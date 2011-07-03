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Тур Колумбии-2019. Маршрут

Тур Колумбии 2.1. Маршрут и участники

 

 

 

 

  Тур Колумбии 2.1, как в этом году назвали второй выпуск шестидневной велогонки категории 2.1 организаторы, собирает звёзд велоспорта. Велогонка по дорогам колумбийского региона Антьокия (Antioquia) пройдёт с 12 по 17 февраля.

  В Туре Колумбии-2019 примут участие 6 команд Мирового тура: Sky, Astana, Deceuninck – Quick Step, EF Education First Pro, Movistar, UAE Team Emirates.

 

 

  За шесть этапов участники преодолеют 826,7 км. Тур Колумбии-2019 начнётся с командной гонки на время, а завершится королевским горным этапом с финишем в подъём.

 

1-й этап, командная гонка на время протяжённостью 14 км плоская по рельефу, пройдёт на высоте около 1500 м над уровнем моря.

 

2-й этап, также относительно плоский по рельефу, стартует в родном городе Фернандо Гавирии – Ла-Сеха, на высоте около 2100 м над уровнем моря.

 

3-й этап стартует на высоте около 2000 м над уровнем моря. В середине дистанции гонщиков ждёт подъём 3-й категории, вершина которого находится на высоте 2348 м.

 

4-й этап равнинный с единственным подъёмом 4-й категории на середине дистанции.

 

5-й этап – среднегорный, стартует на высоте 2500 м, дорога пойдёт вверх, после чего гонщиков ждёт крутой спуск и подъём к вершине 3-й категории. В финале гонщики преодолеют подъём 2-й категории 7,5 км со средним градиентом 5,2% и вершиной на высоте 2250 м.

 

6-й этап – королевский горный, где определится победитель Тура Колумбии-2019. Этап завершится финишем в подъём 1-й категории Альто де лас Пальмас (Alto de las Palmas) – 15,6 км со средним градиентом 6,7% на высоту 2519 м над уровнем моря.

 

Тур Колумбии-2019. Маршрут

 

Тур Колумбии-2019. Маршрут

 

  Эган Берналь (Sky) – победитель Тура Колумбии прошлого года, будет защищать свой титул. Наиро Кинтана (Movistar) и Ригоберто Уран (EF Education First)  - призёры прошлого года, также выйдут на старт Тура Колумбии-2019. Мигель Анхель Лопес (Astana), Ричард Карапас и недавний победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 Виннер Анакона, а также Марк Солер (Movistar), Даниэль Мартинес (EF Education First), Боб Юнгельс и Жулиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step), Серхио Энао (UAE Team Emirates), Иван Соса (Sky), Оскар Севилья (Medellin) и другие могут составить им конкуренцию в борьбе за генеральную классификацию.

 

 

Этапы Тура Колумбии-2019:

 

Этап 1. Medellín – Medellín, 14 км

Тур Колумбии-2019. Маршрут

 

Этап 2. La Ceja - La Ceja, 150,2 км

 

Тур Колумбии-2019. Маршрут

 

Этап 3. Llanogrande – Llanogrande, 167,6 км

 

Тур Колумбии-2019. Маршрут

 

Этап 4. Medellín – Medellín, 144 км

Тур Колумбии-2019. Маршрут

 

Этап 5. La Unión - La Unión, 176,8 км

Тур Колумбии-2019. Маршрут

 

Этап 6. El Retiro - Alto Las Palmas, 173,8 км

 

Тур Колумбии-2019. Маршрут

 

Тур Колумбии-2019. Маршрут

 

 

 

Стартовый состав:

 

 

TEAM SKY

 

1 FROOME Christopher              (GBr)   

2 BERNAL GOMEZ Egan Arley                (Col)    

3 SOSA CUERVO Ivan Ramiro  (Col)    

4 HENAO GOMEZ Sebastian     (Col)    

5 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan     (Esp)   

6 NARVAEZ PRADO Jhonnatan               (Ecu)   

 

MOVISTAR TEAM

 

11 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander               (Col)    

12 ARCAS PEÑA Jorge (Esp)   

13 ANACONA Winner Anrew   (Col)    

14 CARAPAZ Richard   (Ecu)   

15 SOLER GIMENEZ Marc         (Esp)   

16 SEPULVEDA Eduardo           (Arg)   

 

UAE - TEAM EMIRATES

 

21 GAVIRIA RENDON Fernando            (Col)    

22 HENAO MONTOYA Sergio  (Col)    

23 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián          (Col)    

24 MUNOZ LANCEROS Christian Camilo           (Col)    

25 BOHLI Tom                (Sui)   

26 TROIA Oliviero         (Ita)     

 

EF EDUCATION FIRST

 

31 URAN URAN Rigoberto        (Col)    

32 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe (Col)    

33 CRADDOCK Lawson               (USA)  

34 BROWN Nathan       (USA)  

35 PHINNEY Taylor     (USA)  

36 HOWES Alex              (USA)  

 

ASTANA PRO TEAM

 

41 LÓPEZ MORENO Miguel Ángel         (Col)    

42 CONTRERAS PINZON Rodrigo         (Col)    

43 BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando (Col)    

44 HIRT Jan      (Cze)   

45 STALNOV Nikita      (Kaz)   

46 VILLELLA Davide    (Ita)     

 

DECEUNINCK - QUICK-STEP

 

51 HODEG CHAGUI Álvaro José             (Col)    

52 JUNGELS Bob            (Lux)   

53 ALAPHILIPPE Julian             (Fra)    

54 VAKOC Petr                (Cze)   

55 RICHEZE Ariel Maximiliano               (Arg)   

56 KEISSE Iljo  (Bel)    

 

MANZANA POSTOBON TEAM

 

61 JARAMILLO DIEZ Daniel Alexander               (Col)    

62 GARCIA SOSA Jhojan Orlando           (Col)    

63 PAREDES ZAPATA Wilmar Andrés                (Col)    

64 OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe      (Col)    

65 REYES ORTEGA Aldemar    (Col)    

66 OCHOA CAMARGO Diego Antonio   (Col)    

 

ISRAEL CYCLING ACADEMY

 

71 AVILA VANEGAS Edwin Alciviades                (Col)    

72 BADILATTI Matteo (Sui)   

73 CARISEY Clément    (Fra)    

74 GOLDSTEIN Roy      (Isr)     

75 RÄIM Mihkel              (Est)    

76 TUREK Daniel           (Cze)   

 

NERI SOTTOLI - SELLE ITALIA - KTM

 

81 QUINTANA ROJAS Dayer Uberney (Col)    

82 BERTAZZO Liam     (Ita)     

83 FORTUNATO Lorenzo          (Ita)     

84 PACIONI Luca           (Ita)     

85 SCHÖNBERGER Sebastian   (Aut) 

86 VAN EMPEL Etienne             (Ned)  

 

BARDIANI CSF

 

91 BARBIN Enrico         (Ita)     

92 BRESCIANI Michael               (Ita)     

93 GUARDINI Andrea  (Ita)     

94 MAESTRI Mirco       (Ita)     

95 MARONESE Marco (Ita)     

96 SIMION Paolo           (Ita)     

 

HAGENS BERMAN-AXEON

 

101 ALMEIDA João       (Por)   

102 ANDERSON Edward           (USA)  

103 BROWN Jonny       (USA)  

104 DAVIS Cole               (USA)  

105 QUINN Sean            (USA)  

106 VACEK Karel           (Cze)   

 

ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC

 

111 MUÑOZ GIRALDO Daniel  (Col)    

112 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo  (Col)    

113 CARDONA TABARES Julián             (Col)    

114 PELUCCHI Matteo                (Ita)     

115 BENFATTO Marco               (Ita)     

116 RIVERA SERRANO Kevin  (CRc)   

 

NIPPO VINI FANTINI - FAIZANE'

 

121 ACOSTA OSPINA Ruben Dario       (Col)    

122 ITO Masakazu        (Jpn)    

123 CIMA Imerio           (Ita)     

124 NAKANE Hideto    (Jpn)    

125 OSORIO CARVAJAL Alejandro        (Col)    

126 SANTAROMITA Ivan           (Ita)     

 

IAM - EXCELSIOR

 

131 PELLAUD Simon   (Sui)   

132 PAGE Dylan             (Sui)   

133 RAPPO Anthony    (Sui)   

134 DEBONS Antoine  (Sui)   

135 SCHNEITER Joab  (Sui)   

136 ZOCCARATO Samuele        (Ita)     

 

COLDEPORTES ZENU

 

141 CANO ARDILA Alex Norberto         (Col)    

142 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel  (Col)    

143 CAMACHO BERNAL Julio Alexis    (Col)    

144 CHAVEZ TORRES German Enrique             (Col)    

145 RAMIREZ CHACON Brayan Stiven               (Col)    

146 ALBA BOLIVAR Juan Diego              (Col)    

 

EPM

 

151 ACEVEDO COLLE Janier Alexis      (Col)    

152 GIL Alexánder         (Col)    

153 MONTAÑA Freddy               (Col)    

154 CARVAJAL JARAMILLO Edwin       (Col)    

155 CASTAÑEDA ORTEGA Jaime Alberto         (Col)    

156 CANO SALAS Jairo Alonso (Col)    

 

COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN

 

161 CALA CALA Aristobulo       (Col)    

162 QUIROZ AYALA Oscar Adalberto  (Col)    

163 HERNANDEZ GOMEZ Brayan        (Col)    

164 CAÑAVERAL VARGAS Jonathan     (Col)    

165 MUÑOZ PEREZ William David      (Col)    

166 ESTRADA CELIS Eduardo (Col)    

 

MEDELLIN

 

171 SEVILLA RIBERA Oscar     (Esp)   

172 ROLDAN ORTIZ Weimar Alfonso (Col)    

173 VARGAS ALZATE Walter Alejandro             (Col)    

174 DUARTE AREVALO Fabio Andres                (Col)    

175 BELTRAN SUAREZ Eduard Alexander       (Col)    

176 TEJADA CANACUE Harold               (Col)    

 

GW SHIMANO

 

181 SUAREZ SUAREZ Juan Pablo          (Col)    

182 SERPA PEREZ Jose Rodolfo            (Col)    

183 CASTRO LAVERDE Jose Nicolas    (Col)    

184 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe     (Col)    

185 PARRA BUSTAMENTE Heiner Rodrigo     (Col)    

186 ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo             (Col)    

 

BETPLAY CYCLING TEAM

 

191 WILCHES RODRIGUEZ Norberto (Col)    

192 RUIZ ROJAS Diego Fernando          (Col)    

193 SASTOQUE PULIDO Didier Alexander       (Col)    

194 GARCIA ALVAREZ Nicolás David  (Col)    

195 PALMAR SIERRA Elkin Sebastian (Col)    

196 TORRES CALDERON Cristian Camilo         (Col)    

 

DEPRISA TEAM

 

201 CARO MONROY Sebastián Orlando             (Col)    

202 PÉREZ MUÑOZ Wilmar Jahir         (Col)    

203 ARIZA JARAMILLO Heimarhanz   (Col)    

204 CUESTA ZAMORA Steven Manuel (Col)    

205 RABÓN VELA Albeiro         (Col)    

206 RAMOS TICONA Basilio     (Bol)    

 

TEAM ILLUMINATE

 

211 TORRES AGUDELO Rodolfo Andres           (Col)    

212 BARON CASTILLO Felix Alejandro               (Col)    

213 CASTIBLANCO CUBIDES Jorge Camilo      (Col)    

214 KALF Steven            (Est)    

215 LAAS Martin            (Est)    

216 PIPER Cameron    (USA)  

 

EFAPEL

 

221 PAULINHO Sergio Miguel Moreira               (Por)   

222 BRANDÃO Jóni Silva           (Por)   

223 MAGALHÃES SILVA Rafael Jorge  (Por)   

224 SILVA Bruno Duarte Ferreira         (Por)   

225 JURADO RODRIGUEZ Marcos        (Esp)   

226 FERRARI Fabricio                (Uru)   

 

AEVOLO

 

231 HOEHN Alex            (USA)  

232 VILLALOBOS HERNANDEZ Luis   (Mex)  

233 ISLAS LOPEZ Fernando     (Mex)  

234 ROJAS CAMPOS Gabriel     (CRc)   

235 BICKMORE Cade   (USA)  

236 SHEEHAN Riley     (USA)  

 

EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA

 

241 CHAPARRO LOPEZ Didier Alonso                (Col)    

242 SÁNCHEZ VERGARA Brayan Stiven             (Col)    

243 HERNANDEZ JARAMILLO Jose Tito            (Col)    

244 MONTIEL CUELLAR Rafael Anibal              (Col)    

245 OSORIO CALLE Danny Alberto      (Col)    

246 MUÑOZ LOPEZ Edison      (Col)    

 

Colombia

 

251 RUBIO REYES Einer Augusto         (Col)    

252 ARANGO Juan Sebastian    (Col)    

253 ANGARITA Marvin               (Col)    

254 MONTOYA MONTOYA Javier Ignacio        (Col)    

255 DUARTE SANDOVAL Alvaro           (Col)    

256 CASTAÑO MUÑOZ Sebastian Alexander    (Col)    

 

Italy

 

261 LAMON Francesco               (Ita)     

262 SCARTEZZINI Michele       (Ita)     

263 PLEBANI Davide   (Ita)     

264 VIVIANI Attilio       (Ita)     

265 PUCCIONI Dario    (Ita)     

266 BALDACCINI Davide           (Ita)     

 

 Ecuador

 

271 GUAMA DE LA CRUZ Byron            (Ecu)   

272 CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro  (Ecu)   

273 PITA BOLANOS Cristian David      (Ecu)   

274 MONTENEGRO Jorge         (Ecu)   

275 VILLARREAL David             (Ecu)   

276 QUISHPE QUISHPE Carlos Eduardo           (Ecu)   

 

 

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 00:37 | Регистрация: 3.07.2011

    Фигасе, какие люди! Очень интересно как будет смотреться Карел Вацек. Кстати Рубио-это тот самый Рубио?

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 01:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Три колумбийца Скай /Берналь/против трех колумбийцев Астаны /Лопес/и двух колумбийцев Эдьюкейшн фест / Уран / .Эти три команды и разыграют главный трофей. Ну если еще не вмешается в борьбу Наиро Кинтана, но в него не верю. Вообще то этот тур, смотрины молодых талантов Колумбии. Их здесь море. Каждый будет рвать, чтоб понравиться командам мирового тура на следующий сезон в сезон трансфера.

    Тур где смотреть?

    Тур где смотреть?

    1. Имя: Alexander

      Pinkerton

      Вчера, 07:34 | Регистрация: 7.01.2017

      гонку будут показывать на канале ESPN, начало в 19:00 по МСК, наблюдать можно будет здесь: http://www.steephill.tv/tour-colombia/

      1. Имя: Артем

        Арт03215

        Сегодня, 09:44 | Регистрация: 13.02.2019

        Сегодняшний этап будут показывать?

        1. Имя: Alexander

          Pinkerton

          Сегодня, 12:34 | Регистрация: 7.01.2017

          да, судя по программе канала ESPN, все этапы будут показывать в 19:00 по МСК.

          1. Имя: Alexander

            Pinkerton

            Сегодня, 13:02 | Регистрация: 7.01.2017

            пардон, ошибся, начало в 18:30 по МСК, но как правило ссылки на видеопотоки в первые 20 минут глючат и часто меняются, поэтому лучше подождать.

            1. Имя: Артем

              Арт03215

              Сегодня, 13:42 | Регистрация: 13.02.2019

              А трансляция на Испанском?

  3. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Вчера, 12:23 | Регистрация: 5.10.2016

    как-то я упустила: кинтаны по разным командам?

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 13:17 | Регистрация: 4.01.2015

    Короче будут СКАЙевские ребята выводить снова Берналя на генерал, чтобы хоум фейверит второй раз подряд выиграл на радость всем колумбийцам домашнюю гонку, хотя в Урана я думаю свое мнение на то, кто должен быть №1 в итоговом протоколе 17 февраля.

     

    P.S.

    Ждём субботы и воскресенья.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  5. Бакеша

    Вчера, 14:05 | Регистрация: 1.02.2018

    У Скай очень сильный состав, но в начале сезона не все в подходящей форме

  6. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 20:34 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: Astanaforever
    Три колумбийца Скай /Берналь/против трех колумбийцев Астаны /Лопес/и двух колумбийцев Эдьюкейшн фест / Уран / .Эти три команды и разыграют главный трофей. Ну если еще не вмешается в борьбу Наиро Кинтана, но в него не верю.Вообще то этот тур, смотрины молодых талантов Колумбии. Их здесь море. Каждый будет рвать, чтоб понравиться командам мирового тура на следующий сезон в сезон трансфера.

    Тур где смотреть?

    Тур где смотреть?
    TIZ - cycling

    Цитата: Kitsune-taichou
    как-то я упустила: кинтаны по разным командам?
    Да )))) Дайер теперь в Neri-selle italia - ktm. Бывший wilier .

    Всем предлагаю обратить внимание на сборную Колумбии ,интересные ребята. В сборной Италии трековики в основном, там на финиш могут дать нормуль младший Вивиани едет, хочу на Рубио посмотреть. Пока меделин лидирует. Посмотрим

  7. Имя: Артем

    Арт03215

    Сегодня, 09:31 | Регистрация: 13.02.2019

    Цитата: Pinkerton
    гонку будут показывать на канале ESPN, начало в 19:00 по МСК, наблюдать можно будет здесь: http://www.steephill.tv/tour-colombia/
    А сегодняшний этап будут показывать?

  8. Имя: Alexander

    Pinkerton

    Сегодня, 13:50 | Регистрация: 7.01.2017

    Цитата: Арт03215
    А трансляция на Испанском?

    Совершенно верно.

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Zhanzhak-Фото
    Возможно, не смотрела.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
    Ии надо учится у аргентинцев. На туре Сан Хуан все было в плане трансляции хорошо.
  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Zhanzhak-Фото
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Встречи то да.Но хотелось бы больше внимания гонки.Я тоже не много не понял,казалось что это Гавирия,а оказалось что человек который должен был в теории его развозить на финиш.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
    Не знаю ,мне нравится.
  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Astanaforever-Фото
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ого это и не Гавирия))))???? Или великами поменялись? Я и не узнал )) по поводу трансляции , да финал конечно был сильно смазан ,но ведущая за-то бомба!!! И встречи с туристами очень интересные были.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Ну да наверное Гавирия ошибся.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Альварито ,красавец , Гавирия ошибся сегодня ,я правильно понял? Севилья тряхнул так сединой сегодня что мама не горюй ))) Все таки команда местная , из этого региона, родина Эскобара ,если не ошибаюсь
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Как всем трансляция.Мне очень "понравилась ".Показали последние 300 м.Если и дальше так будут, то нет смысла тратить время на просмотр.

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Guillaume Van Keirsbulck (CCC Team)

Cyril Barthe (Euskadi Basque Country - Murias)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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