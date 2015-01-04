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Вуэльта Каталонии-2017. Стартовый протокол 2 этапа

 Вуэльта Каталонии-2017. Стартовый протокол 2 этапа

21 марта на Вуэльте Каталонии-2017 (Volta Ciclista a Catalunya), многодневной испанской велогонки Мирового тура, пройдет командная гонка на время, протяжённость которой составит 41,3 км по пересечённому рельефу. Первой стартует команда Soul Brasil в 14:53 (CET), последней стартует команда FDJ в 16:05 (CET). Команды стартуют с интервалом в 3 минуты. Время команды по 4-му гонщику. Лимит времени 12%. Предлагаем вашему вниманию стартовый протокол.

 

  Стартовый протокол, время CET  
  1   SOUL BRASIL   14:53  
  2   CAJA RURAL - SEGUROS RGA   14:56  
  3   CANNONDALE DRAPAC   14:59  
  4   TREK - SEGAFREDO   15:02  
  5   TEAM KATUSHA ALPECIN   15:05  
  6   LOTTO SOUDAL   15:08  
  7   ASTANA PRO TEAM   15:11  
  8   BMC RACING TEAM   15:14  
  9   UAE TEAM EMIRATES   15:17  
  10   TEAM LOTTO NL - JUMBO   15:20  
  11   MANZANA POSTOBON TEAM   15:23  
  12   AG2R LA MONDIALE   15:26  
  13   TEAM SUNWEB   15:29  
  14   CCC SPRANDI POLKOWICE   15:32  
  15   TEAM SKY   15:35  
  16   TEAM DIMENSION DATA   15:38  
  17   COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT   15:41  
  18   BORA - HANSGROHE   15:44  
  19   BAHRAIN - MERIDA   15:47  
  20   ORICA - SCOTT   15:50  
  21   WANTY - GROUPE GOBERT   15:53  
  22   ROOMPOT - NEDERLANDSE LOT   15:56  
  23   MOVISTAR TEAM   15:59  
  24   QUICK - STEP FLOORS   16:02  
  25   FDJ   16:05  

 

Вуэльта Каталонии-2017. Превью

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка Мировой Тур UCI командная гонка на время командная разделка стартовый протокол

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:20 | Регистрация: 4.01.2015

    Шо то испанци решили конкретно всех удивить на этой своей мини-Вуэльте. Мало того что организовали ТТТ на Туре Каталонии да ещё и дистанцию в 40 км. предложили.

    Ну уже посмотрим кто из генеральщиков не выдержит "командноого накала" и окажется перед настоящими горными этапами в роли догоняющего.

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Ближайшие старты

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


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Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • rdktr
    Петер Саган и Жулиан Алафилипп ... (7)
    rdktr-Фото

    Скай. Т-тактика :)

  • rdktr
    Михал Квятковски: "Я верю, чт ... (5)
    rdktr-Фото

    Ну раз они в юниоров соревнуются вместе, то и знают друг друга хорошо. Соответственно, только хитрость и никаких гвоздей :) 

    Очень жаль что Петер проиграл (именно проиграл). Все было в его ногах.

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (6)
    VeloVelo-Фото

    Два балла из пяти оргам за маршрут. Завтрашняя ТТТ — самая плохая шутка сезона.



    И еще двойка за "качество картинки".  Снимают на мыльницу.

  • Danny
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (6)
    Danny-Фото

    все решится на Тортосе...9 км с 10 процентами - это круто.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Шо то испанци решили конкретно всех удивить на этой своей мини-Вуэльте. Мало того что организовали ТТТ на Туре Каталонии да ещё и дистанцию в 40 км. предложили.

    Ну уже посмотрим кто из генеральщиков не выдержит "командноого накала" и окажется перед настоящими горными этапами в роли догоняющего.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Даже по первой 10-ке протокола первого этапа видно наличие "отборных" спринтеров на Туре Каталонии (Буани и Грайпель не в счёт). Это вам, господа, на Париж-Ницца и не Тиррено-Адриатико. Но справедливости ради отметим, что и не под спринтеров эта Вуэльта Каталонии спроектирована.

  • allb46
    Петер Саган и Жулиан Алафилипп ... (7)
    allb46-Фото

    Ничего Квято не ждал, ему тупо сказали из технички, чтобы он рванул за Саганом, а там, что выйдет, Квято хитрый "поляк" как и все они, такой халявщик, отсител на колесе у Пете...  Перер Саган это светило всего велоспорта во всех отношениях, а Квято..., это только Квято...

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (6)
    motte-Фото
    Походу так, орги решили кое-что перепрыгнуть с этой командной гонкой и таким рельефом и может получится так, что это новшество , по сути один этап, убьет все оставшиеся, не хотелось бы верить, интерес есть и посмотрим… все же , своего рода, предложение оргов , а вдруг? Тем не менее, завтра все притянутся к этому этапу… разочарование ? позже, может быть ?
  • Velolive-Team
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (11)
    Velolive-Team-Фото
    Live открыт, можете там освещать ход гонки, которая Вам интересна.
  • Brodyazhnik
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (6)
    Brodyazhnik-Фото

    Скука смертная. В предверии ТТТ, по сути решающей всю гонку, все решили даже не напрягаться.

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21 марта

Rodolfo Torres (Androni Giocattoli)

Anass Ait El Abdia (UAE Team Emirates)

Tim Declercq (Quick-Step Floors)

Artem Nych (Gazprom - RusVelo)

Enzo Wouters (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 890
2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
9 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 495

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