Тур Фландрии-2017. Превью

Тур Фландрии-2017. Маршрут и претенденты

101-й выпуск Тура Фландрии (Ronde van Vlaanderen), знаменитой фламандской классики, входящей в список гонок Монументов велоспорта Тур, пройдёт 2 апреля 2017 года. Впервые в истории Тура Фландрии участники стартуют в Антверпене, самом большом городе Фландрии и втором после Брюсселя городе Бельгии. Протяжённость дистанции составит 260.8 км.

Маршрут Тура Фландрии пройдёт через фламандские Арденны, Синт-Никлас (Sint-Niklaas), город, где Тур Фландрии стартовал в период между 1977 и 1997 годами, затем гонка промчится по улицам города Хамме-Зог (Hamme-Zogge), где родился олимпийский чемпион и один из претендентов на победу в Туре Фландрии Грег Ван Авермат.

Для 101-го выпуска Тура Фландрии организаторы подготовили болельщикам подарок – после пятилетнего отсутствия вернули в маршрут классики легендарный Мюр ван Гераардсберген (Muur van Geraardsbergen), или, как его ещё называют, Капельмюр. Он появился в маршруте Тура Фландрии в 1950, а в 1973 и 1974 был финальным подъёмом,решавшим гонку. С 1998 по 2011 год Мюр ван Герардсберген также имел ключевое значение, так как проходился предпоследним. В этом году Мюр ван Герардсберген гонщики будут проходить за 95 км до финиша.

Общее количество подъёмов – «хелингенов» останется прежним – 18, заменены три подъёма, вместо Моленберга (Molenberg), Валькенбурга (Valkenberg) и Каперея (Kaperij) в маршрут включены Мюр ван Герардсберген (Muur van Geraardsbergen), Тенбоссе (Tenbosse) и Поттельберг (Pottelberg).

Также участники должны преодолеть и 5 равнинных секций брусчатки.

Первым на пути гонщиков встанет Ауде-Кваремонт через 116,3 км после старта и за 144,5 км до финиша. Победитель Тура Фландрии 2003 года Петер Ван Петегем так описал Ауде-Кваремонт: «Преодоление этого подъёма – это гонка в гонке. Все нервничают, толкаются локтями и плечами, чтобы сохранить позицию в голове пелотона. Чтобы защитить своё место на дороге, тебе нужно превратиться в настоящего негодяя. Ауде Кваремонт - не тот подъём, где вам нужно всего лишь напрячь ноги. Очень важно находиться в двух первых рядах, чтобы занять правильную позицию. Если у подножия Кваремонта тебе приходится догонять, ты уже проиграл».

Последние 75 км дистанции остались неизменными - это 9 подъёмов и сектор брусчатки. Кульминация гонки – третье прохождение Ауде Кваремонта за 16,7 км до финиша в связке со вторым и финальным прохождением Патерберга за 13,2 км до финиша.

Вим Ван Херревег, директор Тура Фландрии: «Последние шесть подъёмов современного маршрута гонки создают мгновенно узнаваемый и напряжённый ритм классики. Мы просто хотим сохранить финальные 75 км гонки как её атрибут, они должны стать традицией».

Подъемы

№. Название км +/км - Длина ср.гр. макс. гр. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Oude Kwaremont (1)

Kortekeer

Eikenberg

Wolvenberg

Leberg

Berendries

Tenbosse

Muur - Kapelmuur

Pottelberg

Kanarieberg

Oude Kwaremont (2)

Paterberg (1)

Koppenberg

Steenbeekdries

Taaienberg

Kruisberg/Hotond

Oude Kwaremont (3)

Paterberg (2) 116.3/144.5

126.8/134.0

134.5/126.3

137.6/123.2

146.4/114.4

150.5/110.3

155.5/105.3

165.8/ 95.0

184.5/ 76.3

190.3/ 70.5

206.2/ 54.6

209.6/ 51.2

216.2/ 44.6

221.6/ 39.2

224.1/ 36.7

234.3/ 26.5

244.1/ 16.7

247.6/ 13.2 2200 м

1000 м

1200 м

645 м

950 м

940 м

450 м

750 м 1350 м

1000 м

2200 м

360 м

600 м

700 м

530 м

2500 м

2200 м

360 м 4.0%

6.0%

5.2%

7.9%

4.2%

7.0%

6.9%

9.0%

6.5% 7.7%

4.0%

12.9%

11.6%

5.3%

6.6%

5.0%

4.0%

12.9% 11.6% (брусчатка 1500 м)

17.0%

10.0% (брусчатка 1200 м)

17.3%

13.8%

12.3%

8.7%

20.0% (брусчатка) -

14.0%

11.6% (брусчатка 1500 м)

20.3% (брусчатка 360 м)

22.0% (брусчатка 600 м)

6.7%

15.8% (брусчатка 500 м)

9.0% (брусчатка 450 м)

11.6% (брусчатка 1500 м)

20.3% (брусчатка 360 м)

Секторы брусчатки

№. Название км +/км - Длина 1

2

3

4

5 Lippenhovestraat

Paddestraat

Holleweg

Haaghoek

Mariaborrestraat 85.2/175.6

86.6/174.2

137.7/123.1

143.4/117.4

220.3/ 40.5 1300 м

1500 м

1500 м

2000 м

2000 м

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Туре Фландрии-2017





Победитель получает 500 очков в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

1-10 место: 500; 400; 325; 275; 225; 175; 150; 125; 100; 85

11-15 место: 70; 60; 50; 40; 35

16-20 место: по 30 очков

21-30 место: по 20 очков

31-50 место: по 10 очков

51-55 место: по 5 очков

56-60 место: по 3 очка

Претенденты.

Под номером 1 на старт 101-го выпуска Тура Фландрии выйдет действующий чемпион мира и Европы, 27-летний словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган (Peter Sagan). Его форма в полном порядке, что Саган доказал результатами в этом сезоне, став победителем Курне-Брюссель-Курне, призёром Омлоп Хет Ниусблад, победителем двух этапов Тиррено-Адриатико, призёром Милан-Сан-Ремо и Гент-Вевельгем. Тур Фландрии является для Петера Сагана важной целью, но удастся ли ему повторить успех, большой вопрос, так как его основные соперники тоже подходят к Монументу во всеоружии.

Одним из главных соперников Петера Сагана является олимпийский чемпион, 31-летний гонщик команды BMC Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), который по количеству побед в этом сезоне обошёл словацкого гонщика. В прошлом году Ван Авермату не удалось побороться за подиум Тура Фландрии, так как он упал и сошёл с гонки. В этом году Грег Ван Авермат показал, что вышел на новый уровень своей карьеры. Он стал победителем классик Омлоп Хет Ниусблад, Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем и призёром Страде Бьянке. На Гент-Вевельгем именно атака Авермата стала решающей в формировании победного отрыва.

Авермат дважды был призёром Тура Фландрии, в 2015 финишировал 3-м, в 2014 занял 2-е место.

Основные соперники Петера Сагана и Грега Ван Авермата – команда Quick Step Floors, которая на каждую из классик едет с несколькими капитанами.

Действующий чемпион Бельгии, 34-летний гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) будет одной из ставок команды. В качестве подготовки он проехал «Три дня де Панне», где одержал первую победу в сезоне, выиграв этап и общий зачёт. Жильбер дважды становился призёром Тура Фландрии – в 2009 и 2010 занимал 3-е место, но последние 5 лет не участвовал в этой классике, так как был гонщиком BMC, где капитаном на Тур Фландрии ехал Грег Ван Авермат.

Теперь бывшие товарищи по команде станут соперниками, оба стартуют на Туре Фландрии с сильной командой.

Но команда Quick Step Floors может рассчитывать также на Ники Терпстру (Niki Terpstra), 32-летний голландский гонщик занимал на Туре Фландрии 2-е место в 2015 году.

36-летний бельгийский гонщик Том Боонен (Tom Boonen), трёхкратный победитель Тура Фландрии, - сильный помощник для Филиппа Жильбера и Ники Терпстры и один из капитанов команды, так же, как и 31-летний чешский гонщик Зденек Штыбар, последние два года финишировавший на Туре Фландрии в 10-ке сильнейших.

У команды Quick Step Floors есть все ресурсы, как для атак, так и для того, чтобы выделить кого-то из гонщиков в решающий отрыв. Команда стартует на Туре Фландрии с одним из сильнейших составов - помимо Жильбера, Терпстры, Боонена, Штыбара в гонке также примут участие 25-летний бельгийский гонщик Ив Лампарт (Ives Lampaert), ставший победителем Дварс дор Фландерен-2017, Ильо Кейссе (Iljo Keisse), Маттео Трентин (Matteo Trentin), Жульен Вермот (Julien Vermote). Вопрос лишь в том, сможет ли команда Патрика Лефевра реализовать своё значительное преимущество.

Одним из претендентов на высокие места является 29-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff). Хотя сам гонщик признаёт, что ему не достаёт формы, и что он не считает себя фаворитом, он становился победителем Тура Фландрии в 2015 году, а в прошлом году остался в шаге от подиума, заняв 4-е место. На подготовительной к Туру Фландрии гонке «Три дня де Панне» Кристофф одержал победу на этапе, но на классиках Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем был далеко за пределами десятки сильнейших.

Ещё один претендент, который являлся сильным соперником в прошлых выпусках Тура Фландрии, но в этом году не может похвастаться сильной формой из-за травмы – 28-летний бельгийский гонщик команды Cannondale-Drapac Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke). Он дважды становился призёром Тура Фландрии, оба раза финишировав 3-м – в 2014 и 2016. В этом году Сеп Ванмарке стал призёром Омлоп Хет Ниусблад, а в классиках Дварс дор Фландерен и Е3 Харельбеке Ванмарке финишировал 28-м и 23-м соответственно.

Среди претендентов на подиум и высокие места также назовём гонщиков команды Orica-Scott призёра Гент-Вевельгем-2017 Йенса Кёкелера (Jens Keukeleire) и Люка Дабриджа (Luke Durbridge), финишировавшего 4-м на Дварс дор Фландерен и Е3 Харельбеке;

гонщиков команды Trek-Segafredo Джона Дегенкольба (John Degenkolb), Яспера Стейвена (Jasper Stuyven) и Эдварда Тёнса (Edward Theuns);

гонщиков команды AG2R La Mondiale Оливера Насена (Oliver Naesen), призёра Е3 Харельбеке, и Стейна Ванденберга (Stijn Vandenbergh);

гонщиков команды Sky Иэна Стэннарда (Ian Stannard) и Люка Роу (Luke Rowe),

гонщиков Lotto Soudal Юргена Руладтса (Jurgen Roelandts), призёра Тура Фландрии-2013, и Тьеша Бенота (Tiesj Benoot);

а также Алексея Луценко (Astana), Ларса Боома (LottoNL-Jumbo), Филиппо Поццато (Wilier Triestina) и многих других.

Предварительный стартовый состав Тура Фландрии-2017:

BORA – HANSGROHE

1 SAGAN Peter (Svk)

2 PFINGSTEN Christoph (Ger)

3 BURGHARDT Marcus (Ger)

4 PÖSTLBERGER Lukas (Aut)

5 SAGAN Juraj (Svk)

6 BODNAR Maciej (Pol)

7 SELIG Rüdiger (Ger)

8 SCHILLINGER Andreas (Ger)



QUICK-STEP FLOORS

11 BOONEN Tom (Bel)

12 VERMOTE Julien (Bel)

13 GILBERT Philippe (Bel)

14 KEISSE Iljo (Bel)

15 LAMPAERT Yves (Bel)

16 STYBAR Zdenek (Cze)

17 TERPSTRA Niki (Ned)

18 TRENTIN Matteo (Ita)



LOTTO SOUDAL

21 BENOOT Tiesj (Bel)

22 DEBUSSCHERE Jens (Bel)

23 GALLOPIN Tony (Fra)

24 GREIPEL André (Ger)

25 MAES Nikolas (Bel)

26 ROELANDTS Jürgen (Bel)

27 SIEBERG Marcel (Ger)

28 WALLAYS Jelle (Bel)



BMC RACING TEAM

31 VAN AVERMAET Greg (Bel)

32 DILLIER Silvan (Sui)

33 DRUCKER Jean Pierre (Lux)

34 ELMIGER Martin (Sui)

35 KÜNG Stefan (Sui)

36 QUINZIATO Manuel (Ita)

37 OSS Daniel (Ita)

38 VENTOSO ALBERDI Francisco José (Esp)



CANNONDALE DRAPAC

41 VANMARCKE Sep (Bel)

42 VAN ASBROECK Tom (Bel)

43 LANGEVELD Sebastian (Ned)

44 BETTIOL Alberto (Ita)

45 PHINNEY Taylor (USA)

46 SCULLY Thomas (NZl)

47 BEVIN Patrick (NZl)

48 VAN BAARLE Dylan (Ned)



TREK – SEGAFREDO

51 STUYVEN Jasper (Bel)

52 THEUNS Edward (Bel)

53 DEGENKOLB John (Ger)

54 FELLINE Fabio (Ita)

55 RAST Grégory (Sui)

56 ?

57 DE KORT Koen (Ned)

58 VAN POPPEL Boy (Ned)



ORICA – SCOTT

61 HAYMAN Mathew (Aus)

62 KEUKELEIRE Jens (Bel)

63 DURBRIDGE Luke (Aus)

64 DOCKER Mitchell (Aus)

65 BEWLEY Sam (NZl)

66 EDMONDSON Alexander (Aus)

67 MEZGEC Luka (Slo)

68 CORT NIELSEN Magnus (Den)



AG2R LA MONDIALE

71 VANDENBERGH Stijn (Bel)

72 NAESEN Oliver (Bel)

73 BAGDONAS Gediminas (Ltu)

74 DENZ Nico (Ger)

75 DUVAL Julien (Fra)

76 HOULE Hugo (Can)

77 GOUGEARD Alexis (Fra)

78 BARBIER Rudy (Fra)



TEAM KATUSHA ALPECIN

81 KRISTOFF Alexander (Nor)

82 MARTIN Tony (Ger)

83 HOLLENSTEIN Reto (Sui)

84 PLANCKAERT Baptiste (Bel)

85 ZABEL Rick (Ger)

86 HALLER Marco (Aut)

87 MØRKØV Michael (Den)

88 POLITT Nils (Ger)



ASTANA PRO TEAM

91 BRESCHEL Matti (Den)

92 DE VREESE Laurens (Bel)

93 GATTO Oscar (Ita)

94 GRIVKO Andriy (Ukr)

95 GRUZDEV Dmitriy (Kaz)

96 KORSAETH Truls Engen (Nor)

97 LUTSENKO Alexey (Kaz)

98 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)



TEAM SKY

101 STANNARD Ian (GBr)

102 ROWE Luke (GBr)

103 MOSCON Gianni (Ita)

104 PUCCIO Salvatore (Ita)

105 KNEES Christian (Ger)

106 DOULL Owain (GBr)

107 VAN POPPEL Danny (Ned)

108 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)



TEAM DIMENSION DATA

111 BOASSON HAGEN Edvald (Nor)

112 DOUGALL Nick (Aus)

113 EISEL Bernhard (Aut)

114 FARRAR Tyler (USA)

115 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (RSA)

116 REGUIGUI Youcef (Alg)

117 THOMSON Jay Robert (RSA)

118 THWAITES Scott (GBr)



MOVISTAR TEAM

121 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto (Col)

122 ARCAS PEÑA Jorge (Esp)

123 CARRETERO Hector (Esp)

124 SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe (Por)

125 ERVITI Imanol (Esp)

126 BICO MATOS Nuno Miguel Alves (Por)

127 DOWSETT Alex (GBr)

128 SÜTTERLIN Jasha (Ger)



BAHRAIN – MERIDA

131 HAUSSLER Heinrich (Aus)

132 BONIFAZIO Niccolo (Ita)

133 BOZIC Borut (Slo)

134 GARCIA CORTINA Ivan (Esp)

135 COLBRELLI Sonny (Ita)

136 FENG Chun Kai (Tpe)

137 PER David (Slo)

138 PIBERNIK Luka (Slo)



TEAM LOTTO NL – JUMBO

141 BOOM Lars (Ned)

142 CASTELIJNS Twan (Ned)

143 GROENDAHL JANSEN Amund (Nor)

144 TANKINK Bram (Ned)

145 VAN HOECKE Gijs (Bel)

146 VAN EMDEN Jos (Ned)

147 LAMMERTINK Steven (Ned)

148 WYNANTS Maarten (Bel)



FDJ

151 DEMARE Arnaud (Fra)

152 DELAGE Mickael (Fra)

153 GUARNIERI Jacopo (Ita)

154 LE BON Johan (Fra)

155 KONOVALOVAS Ignatas (Ltu)

156 LADAGNOUS Matthieu (Fra)

157 LE GAC Olivier (Fra)

158 SARREAU Marc (Fra)



TEAM SUNWEB

161 ANDERSEN Søren Kragh (Den)

162 ARNDT Nikias (Ger)

163 BAUHAUS Phil (Ger)

164 CURVERS Roy (Ned)

165 DE BACKER Bert (Bel)

166 SINKELDAM Ramon (Ned)

167 TEUNISSEN Mike (Ned)

168 WAEYTENS Zico (Bel)



UAE TEAM EMIRATES

171 CONSONNI Simone (Ita)

172 GANNA Filippo (Ita)

173 KUMP Marko (Slo)

174 LAENGEN Vegard Stake (Nor)

175 MARCATO Marco (Ita)

176 MODOLO Sacha (Ita)

177 TROIA Oliviero (Ita)

178 ZURLO Federico (Ita)



SPORT VLAANDEREN – BALOISE

181 VAN HECKE Preben (Bel)

182 PLANCKAERT Edward (Bel)

183 RICKAERT Jonas (Bel)

184 VAN ROOY Kenneth (Bel)

185 SPRENGERS Thomas (Bel)

186 STEELS Stijn (Bel)

187 VAN GESTEL Dries (Bel)

188 VAN LERBERGHE Bert (Bel)



WANTY – GROUPE GOBERT

191 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)

192 BACKAERT Frederik (Bel)

193 KREDER Wesley (Ned)

194 OFFREDO Yoann (Fra)

195 MCNALLY Mark (GBr)

196 PASQUALON Andrea (Ita)

197 VANSPEYBROUCK Pieter (Bel)

198 SMITH Dion (NZl)



VÉRANDA’S WILLEMS – CRELAN

201 DEVOLDER Stijn (Bel)

202 BILLE Gaetan (Bel)

203 CORDEEL Sander (Bel)

204 DE BONDT Dries (Bel)

205 DUYN Huub (Ned)

206 DUPONT Timothy (Bel)

207 VAN ZUMMEREN Stef (Bel)

208 VERGAERDE Otto (Bel)



DIRECT ENERGIE

211 ?

212 GENE Yohann (Fra)

213 CHAVANEL Sylvain (Fra)

214 DUCHESNE Antoine (Can)

215 COQUARD Bryan (Fra)

216 MORICE Julien (Fra)

217 PETIT Adrien (Fra)

218 PICHOT Alexandre (Fra)



COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS

221 CHETOUT Loïc (Esp)

222 CLAEYS Dimitri (Bel)

223 HOFSTETTER Hugo (Fra)

224 LAPORTE Christophe (Fra)

225 LEMOINE Cyril (Fra)

226 SENECHAL Florian (Fra)

227 VAN STAEYEN Michael (Bel)

228 VAN BILSEN Kenneth (Bel)



ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ

231 ASSELMAN Jesper (Ned)

232 DE VRIES Berden (Ned)

233 LIGTHART Pim (Ned)

234 MOURIS Jens (Ned)

235 VAN DER HOORN Taco (Ned)

236 ?

237 VAN GOETHEM Brian (Ned)

238 ?



WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA

241 POZZATO Filippo (Ita)

242 BERTAZZO Liam (Ita)

243 DRAPERI Matteo (Ita)

244 FONZI Giuseppe (Ita)

245 MOSCA Jacopo (Ita)

246 ANDRIATO Rafael (Bra)

247 TURRIN Alex (Ita)

248 ZHUPA Eugert (Alb)