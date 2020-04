Глава спортивного маркетингового агентства M2 Sports о перспективах велоспорта

Мнение главы маркетингового агентства M2 Sports о настоящем и будущем велоспорта

Велосипедный сезон у профессионалов прервался в середине марта из-за пандемии коронавируса. Несколько команд Мирового тура – Bahrain-Merida, Astana, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, CCC, EF Pro Cycling – уже объявили о сокращении зарплат и временном увольнении части сотрудников. Какие команды могут пострадать больше всех, сможет ли Мировой тур быть таким, как прежде, журналист Cyclinng Weekly Джонни Лонг (Jonny Long) спросил у главы спортивного маркетингового агентства M2 Sports Стива Фрая (Steve Fry).

Стив Фрай: «Велоспорт очень уязвим во время таких кризисов, потому что, как мы все знаем, в основном на уровне команд он существует за счёт спонсоров. На уровне организаторов велогонок денежные поступления приходят от спонсоров и мест проведения гонки. И в очень небольшом количестве случаев это доходы от телевидения, где львиную долю, конечно, получает Тур де Франс.

Анализируя существующие источники дохода в велоспорте, становится понятно, почему опоре на спонсорство нанесён серьёзный удар. Вовсе не потому, спонсоры не получили экспонирования брендов, за которое платили. Причина в том, что сами бренды сейчас находятся под невероятным давлением. В некоторых случаях они входят в режим выживания, необходимый, чтобы бизнес мог продолжать работать. И это касается не только спонсорства, но и рекламы на телевидении, радио и тому подобного. Под ударом экономика в целом».

О влиянии последствий пандемии коронавируса на велокоманды

«Ineos – частная компания, где большая часть акций принадлежит самому состоятельному британцу, сэру Джиму Рэтклиффу. Мы знаем, что он страстно увлекается спортом, поэтому выдвину гипотезу, что команда Ineos хорошо защищена.

У них самый большой бюджет в велоспорте, но, думаю, наверное, они будут под хорошей защитой, потому что сэр Джим даже в случае влияния ситуации на его личное благосостояние, наверное, сможет позволить поддерживать команду, если всё ещё будет увлечён этим и захочет продолжать.

Хочу напомнить, что, конечно, весь этот анализ, только моя личная точка зрения.

Команда Sunweb – бизнес по организации отдыха по всей Европе. Возможно, это один из самых пострадавших, если не самый пострадавший сектор туристической отрасли. Кроме того, Sunweb – компания, полагающаяся на собственный капитал. И снова это только моё личное мнение, но я считаю, что у Sunweb ситуация очень трудная, потому что частный капитал существует за счёт рентабельности инвестиций.

Всё дело в прибыли, которую приносит бизнес. Если вы управляете частной компанией типа Sunweb, те, кто вложил в дело собственные средства, будут давить на Sunweb, чтобы компания сократила расходы. Первое, на чём начинают экономить такие компании – маркетинг. Маркетинг и персонал.

Команда NTT, которая раньше называлась Dimension Data, это открытое акционерное общество. Можно было бы предположить, что цена акций компании на фондовой бирже упадёт, но, вообще-то, такого не будет, потому что NTT – телекоммуникационная компания, обеспечивающая людей именно тем, что необходимо в данный момент – цифровыми коммуникациями. Их акции растут, верите или нет, они поднялись на 10%. Поэтому команда в очень хорошей позиции, зная, что дела их спонсора во время кризиса идут отлично. Но они – исключение.

Ещё один спонсор, единственный, чей бизнес, как я считаю, будет процветать в кризис, возможно, Jumbo. Это сеть супермаркетов в Нидерландах, семейная компания.

Но если взглянуть на другие открытые акционерные компании, например, Deceuninck, то за последний месяц стоимость их акций упала на 24 %. Это может создать давление.

Movistar – дочерняя компания «Телефоники» (Telefonica), их акции в прошлом месяце упали на 22%. Ещё одно открытое акционерное общество – компания Segafredo, акции которой упали на 29%.

Когда бизнес теряет четверть стоимости, акционеры всё равно хотят получить дивиденды. В результате они будут давить на бизнес, чтобы уменьшить расходы. И такая ситуация в спортивном спонсорстве, особенно в спонсировании велоспорта, останется зависимой от макроэкономических показателей в последующие месяцы, много месяцев.

Не хочу, чтобы мои слова звучали слишком пессимистически, но это касается не только следующих шести месяцев. Эффект такого нокдауна будет ощущаться несколько лет, потому что бизнесу придётся полностью перестраиваться, начинать со значительного более низкого уровня продаж и стоимости».

Об экономической модели велоспорта

На вопрос журналистов Cycling Weekly, не пора ли теперь велоспорту получить часть денег от продажи прав на трансляцию велогонок, Стив Фрай ответил:

«Я так не думаю. Почему? При обсуждении экономической модели велоспорта всегда на первый взгляд кажется, что «о, нам надо получить часть денег от телетрансляций», - это ключевое решение. Но если взглянуть внимательнее на доходы от трансляций в велоспорте, то делить там особо нечего.

Если сравнить суммы, полученные от спонсоров, то по сравнению с ними доход от телентрансляций одной велогонки ничтожно мал. Единственная велогонка, которая приносит значительный доход от прав на телетрансляцию – Тур де Франс.

Я сейчас беру цифры из воздуха, потому что ASO не выкладывает в публичный доступ свои данные. Подозреваю, что если разделить доход поровну, то каждой команде достанется около 1 миллиона евро. А что такое миллион евро? На это в наши дни даже не купишь стоящего гонщика.

Когда мы всякий раз говорим о разных экономических моделях велоспорта, всегда надо быть осторожными. Доход от телевидения – не панацея, потому что он не так велик».

О влиянии кризиса на команды и трансферный рынок

«Конечно, если количество команд уменьшается, лидеры и победители гонок всегда имеют преимущество, потому что они больше востребованы. Количество гонщиков, способных побеждать, останется тем же самым. Следовательно, при меньшем количестве команд эти гонщики станут более востребованными, а значит, они могут запрашивать большую зарплату или, по крайней мере, бОльшую долю бюджета команды.

Как всегда в такой ситуации самый тяжёлый удар придётся по тем, кто находится дальше всех в этой цепочке – доместикам, молодым гонщикам с парой лет опыта выступлений в Мировом туре. К сожалению, пострадают гонщики, которые ещё не успели зарекомендовать себя ни в качестве победителя, ни в качестве ценного доместика. Очень и очень быстро они перестанут быть востребованными. Если дела в команде ухудшаются, страдают гонщики».

О проведении Тур де Франс-2020

На момент интервью со Стивом Фраем новые даты Тур де Франс-2020 ещё не были обозначены и шли разговоры о возможности проведения Гранд-тура за закрытыми дверями. Глава спортивного маркетингового агентства M2 Sports считает, что зрители, которые не смогут выйти на обочины дорог, ещё больше жаждут увидеть Тур де Франс по телевизору:

«Мы возвращаемся к тому, о чём говорили. Доход поступает не от зрителей по обочинам дорог, а от телетрансляций. Если удастся провести международное спортивное мероприятие, соблюдая условия безопасности, количество просмотров вырастет экстраординарно. Это будут лучшие цифры. Поэтому многие заинтересованные лица на данный момент так отчаянно стремятся найти способ провести гонку. Они понимают, что этого жаждет аудитория.

Нельзя винить ASO в том, что они хотят найти решение. Я не говорю о том, чтобы запретить фанатам выходить на дорогу. Это одна из тех проблем, которую решить легче всего.

Более трудный аспект в том, что Тур де Франс столкнётся с кризисом перемещений. Даже если они значительно сократят количество журналистов, персонала, речь всё равно идёт о сотнях людей, которые будут ездить по стране, находясь в непосредственной близости друг от друга. Но было бы прекрасно, если бы спорт вернулся на телеэкраны с самой большой гонкой в мире».

По материалам Cycling Weekly/Jonny Long. What will happen to pro cycling? Exploring the economic landscape after coronavirus.