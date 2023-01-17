- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 15:50
Приглашения на Вуэльту Каталонии-2023
Организаторы испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая пройдёт с 20 по 26 марта 2023 года, определились с приглашениями для профессиональных команд (ProTeam), которые, помимо 18 команд Мирового тура, примут участие в 102-м выпуске гонки.
Приглашения получили 7 проконтинентальных команд:
Lotto Dstny
Israel-Premier Tech
Burgos-BH
Caja Rural-Seguros RGA
Equipo Kern Pharma
Euskaltel-Euskadi
Uno-X Pro Cycling Team
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