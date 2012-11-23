VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Гранд-тур на Аравийском полуострове

 Гранд-Тур Персидского залив

На территории стран Персидского залива проводится несколько многодневных гонок, а в прошлом году там прошёл чемпионат мира по шоссейному велоспорту в Дохе (Катар). Кроме того, государства Бахрейн и ОАЭ являются спонсорами команд Мирового Тура, и у них появилась идея объединить в одну многодневную гонку - "Гранд-Тур Персидского залива" такие многодневные гонки, как Дубай Тур, Абу Даби Тур, Тур Катара и Тур Омана, хотя эти гонки принадлежат разным структурам (ASO и RCS).

 

  Планируется постепенно увеличивать количество этапов и разнообразность маршрутов, чтобы после проведения Чемпионата мира по Футболу в 2022 году в Катаре, когда будет создана соответствующая инфрастуктура (гостиницы, аэропорты и т.п.), к 2023 году организовать двухнедельный Гран-тур. Планируемые сроки - вторая половина февраля. 

 

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

  Многодневка, включая индивидуальные и командную разделки, будет состоять из 15 этапов, которые пройдут по пустыням Аравийского полуострова, побережью Персидского и Оманского заливов, а также горам Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Организаторы также планируют взять на себя все расходы по доставке командных автобусов и грузовиков (в т.ч. велосипеды для разделок). Из плюсов проведения можно отметить сухую погоду и отличные дороги. Отсутствие местной публики организаторы планируют компенсировать туристами из стран Европы, Колумбии, Австралии и других стран.  Заинтересованным участникам предстоит ряд встреч, где будут согласованы детали будущего соревновнования.

 

  Международные велосипедные федерации и объединения уже проявили свою заинтересованность в организации данной велогонки для популяризации велоспорта на Ближнем Востоке.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: велоспорт многодневная гонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Rokka

    Сегодня, 09:36 | Регистрация: 23.01.2016

    Довольно интересно звучит. А то с введением новых гонок уже начинаешь путаться в их названиях. Но как это воспримет пелотон, ехать две недели в начале сезона еще неизвестно

  2. Имя: Вадим Щербаков

    Vadim Serbakov

    Сегодня, 11:47 | Регистрация: 23.11.2012

    Я думаю,это первоапрельская шутка от сайта.Спасибо!

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 11:58 | Регистрация: 22.05.2013

    Кроме шуток, в Абу-даби  хотят построить гору, для того чтобы формировать облака и вызывать дожди. biggrin 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Спортивные директора команд считают, что единственным способом избежать подобных нарушений – поставить барьеры везде, где возможен объезд сложных участков с брусчаткой.

     

    вот именно,надо не штрафовать гонцов,а сделать так,что бы правила было нарушить невозможно..но орги как обычно,пошли по самому легкому пути.

    проще говорить о снисходительности,чем работать(

     

    когда едешь на максимуме,зачастую даже не видишь ничего,прешь просто за колесом,которое впереди.

    какой тут выбор дороги((

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Петер Саган не понес наказания ... (8)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    мы раньше насосами по спине фигачили хамов))  мож кто помнит-были такие-с тоненьким стерженьком,аллюминиевые)) им как вдаришь по спине-он и согнется))

  • RVL
    Петер Саган не понес наказания ... (8)
    RVL-Фото

    тема яйца выеденного не стоит.

    есть же бачки...всегда можно в плечи засандалить. pardon

  • Vadim Serbakov
    Тур Страны Басков 2017. Превью (3)
    Vadim Serbakov-Фото

    Пино вроде как нету в первоначальной заявке?

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Петер Саган не понес наказания ... (8)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    )) ничо такого криминального я не увидел.это спорт.ДЛЯ МУЖЧИН.не бальные танцы.да,Саган применил силовой прием) ну,а кто мешает это сделать против Сагана? чо? не успевают догнать?)))) ну а кто виноват то)

  • velodoctor
    Гранд-тур на Аравийском полуос ... (3)
    velodoctor-Фото

    Кроме шуток, в Абу-даби  хотят построить гору, для того чтобы формировать облака и вызывать дожди. biggrin 

  • Vadim Serbakov
    Гранд-тур на Аравийском полуос ... (3)
    Vadim Serbakov-Фото

    Я думаю,это первоапрельская шутка от сайта.Спасибо!

  • Bjoern
    Тур Фландрии-2017. Превью (10)
    Bjoern-Фото

    Ожидаю борьбу Сагана и Жильбера за победу. И надеюсь, что фаворитам удастся избежать завалов и проколов

  • Bjoern
    Тур Страны Басков 2017. Превью (3)
    Bjoern-Фото
    Вот как раз поклонники прощают всё, даже если он после первого км сойдет, со словами "мне сегодня лень крутить педали. поеду я домой"

    Фаворитом считаю Вальверде
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Страны Басков 2017. Превью (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    экзамен для Контадора) еще одного не выигрыша общего зачета поклонники могут и не понять)

    Вамос Альберто)

    пора уже стрелять)

     

    пы сы.

    если Контадор сможет победить ТАКОГО Вальверде-значит это прежний Альберто)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 апреля

Marco Haller (Team KATUSHA-Alpecin)

Kevin Van Melsen (Wanty - Groupe Gobert)

Haimar Zubeldia (Trek-Segafredo)

Jerome Baugnies (Wanty - Groupe Gobert)

Romain Combaud (Delko - Marseille-Provence)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1498
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1215
3 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
4 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
10 Энао С. (Col) (SKY) 607

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2017 (4)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)