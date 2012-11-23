Гранд-тур на Аравийском полуострове

Гранд-Тур Персидского залив

На территории стран Персидского залива проводится несколько многодневных гонок, а в прошлом году там прошёл чемпионат мира по шоссейному велоспорту в Дохе (Катар). Кроме того, государства Бахрейн и ОАЭ являются спонсорами команд Мирового Тура, и у них появилась идея объединить в одну многодневную гонку - "Гранд-Тур Персидского залива" такие многодневные гонки, как Дубай Тур, Абу Даби Тур, Тур Катара и Тур Омана, хотя эти гонки принадлежат разным структурам (ASO и RCS).

Планируется постепенно увеличивать количество этапов и разнообразность маршрутов, чтобы после проведения Чемпионата мира по Футболу в 2022 году в Катаре, когда будет создана соответствующая инфрастуктура (гостиницы, аэропорты и т.п.), к 2023 году организовать двухнедельный Гран-тур. Планируемые сроки - вторая половина февраля.

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

Многодневка, включая индивидуальные и командную разделки, будет состоять из 15 этапов, которые пройдут по пустыням Аравийского полуострова, побережью Персидского и Оманского заливов, а также горам Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Организаторы также планируют взять на себя все расходы по доставке командных автобусов и грузовиков (в т.ч. велосипеды для разделок). Из плюсов проведения можно отметить сухую погоду и отличные дороги. Отсутствие местной публики организаторы планируют компенсировать туристами из стран Европы, Колумбии, Австралии и других стран. Заинтересованным участникам предстоит ряд встреч, где будут согласованы детали будущего соревновнования.

Международные велосипедные федерации и объединения уже проявили свою заинтересованность в организации данной велогонки для популяризации велоспорта на Ближнем Востоке.