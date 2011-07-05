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Уилли Смит об иерархии в пелотоне и поведении велогонщиков команд Мирового тура

Уилли Смит: «Нам говорили отодвинуться назад в пелотоне, потому что мы недостаточно высоко в иерархии»

 

 

  27-летний южноафриканский велогонщик проконтинентальной велокоманды Burgos-BH Уилли Смит (Willie Smit) в своём Твиттере выразил недовольство поведением велогонщиков команд Мирового тура во время Вуэльты Испании-2020. По мнению Смита, гонщики команд Мирового тура оценивают других не по способностям, а по тому, за команду какого уровня выступает гонщик.

 

Уилли Смит об иерархии в пелотоне и поведении гонщиков команд Мирового тура

 

  Уилли Смит: «На Вуэльте Испании-2020 гонщики несколько раз говорили нам отодвинуться назад, потому что, по их мнению, мы недостаточно высоко в иерархии/генеральной классификации. Я рассмеялся и ответил, что у них проблема с майкой моей команды, потому что когда я был в команде Katusha-Alpecin, мне такого никогда не говорили».

 

  После своего поста в твиттере Уилли Смит привёл слова Янеца Брайковича (Janez Brajkovič), словенского велогонщика, выступавшего в командах Мирового тура с 2005 по 2017 года, а затем, после завершения дисквалификации ставшего гонщиком континентальной велокоманды Adria Mobil.

 

  Янец Брайкович: «Единственный способ для велогонщика континентальной команды находится впереди рядом с эгоистичными плаксами команд Мирового тура, быть сильнее них. Так приятно, когда они дышат, открыв рот, и освобождают тебе место даже между своими товарищами по команде.

 

  Конечно, они скажут: «Не делай глупостей, не будь дураком». Какое огромное удовольствие испытываешь, когда на подъёме едешь как хочешь, а они без сил…Тем не менее, я люблю их всех. Однажды они поймут, что дело не в том, кто ты как велогонщик, а в том, кто ты, когда у тебя заберут велоспорт.

С большой любовью особенно к DQS, SUN.

 

Лучшие люди в пелотоне – ребята команды Novo Nordisk».

 

 

 

 

  Уилли Смит едет второй Гранд-тур в карьере, в прошлом году он дебютировал на Вуэльте Испании, в этом году на Вуэльте уезжал в отрыв на 3-м и 4-м, 10-м этапах, где оставался последним гонщиком отрыва, которого добрали за 11 км до финиша, также он пытался уехать в отрыв на 16-м этапе.

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Теги к статье: Уилли Смит Willie Smit Burgos-BH Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Adriano

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 2.04.2015

    Ну а как иначе. Хоть кто-то должен быть альфой. Надоели эти левацкие толеранские штуки аля BLM,лгбт и.т.д Есть великие команды которые должны доминировать и навязывать,а есть остальной планктон для массовки.

    1. Имя: Еламан

      Elaman

      Вчера, 23:24 | Регистрация: 5.07.2011

      как можно было умудриться приплести сюда блм?)

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Алишер, спасибо за видео.
  • commara
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    commara-Фото
    Рогла сегодня боролся не за бонификацию, а на победу, не вышло, но сам факт борьбы говорит о его состоянии. Так что на Коватилье не капнет. Думаю приоритетным вариантом Юмбо определяет победу на этапе, причём только с Роглой, американец не рассматривается, хоть и, мягко говоря, достоин. Если у красной майки не будет ноги, то отдержаться за счёт бонификаций, и нынешние 6 секунд могут сказаться коварными.
  • AmLoket
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    AmLoket-Фото
    После ЧП на Туре Польши в этом году судьи стали очень строги с гонщиками, не соблюдающими прямолинейность движения на финише. Считаю, что это правильно и надеюсь, что в следующем году послаблений не будет.
  • Elaman
    Уилли Смит об иерархии в пелот ... (2)
    Elaman-Фото
    как можно было умудриться приплести сюда блм?)
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Скорее всего этап окажется гораздо коварнее и сложнее чем на графике , не зря же орги поставили его последним. Что касается шансов то и у Карапаса и у Карти шансы очень высокие , я надеюсь последних двух км ждать никто не будет, все-таки последний этап. Даже у Власова есть шанс подняться на шестое место, все зависит от него самого.

    Ну и последнее ,хочется что бы завтрашний этап хоть как-то компенсировал всю блеклость , =неинтересность= и апсолютно не понятную подборку этапов на третьей недели.

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    s75-Фото
    Перед самой финишной чертой резко ушел влево перед носом у Вальверде. Или от досады от поражения, или кто его знает. Вальверде хоть в чем-то повезло...
  • error
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    error-Фото
    а это +100500) такие же ассоциации
  • Adriano
    Уилли Смит об иерархии в пелот ... (2)
    Adriano-Фото

    Ну а как иначе. Хоть кто-то должен быть альфой. Надоели эти левацкие толеранские штуки аля BLM,лгбт и.т.д Есть великие команды которые должны доминировать и навязывать,а есть остальной планктон для массовки.

  • s75
    Иэн Стэннард вынужден завершит ... (3)
    s75-Фото

    Очень жаль, что Йоги не удалось закончить карьеру на своей счастливой гонке Омлооп. В последнее время говорили, что проблемы со здоровьем, но чтобы вот так резко закончить - жаль. 

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    s75-Фото
    Габриель Раш - великий тактик. Идеальный DS для основных соперников. Планы, не соответствующие реальным возможностям и здравому смыслу. Не удивлюсь, если он стал вторым (после известного_комментатора), кто увидел Фруми в группе лидеров на последнем километре.

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