- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:28
Вуэльта Каталонии-2017. Стартовый протокол 2 этапа
21 марта на Вуэльте Каталонии-2017 (Volta Ciclista a Catalunya), многодневной испанской велогонки Мирового тура, пройдет командная гонка на время, протяжённость которой составит 41,3 км по пересечённому рельефу. Первой стартует команда Soul Brasil в 14:53 (CET), последней стартует команда FDJ в 16:05 (CET). Команды стартуют с интервалом в 3 минуты. Время команды по 4-му гонщику. Лимит времени 12%. Предлагаем вашему вниманию стартовый протокол.
|Стартовый протокол, время CET
|1
|SOUL BRASIL
|14:53
|2
|CAJA RURAL - SEGUROS RGA
|14:56
|3
|CANNONDALE DRAPAC
|14:59
|4
|TREK - SEGAFREDO
|15:02
|5
|TEAM KATUSHA ALPECIN
|15:05
|6
|LOTTO SOUDAL
|15:08
|7
|ASTANA PRO TEAM
|15:11
|8
|BMC RACING TEAM
|15:14
|9
|UAE TEAM EMIRATES
|15:17
|10
|TEAM LOTTO NL - JUMBO
|15:20
|11
|MANZANA POSTOBON TEAM
|15:23
|12
|AG2R LA MONDIALE
|15:26
|13
|TEAM SUNWEB
|15:29
|14
|CCC SPRANDI POLKOWICE
|15:32
|15
|TEAM SKY
|15:35
|16
|TEAM DIMENSION DATA
|15:38
|17
|COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT
|15:41
|18
|BORA - HANSGROHE
|15:44
|19
|BAHRAIN - MERIDA
|15:47
|20
|ORICA - SCOTT
|15:50
|21
|WANTY - GROUPE GOBERT
|15:53
|22
|ROOMPOT - NEDERLANDSE LOT
|15:56
|23
|MOVISTAR TEAM
|15:59
|24
|QUICK - STEP FLOORS
|16:02
|25
|FDJ
|16:05
Вуэльта Каталонии-2017. Превью
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