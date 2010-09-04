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Насэр Буанни не вписался в лимит времени на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2019

Насэр Буанни покинул Тиррено-Адриатико-2019 после 1 этапа, не вписавшись в лимит времени

 

 

  Для 28-летнего французского гонщика команды Cofidis Насэра Буанни итальянская гонка Тиррено-Адриатико-2019 закончилась на первом же этапе. Во время командной гонки на время Буанни стал единственным гонщиком пелотона, не вписавшимся в лимит времени.

 

  Отработав вместе с командой пять километров, Буанни выпал, и финишировал в одиночку, проехав дистанцию на 6 минут 44 секунды дольше времени, показанного гонщиками команды -  Mitchelton-Scott, выигравшими 1-й этап. Согласно регламенту гонки, лимит времени на этапе с командной разделкой составлял 5 минут 36  секунд, т.е. 25% от времени победителей, которые проехали дистанцию за 22 минуты 25 секунд. На Тиррено-Адриатико Насэр Буанни должен был готовиться к классике Милан-Сан-Ремо-2019.

 

Photo © Team Cofidis @TeamCOFIDIS

 

  В интервью L’Equipe спортивный директор команды Cofidis Роберто Дамиани рассказал: «Это непопадание  в лимит непостижимо, учитывая, что мы проводили разведку трассы на разделочных велосипедах, и всё было в порядке. Насэр собирался проверить себя в борьбе с Вивиани и Гавирией. Во время командной гонки он провёл две смены и выпал. Я подъехал к нему и сказал ему быть внимательней, потому что лимит времени на таких разделках очень небольшой. Все едут со скоростью более 57 км/ч. Он сказал мне, чтобы я не волновался об этом».

 

В этом году контракт Насэра Буанни с командой Cofidis заканчивается. Он начал сезон с Вуэльты Валенсии, где его лучшим результатом стало 2-е место на втором этапе, а также проехал Тур Омана, где вошёл в топ-3 га 1-м этапе. Буанни сошёл с классики Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2019, а Тиррено-Адриатико была его четвёртой гонкой сезона.

 

 

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Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni Cofidis Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная велогонка TTT командная разделка

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  1. close2you

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 22.07.2017

    Конченый пижон арабский

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:46 | Регистрация: 4.09.2010

    ну а что. провёл 2 смены. - к МСР готов!

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