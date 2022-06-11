Александр Кристофф поборется за четвёртую победу на Гран-при Ааргау-2022

Александр Кристофф и Андреа Паскуалон примут участие в гонке "Grosser Preis des Kantons Aargau"

При современной системе начисления очков в рейтинг UCI для команд Мирового тура нет незначимых гонок. Велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux второй год выступает в высшем дивизионе велокоманд и выступает успешно – на начало июня 2022 года бельгийская команда занимает 6-ю строчку в Мировом рейтинге.

За два дня до важной велогонки Мирового тура – Тура Швейцарии гонщики команды примут участие в однодневной швейцарской велогонке категории 1.1. – Гран-при Ааргау (Grosser Preis des Kantons Aargau). Маршрут – семикратное прохождение 21-километрового круга в швейцарской коммуне Лойггерн, где семь раз придётся преодолеть подъём Ротберг – 7 км с 3,8%, а к финишу приведёт 11-км спуск, прерываемый 500-метровым торчком.

Photo © PhotoNews/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

Photo © Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

34-летний норвежский велогонщик Александр Кристофф в этом сезоне принёс команде три победы и поборется за ещё одну, причём на гонке, в которой трижды в карьере праздновал победу в 2015, 2018 и 2019 годах.

Вместе с ним в качестве со-капитана поедет его ровесник, итальянский велогонщик Андреа Паскуалон, у которого в этом сезоне одна победа на классике Circuit de Wallonie.

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Андреа Паскуалон готов к старту на Гран-при Ааргау, где несколько раз боролся за победу в последние годы, а Александр Кристофф выигрывал эту гонку.

Андреа Паскуалон: «Александр Кристофф и я несколько раз боролись за победу в Лойггерне (Leuggern), Александр её всегда выигрывал. Теперь мы объединим силы. У нас сильная команда, вместе мы уже одержали хорошую серию побед.

Маршрут более сложный, чем в прошлые годы, потому что раньше никогда не приходилось так много раз проходить Ротберг. Нам надо принимать в расчёт другие команды. Кто-то может попытаться атаковать на предпоследнем или последнем прохождении подъёма, и эта попытка может быть успешной. Такой сценарий был бы идеален для наших товарищей по команде Лоренцо Роты или Георга Циммермана.

В случае спринта Александр или я можем показать нашу скорость. Мы оба в хорошей форме, оба недавно одержали победы. Знаю, что если обстоятельства будут мне благоприятствовать, Александр захочет пожертвовать своими шансами ради меня.

Сразу после того, как я выиграл в Валлонии, вернулся в Андорру, где присоединился к команде в тренировочном лагере на высоте. Работал с Тако ван дер Хорном. Я проехал много подъёмов на тренировках, так что жду, что в следующих гонках будут чувствовать себя хорошо в горах. Предстоящий период для меня важен, очень хотел хорошо подготовиться».