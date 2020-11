Уилли Смит об иерархии в пелотоне и поведении велогонщиков команд Мирового тура

27-летний южноафриканский велогонщик проконтинентальной велокоманды Burgos-BH Уилли Смит (Willie Smit) в своём Твиттере выразил недовольство поведением велогонщиков команд Мирового тура во время Вуэльты Испании-2020. По мнению Смита, гонщики команд Мирового тура оценивают других не по способностям, а по тому, за команду какого уровня выступает гонщик.

Уилли Смит: «На Вуэльте Испании-2020 гонщики несколько раз говорили нам отодвинуться назад, потому что, по их мнению, мы недостаточно высоко в иерархии/генеральной классификации. Я рассмеялся и ответил, что у них проблема с майкой моей команды, потому что когда я был в команде Katusha-Alpecin, мне такого никогда не говорили».

После своего поста в твиттере Уилли Смит привёл слова Янеца Брайковича (Janez Brajkovič), словенского велогонщика, выступавшего в командах Мирового тура с 2005 по 2017 года, а затем, после завершения дисквалификации ставшего гонщиком континентальной велокоманды Adria Mobil.

Янец Брайкович: «Единственный способ для велогонщика континентальной команды находится впереди рядом с эгоистичными плаксами команд Мирового тура, быть сильнее них. Так приятно, когда они дышат, открыв рот, и освобождают тебе место даже между своими товарищами по команде.

Конечно, они скажут: «Не делай глупостей, не будь дураком». Какое огромное удовольствие испытываешь, когда на подъёме едешь как хочешь, а они без сил…Тем не менее, я люблю их всех. Однажды они поймут, что дело не в том, кто ты как велогонщик, а в том, кто ты, когда у тебя заберут велоспорт.

С большой любовью особенно к DQS, SUN.

Лучшие люди в пелотоне – ребята команды Novo Nordisk».

So in Vuelta I had a couple of experiences of riders telling us to move to the back because according to them we're not high enough on the hierarchy/GC. I laughed and said you have a problem with my shirt because when I was in Katusha I never experienced this. Pathetic. Reminder: pic.twitter.com/ZU1BemUvVU