VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Александр Кристофф поборется за четвёртую победу на Гран-при Ааргау-2022

Александр Кристофф и Андреа Паскуалон примут участие в гонке "Grosser Preis des Kantons Aargau"

 

 

  При современной системе начисления очков в рейтинг UCI для команд Мирового тура нет незначимых гонок. Велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux второй год выступает в высшем дивизионе велокоманд и выступает успешно – на начало июня 2022 года бельгийская команда занимает 6-ю строчку в Мировом рейтинге.

 

  За два дня до важной велогонки Мирового тура – Тура Швейцарии гонщики команды примут участие в однодневной швейцарской велогонке категории 1.1. – Гран-при Ааргау (Grosser Preis des Kantons Aargau). Маршрут – семикратное прохождение 21-километрового круга в швейцарской коммуне Лойггерн, где семь раз придётся преодолеть подъём Ротберг – 7 км с 3,8%, а к финишу приведёт 11-км спуск, прерываемый 500-метровым торчком.

 

 Photo © PhotoNews/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

 

 

Photo © Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

 

  34-летний норвежский велогонщик Александр Кристофф в этом сезоне принёс команде три победы и поборется за ещё одну, причём на гонке, в которой трижды в карьере праздновал победу в 2015, 2018 и 2019 годах.  

  Вместе с ним в качестве со-капитана поедет его ровесник, итальянский велогонщик Андреа Паскуалон, у которого в этом сезоне одна победа на классике Circuit de Wallonie.

 

  Каждая гонка, каждое соревнование – это азарт и желание угадать победителя, эти желания можно реализовать на сайте https://breaking-bet.com/ru, предлагающей узнать, что такое сканер вилок и ставки с перевесом.

 

  Андреа Паскуалон готов к старту на Гран-при Ааргау, где несколько раз боролся за победу в последние годы, а Александр Кристофф выигрывал эту гонку.

 

  Андреа Паскуалон: «Александр Кристофф и я несколько раз боролись за победу в Лойггерне (Leuggern), Александр её всегда выигрывал. Теперь мы объединим силы. У нас сильная команда, вместе мы уже одержали хорошую серию побед.

 

  Маршрут более сложный, чем в прошлые годы, потому что раньше никогда не приходилось так много раз проходить Ротберг. Нам надо принимать в расчёт другие команды. Кто-то  может попытаться атаковать на предпоследнем или последнем прохождении подъёма, и эта попытка может быть успешной. Такой сценарий был бы идеален для наших товарищей по команде Лоренцо Роты или Георга Циммермана.

 

 В случае спринта Александр или я можем показать нашу скорость. Мы оба в хорошей форме, оба недавно одержали победы. Знаю, что если обстоятельства будут мне благоприятствовать, Александр захочет пожертвовать своими шансами ради меня.

 

  Сразу после того, как я выиграл в Валлонии, вернулся в Андорру, где присоединился к команде в тренировочном лагере на высоте. Работал с Тако ван дер Хорном. Я проехал много подъёмов на тренировках, так что жду, что в следующих гонках будут чувствовать себя хорошо в горах. Предстоящий период для меня важен, очень хотел хорошо подготовиться».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (43)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Ближайшие старты

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

8 - 12 июня 2022

ZLM Tour

11 июня 2022

Dwars door het Hageland

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    velodoctor-Фото
    Прошлый год в плане спринтеров не показательный, в этом состав ярче
  • vadi
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    vadi-Фото
    Зачем Ван Арту поезд, это не Кэвендиш и не Юэн. Вспомните как он с той же командой выиграл самый престижный спринт Тур де Франса
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    velodoctor-Фото

    Роглич помогал отрыв догонять за 3 км до финиша? Отплачивает видимо. Спринт у Ван Арта и поезд совсем не убедительные, тут просто нет спринтеров нормальных, а так если равнинный этап, ему будет сложно победить Юэна, или Якобсена с хорошими развозами. Груновеген болеет может, в разделке был почти последним, выпадает очень быстро, так на туре против него могут целенаправленно работать, тот же  Юэн как мы видели на Джиро, горки щелкает финишные. (1ый этап)

  • uran
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    uran-Фото
    Главный вопрос, Ван Арт на пике или еще подгоняет форму? Каков Этан, постоянно рядом с первым местом, рядом с сильнейшим Ван Артом. Скоро поднаберет формы опыта, и будет победы щёлкать.
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (30)
    velodoctor-Фото
    Посмотрим, в пользу датчанина его возраст. Хотя бывало, что человек проедет хорошо 1 грандтур и больше никогда не выходит на такой уровень.
  • Gorn9k
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (30)
    Gorn9k-Фото
    В какой вселенной Вингегор сильнее Роглы?)) Роглича обычно обрубает из-за травм.
    Один раз его на Вуэльте обрубило не из-за травмы, так он потом косил этапы один за другим.
    Разделка у него мощнее, спринт в гору мощнее, гору одинаково проедут.
  • shoooster
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    shoooster-Фото
    Столько сил потрачено на Дофине...
  • Kay82
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    Kay82-Фото

    Фрум все, пенсия на велосипеде, он просто ноль

  • velodoctor
    Israel-Premier Tech меняет стр ... (3)
    velodoctor-Фото

    Да было бы кем очски добывать, как в одном фильме говорили, рок неизбежности. 

  • Freejazz
    ZLM Tour-2022. Этап 2 (1)
    Freejazz-Фото

    Там, похоже, Маречко релегировали. Он на последнем месте в группе, а Кой стал первым.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 июня

Marc Sarreau (Ag2r - Citroen)

11 июня

Julian Alaphilippe (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Euskaltel - Euskadi)

Sergio Garcia (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2022 (36)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)