  • Cyrill
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (4)
    Cyrill-Фото

    Да, Марк, это однако авантюра...Поезд под Марка - Гривко, Зейц, Мартинелли, Боом, а может ещё и Луц, но это всё в лучшей форме, в лучшие годы (некий dream team). А так ... В любом случае - удачи.

  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (2)
    nightbuster33-Фото

    Москон-ключица,упали вдвоем с Бассо.Кто из них больше виноват,разберутся сами.

  • Astanaforever
    Велокоманда Corratec отрицает ... (3)
    Astanaforever-Фото
    И самое главное, что Кинтано отказал родному Medelin, которые просили его заключить контракт с ними. Аппетиты у Наиро видимо огромные. Вот Лопес не стал гоняться за длинным рублем.т.е долларом и с радостью , без амбиций присоединился к родной,. колумбийской командой, что вызывает большое уважение. А не секрет, что Лопес получал в Астане 1.5 млн долларов .
  • motte
    Велокоманда Corratec отрицает ... (3)
    motte-Фото

    На Фейсбуке наиро идёт в Италию, посмотрим.

  • Camel
    Кейс Бол переходит в Astana Qa ... (12)
    Camel-Фото

    Цитата: motte
    Кэв возьмёт этап тура.

    Откуда такая уверенность?

    Ну хорошо, возьмёт. И что это будет означать? Опять начнется та же песня о рекорде?

  • Giant72
    Велокоманда Corratec отрицает ... (3)
    Giant72-Фото
    Кто-то в этой истории точно чёто не договаривает. Я не думаю что наиро просит много. И я также не понимаю, чем всем шарашкиным конторам может навредить КИНТАНА? Потенциально это единственный гонщик в этих командах кому посилам вытянуть команду в проконти уровень. Все такие благородные, ведь наиро единственный кто нарушил правила, до него никого не было, и на нем конечно же все закончится, поэтому надо поставить на нем крест, кидаться в него камнями и обязательно грозить пальчиком при любом удобном случае ..)
  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (2)
    nightbuster33-Фото

    Восхищен двумя гонщиками.Релло Бильбао-догнать на подьеме отрыв,работать до финиша в полную силу на равне с двумя другими и победить,это чего-то стоит. И это ,после вчерашнего этапа,когда он во второй группе организовал погоню. И второй, Лу-ЛУ,самый старший и возможно самый тяжелый, отлично проехал этап. Поздравляю испанцев!

  • BAXUTOB
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (4)
    BAXUTOB-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Че то я не врублюсь в красно-бело-синюю форму Кэва? Вот никак.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/British_National_Road_Race_Championships Действующий чемпион Великобритании, Марк Кэвендиш
  • GAN
    Дисквалифицированный на 1-м эт ... (2)
    GAN-Фото

    Ещё Нибали на ГТ снимали.

    https://velolive.com/velo_news/10296-vincenzo-nibali-snyat-organizatorami-s-vue
    lta-a-espana-2015-za-ezdu-s-tehnichkoy.html

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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