Том Скуйиньш – победитель классики Tre Valli Varesine-2018

Том Скуйиньш, Тибо Пино о Tre Valli Varesine-2018

Том Скуйиньш (Toms Skujiņš) одержал победу на классике Tre Valli Varesine-2018. 27-летний латвийский гонщик команды Trek-Segafredo отобрался в решающий отрыв из шести человек, сформировавшийся после серии атак на финальных километрах дистанции. На финише гонщики отрыва разыграли спринт.

Том Скуйиньш спуртовал за 150 м до финиша, обойдя французского гонщика команды Groupama-FDJ Тибо Пино, который второй год подряд стал на классике Tre Valli Varesine вторым. Тройку лучших замкнул британский гонщик команды Bora-hansgrohe Питер Кеньяк.

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Том Скуйиньш: «Это точно одна из самых крупных однодневных гонок, на которых я выигрывал. Мне нравится выступать в Италии, приятно выиграть на итальянской гонке. Я понимал, что гонка пойдёт в агрессивном стиле, поэтому в финале у нашей команды впереди было три гонщика (Том Скуйиньш, Джанлука Брамбилла и Никола Кончи). Я атаковал первым только потому, что Джанлука сказал мне: «Том, ты должен бороться за победу.

Состав участников здесь был сильным. В финале, наверное, я был самым малоизвестным. Но я знал, что мой спринт неплох и моя форма в порядке.

Я также знал, что Кеньяк быстр, и что Уран работает на Вудса. Но я спринтовал и выиграл. Каждый сезон у меня лучше предыдущего. Прошлый год был лучше позапрошлого, этот лучше прошлого. Я постепенно расту. С начала сезона чувствую себя всё лучше и лучше. Даже сейчас, когда позади 80 гоночных дней, у меня много сил. За это я должен благодарить команду, они очень хорошо заботятся обо мне, не заставляют выступать в гонках слишком часто, но в то же время достаточно, чтобы хорошо выступать в гонках.

Думаю, Ломбардия будет захватывающей. Наша сила – в количестве наших гонщиков. Бауке Моллема будет нашим лидером. Возможно, я поеду в отрыв заранее, как здесь. Ломбардию всегда сложно контролировать. Может, у нас получится закончить гонку как на Гран-при Бегелли, где в группе из 12 гонщиков из Тrek-Segafredo нас было трое. Уверен, что Михаэль Гогль тоже в великолепной форме».

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Тибо Пино: «У меня был тот же настрой бороться за победу, что и в прошлом году, но снова не получилось. Но сожалений нет. Скуйиньш быстрее меня. Выиграл лучший. Больше сказать нечего. Я ехал свою гонку, ехал в атакующем стиле, и это сработало.

Не знаю, такая же у меня форма как в прошлом году или нет. Чувствую усталость после Вуэльты Испании и чемпионата мира, но то же самое чувствуют и остальные. Знаю, что через три дня у меня начнутся каникулы. Классика Милан-Турин мне подходит, это прекрасная гонка. Хотелось бы добавить её в свой список побед. Думаю, нога у меня для этого есть. Форма в порядке. Но в отношении Ломбардии считаю себя аутсайдером».

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был сильный состав участников. Наша команда вела гонку в атакующем стиле. Наши гонщики старались присутствовать в отрывах. Эмануэль Бухманн очень много работал, чтобы Питер Кеньяк смог атаковать на финальном подъёме. Сегодня гонщики команды слаженно работали вместе, благодаря чему Питер смог подняться на подиум. К сожалению, Павел Полянский попал в завал, но, к счастью, обошлось без переломов».