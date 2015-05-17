Спортивный директор команды Cofidis угрожает голодовкой, если команду продолжат держать на карантине в ОАЭ

Роберто Дамиани угрожает голодной забастовкой, если команду Cofidis не выпустят из отеля в Абу-Даби

Спортивный директор команды Cofidis Роберто Дамиани (Roberto Damiani), который сейчас вместе с командой находится на карантине в гостинице Абу-Даби после того, как из-за опасности заражения коронавирусом организаторы Тура ОАЭ-2020 отменили два финальных этапа гонки, угрожает, что начнёт голодовку, если команде в ближайшее время не дадут уехать из Объединённых Арабских Эмиратов

В открытом письме сайту TuttoBici Роберто Дамиани объяснил ситуацию, в которую попала команда Cofidis, участвовавшая в Туре ОАЭ-2020.

По словам Дамиани, ни у одного из гонщиков команды не было положительного теста на наличие короновируса, но команда остаётся запертой на 4-м этаже отеля. В качестве доказательства Роберто Дамиани прислал фотографию полученных результатов.

Открытое письмо Роберто Дамиани директору TuttuBici:

«Уважаемый директор, я пишу Вам, потому что считаю, что в данный момент мы исчерпали лимит вежливости, хотя бы и ради здравоохранения и из-за опасности заражения.

Вы уже знаете, что случилось недавно. Но на данный момент лишь члены трёх команд вынуждены оставаться в своих номерах из-за опасности распространения коронавируса, потому что в двух командах они обнаружили трёх человек с повышенной температурой.

Люди, которые, как считается, заболели из-за коронавируса, были госпитализированы и изолированы. Это было обычное заболевание и обычное лечение. Хочу прояснить, что у команды Cofidis ни разу не возникало никаких проблем. Сейчас нас держат взаперти здесь только потому, что мы проживаем на 4-м этаже с двумя другими командами. И не принимается во внимание, что, по крайней мере, неделю около 500 человек встречались и проводили вместе по несколько часов в день.

Должен сказать, что RCS, как организатор, делают всё, чтобы разрешить проблему, но, кажется, что они тоже бьются головой о стену. Я посылаю копию таблицы с отрицательными результатами тестов, который каждая команда должна была выделять лично имя за именем с одного компьютера, предоставленного ответственными лицами, которые заявили, что без подобного документа будет невозможно уехать отсюда.

Также прикрепляю фото завтрака и ланча, который нам сегодня принесли в номера, из которых мы не имеем права выходить. Комнаты ни разу не убирались, в коридоре кучи мусора.

Это проблемы физические, которые связаны с проблемами психологическими из-за того, что в подобных условиях спортсмены теряют результаты всей проделанной в гонках и на тренировках работы.

Я информирую Вас, что если в следующие несколько часов ситуация не разрешится, я начну голодовку, чтобы защитить хотя бы гонщиков и персонал, перед которыми несу прямую ответственность в этой гонке».

Гонщики команды Cofidis стараются справиться с ситуацией, придумывая, как можно тренироваться в условиях карантина.

В интервью Cyclingnews Нейтан Хаас (Nathan Haas), австралийский гонщик команды Cofidis, рассказал:

«Команда подавлена, потому что нет новостей. Нам ещё раз провели тесты, но после этого ничего не сказали. Мы должны были уехать, как только получим результаты, но больше ничего не слышно.

Мы должны были получить результаты в 10 утра (в понедельник), но каждый раз, когда мы хотим получить новую информацию, персонал отеля реагирует одинаково – парень в белом пиджаке говорит, что он разговаривает с ответственными лицами, и больше ничего, только улыбается.

Не было положительных тестов, но у нескольких людей повышена температура, это всё запутало. Самое главное, что они отпустили сотни людей, которые находились в том же месте, ели в том же буфете. Потом они уехали, а нам сказали, что все, кто живёт на 4-м этаже, должны остаться.

Они бросают сумки с едой к нашим дверям, так что тут и не пахнет беспристрастностью. У половины уехавших гонщиков не было документов о том, что у них нет положительного теста. Не думаю, что нас заперли здесь из-за появившихся опасений. Скорее из-за того, что власти стараются сохранить лицо.

Так нам кажется. У нас все в порядке и здоровы. Здесь же врачи нашей команды, которые нас проверяют. Они тоже чешут в затылке и считают это безумием.

Я в порядке и спокоен, у меня есть перспективы, но я вижу людей, которые уже теряют голову. Это игра на терпении людей. Она начинает становиться причиной скандала. Думаю, всё становится только хуже.

Сейчас мы уже пять дней без занятий велоспортом. А мы приближаемся к ключевым целям на классиках. Я понимаю, что в мире есть более важные вещи, но это наше средство к существованию».