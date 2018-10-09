VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Том Скуйиньш – победитель классики Tre Valli Varesine-2018

Том Скуйиньш, Тибо Пино о Tre Valli Varesine-2018

 

 

Том Скуйиньш (Toms Skujiņš) одержал победу на классике Tre Valli Varesine-2018. 27-летний латвийский гонщик команды Trek-Segafredo отобрался в решающий отрыв из шести человек, сформировавшийся после серии атак на финальных  километрах дистанции.  На финише гонщики отрыва разыграли спринт.

 

   Том Скуйиньш спуртовал за 150 м до финиша, обойдя   французского гонщика команды Groupama-FDJ Тибо Пино, который второй год подряд стал на классике  Tre Valli Varesine вторым.  Тройку лучших замкнул британский гонщик команды Bora-hansgrohe Питер Кеньяк.

 

 

 

Photo © Dario Belingheri/BettiniPhoto©2018

 

 

 Том Скуйиньш: «Это точно одна из самых крупных однодневных гонок, на которых я выигрывал.  Мне нравится выступать в Италии, приятно выиграть на итальянской гонке. Я понимал, что гонка пойдёт в агрессивном стиле, поэтому в финале у нашей команды впереди было три гонщика (Том Скуйиньш, Джанлука Брамбилла и Никола Кончи). Я атаковал первым только потому, что Джанлука сказал мне: «Том, ты должен бороться за победу.

 

  Состав участников здесь был сильным. В финале, наверное, я был самым малоизвестным. Но я знал, что мой спринт неплох и моя форма в порядке.

 

  Я также знал, что Кеньяк быстр, и что Уран работает на Вудса. Но я спринтовал и выиграл. Каждый сезон у меня лучше предыдущего. Прошлый год был лучше позапрошлого, этот лучше прошлого. Я постепенно расту. С начала сезона чувствую себя всё лучше и лучше. Даже сейчас, когда позади 80 гоночных дней, у меня много сил. За это я должен благодарить команду, они очень хорошо заботятся обо мне, не заставляют выступать в гонках слишком часто, но в то же время достаточно, чтобы хорошо выступать в гонках.

 

  Думаю, Ломбардия будет захватывающей. Наша сила – в количестве наших гонщиков. Бауке Моллема будет нашим лидером. Возможно, я поеду в отрыв заранее, как здесь. Ломбардию всегда сложно контролировать. Может, у нас получится закончить гонку как на Гран-при Бегелли, где в группе из 12 гонщиков из Тrek-Segafredo нас было трое. Уверен, что Михаэль Гогль тоже в великолепной форме».

 

 

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Тибо Пино: «У меня был тот же настрой бороться за победу, что и в прошлом году, но снова не получилось. Но сожалений нет. Скуйиньш быстрее меня. Выиграл лучший. Больше сказать нечего. Я ехал свою гонку, ехал в атакующем стиле, и это сработало.

 

  Не знаю, такая же у меня форма как в прошлом году или нет. Чувствую усталость после Вуэльты Испании и чемпионата мира, но то же самое чувствуют и остальные. Знаю, что через три дня у меня начнутся каникулы. Классика Милан-Турин мне подходит, это прекрасная гонка. Хотелось бы добавить её в свой список побед. Думаю, нога у меня для этого есть. Форма в порядке. Но в отношении Ломбардии считаю себя аутсайдером».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был сильный состав участников. Наша команда вела гонку в атакующем стиле. Наши гонщики старались присутствовать в отрывах. Эмануэль Бухманн очень много работал, чтобы Питер Кеньяк смог атаковать на финальном подъёме. Сегодня гонщики команды слаженно работали вместе, благодаря чему Питер смог подняться на подиум. К сожалению, Павел Полянский попал в завал, но, к счастью, обошлось без переломов».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Скуйиньш Toms Skujins Tre Valli Varesine

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

10 октября 2018

Milano-Torino

11 октября 2018

Gran Piemonte

9 - 14 октября 2018

Tour of Turkey

13 октября 2018

Il Lombardia

16 - 21 октября 2018

Gree-Tour of Guangxi


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • Darik
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    Darik-Фото
    Можно и на тормозах спустить...[/quote] Есть обратная сторона медали: 1. Развитие велоспорта в Казахстане в целом; разными мероприятиями от обычных велопробегов среди населения до всяких айронмэнов и т.п. В составе команды много молодых своих воспитанников. Отсюда 2. Развива

    [quote=Darik]Можно и на тормозах спустить...[/quote]Есть обратная сторона медали: 1. Развитие велоспорта в Казахстане в целом; разными мероприятиями от обычных велопробегов среди населения до всяких айронмэнов и т.п. В составе команды много молодых своих воспитанников. Отсюда 2. Развива[/quote] 2. Развитие туризма ... , за последние годы идёт рост туристов, что уже хорошо для проекта
  • archi
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    archi-Фото

    Цитата: Адриен
    Искать спонсоров в Китае, на Ближнем Востоке. Япония, Малая Азия...
    Спонсоры будут требовать изменить название, как стало с Катюшей или как было с арабами (в прошлом ходили слухи, что будет спонсор с аравийского полуострова)Это неприемлемо, по крайней мере в данное время. Так как бабки башляет само государство

  • Student
    Беньят Инчаусти уходит из кома ... (1)
    Student-Фото
    Удачи ему.
  • Николай Н.
    Tre Valli Varesine-2018 (4)
    Николай Н.-Фото

    Не привычно видеть Вальвердо в майке чемпиона. Но привыкнем к радужной майки. Вальвердо ещё прекрасно выглядит на этой гонке.

  • Катерина
    Tre Valli Varesine-2018 (4)
    Катерина-Фото

    Цитата: tim147
    Где Солер?

    Солер заявлен на завтра на Милан -Турин. Ланда никакой, его лечить надо...
    В команде остался один работоспособный гонщик - им затыкают все дырки.

    Будет завтра, будет в субботу - ищите белую майку лучшего молодого в мире.

     

     

  • Адриен
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    Адриен-Фото

    Так ведь тому же Винокурову не выкручиваться, а РАБОТАТЬ надо над этим. Искать спонсоров в Китае, на Ближнем Востоке. Япония, Малая Азия... Под лежачий камень вода не бежит, посмотрите на другие команды - находят же, когда припирает, да еще главных, основных финансодателей... Пока бренд на слуху, ПОКА есть победы - то же "золото" на чемпионате Азии - думаю, можно найти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ источник к тем, которые есть...

  • rude_rider
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Адриен
    Деньги решают все. А Астаны как игрушка у ребенка - пока была в новинку, все было нормально, сейчас приелась, стала рутиной, бесполезной для ЛИЧНОГО кармана, наоборот - требующей затрат и вложений - надоела... Можно и на тормозах спустить...
    Так это как раз и случилось Денег в Астане нет на готовых топ гонцов Нибс и Ара ушли Вальгрен теперь вот Уберают дорогих.берут чуть дешевле чтоб сохранить уже имеющихся Астана это не денежный мешок теперь пора забыть это И не топ команда теперь Имеем ио что имеем и надо выкручиваться что Вино и Ко делают на отлично. Точечные приобретения .да есть провалы типа Мозера например.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фернандо Гавирия досрочно зака ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Скорейшего восстановления,
  • AzaKonta
    Максимилиано Ричезе – победите ... (1)
    AzaKonta-Фото
    План А - Гавирия, план Б - Альваро, план В - Ричезе, а план С кто был?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Турции-2018. Этап 1 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ходег есть же . жаль конечно.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 октября

Pierre Rolland (EF Education First-Drapac)

Paolo Simion (Bardiani - CSF)

David Gaudu (Groupama - FDJ)

11 октября

Romain Seigle (Groupama - FDJ)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2018 (44)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)