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- VeloRACE |
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- Вчера, 20:59
Вуэльта Андалусии-2017. Маршрут
Испанская многодневная велогонка Вуэльта Андалусии (Рута дель Соль), которая пройдёт в 63-й раз, в этом году повысила свой статус гонки с категории 2.1 до 2H.C.
Вуэльта Андалусии-2017 состоит из пяти этапов, которые пройдут с 15 по 19 февраля. Три из пяти этапов – среднегорные с пересечённым рельефом, во второй день соревнований гонщиков ждёт королевский горный этап, после которого пройдёт этап с индивидуальной гонкой на время. Общая протяжённость дистанции составит 675,6 км.
В гонке примут участие гонщики 21 команды, из которых 9 - команды Мирового тура Movistar, Bahrain-Merida, Cannondal-Drapac, FDJ, Lotto Soudal, LottoNL-Jumbo, Sky, Sunweb и Trek-Segafredo.
Под номером 1 на старт выйдет победитель гонки прошлого года, четырёхкратный победитель Вуэльты Андалусии Алехандро Вальверде.
Стартуют: Микель Ланда (Sky), Тим Велленс (Lotto Soudal), Альберто Контадор (Trek-Segafredo), Пьер Роллан (Cannondale-Drapac), Тибо Пино (FdJ), Юрген Ван ден Брук (LottoNL-Jumbo), Хавьер Морено (Bahrain-Merida), Варран Баргиль (Sunweb), Томас Буда (Direct Energie), Серхио Пардилья (Caja Rural), Жером Бонье (Wanty-Groupe Gobert), Даниэль Наварро (Cofidis), Феликс Гросшартнер (CCC Sprandi Polkowice), Питер Веенинг (Roompot), Александр Фолифоров (Gazprom-Rusvelo), Ярль Саломейн (Sport Vlaanderen – Baloise), Стейн Девольдер (Veranda’s Willems Crelan), Турек Даниэль (Israel Cycling Academy), Гарикойш Браво (Euskadi Basque Country-Murias), Давид Бельда (Burgos BH).
Этапы Вуэльты Андалусии Руты дель Соль-2017
Этап 1. Rincon de la Victoria – Granada, 155 км
Этап 2. Королевский горный. Torredonjimeno - Mancha Real/Pena del Aguila, 179,9 км
Этап 3. Lucena – Lucena (ITT), 11.9 км
Этап 4. La Campana – Sevilla, 179,3 км
Этап 5. Setenil de las Bodegas – Coin, 151,5 км
Предварительный состав:
MOVISTAR TEAM
1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (Esp)
2 ANACONA Winner Anrew (Col)
3 ARCAS PEÑA Jorge (Esp)
4 ERVITI Imanol (Esp)
5 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (Esp)
6 SOLER GIMENEZ Marc (Esp)
7 SUTHERLAND Rory (Aus)
TEAM SKY
11 KIRYIENKA Vasil (Blr)
12 KNEES Christian (GER)
13 LANDA MEANA Mikel (Esp)
14 LOPEZ GARCIA David (Esp)
15 NIEVE ITURALDE Mikel (Esp)
16 POELS Wouter (Ned)
17 ROSA Diego (Ita)
LOTTO - SOUDAL
21 MARCZYNSKI Tomasz (Pol)
22 DE BUYST Jasper (Bel)
23 DE CLERCQ Bart (Bel)
24 HOFLAND Moreno (Ned)
25 VAN DER SANDE Tosh (Bel)
26 VANENDERT Jelle (Bel)
27 WELLENS Tim (Bel)
TREK-SEGAFREDO
31 CONTADOR VELASCO Alberto (Esp)
32 BRÄNDLE Matthias (AUT)
33 CARDOSO Andre Fernando S. Martins (Por)
34 FELLINE Facbio (Ita)
35 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (Esp)
36 IRIZAR ARANBURU Markel (Esp)
37 ZUBELDIA AGIRRE Haimar (Esp)
CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM
41 ROLLAND Pierre (Fra)
42 BROWN Nathan (USA)
43 CARTHY Hugh (GBr)
44 CLARKE Simon (Aus)
45 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA)
46 KOREN Kristjan (Slo)
47 URAN URAN Rigoberto (Col)
FDJ
51 PINOT Thibaut (Fra)
52 BONNET William (Fra)
53 HOELGAARD Daniel (Nor)
54 LE BON Johan (Fra)
55 LUDVIGSSON Tobias (Swe)
56 MORABITO Steve (SUI)
57 REICHENBACH Sébastien (SUI)
TEAM LOTTO NL - JUMBO
61 VAN DEN BROECK Jurgen (Bel)
62 CAMPENAERTS Victor (Bel)
63 CLEMENT Stef (Ned)
64 DE TIER Floris (Bel)
65 KEIZER Martijn (Ned)
66 TANKINK Bram (Ned)
67 TOLHOEK Antwan (Ned)
BAHRAIN - MERIDA
71 MORENO BAZAN Javier (Esp)
72 ARASHIRO Yukiya (Jpn)
73 CINK Ondrej (Cze)
74 GARCIA CORTINA Ivan (Esp)
75 INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander (Esp)
76 NOVAK Domen (Slo)
77 NIBALI Antonio (Ita)
TEAM SUNWEB
81 BARGUIL Warren (Fra)
82 FRÖHLINGER Johannes (GER)
83 HAGA Chad (USA)
84 SKJOESTAD LUNKE Sindre (Nor)
85 OOMEN Sam (Ned)
86 PREIDLER Georg (AUT)
87 TEN DAM Laurens (Ned)
DIRECT ENERGIE
91 BOUDAT Thomas (Fra)
92 COQUARD Bryan (Fra)
93 GENE Yohann (Fra)
94 MORICE Julien (Fra)
95 PETIT Adrien (Fra)
96 SICARD Romain (Esp)
97 TULIK Angelo (Fra)
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
101 PARDILLA BELLON Sergio (Esp)
102 ARANBURU DEBA Alex (Esp)
103 ARROYO DURAN David (Esp)
104 IRISARRI RINCON Jon (Esp)
105 PRADES REVERTE Eduard (Esp)
106 SÁEZ BENITO Hector (Esp)
107 TROFIMOV Yury (Rus)
WANTY – GROUPE GOBERT
111 BAUGNIES Jérôme (Bel)
112 DEVRIENDT Tom (Bel)
113 MCNALLY Mark (GBr)
114 MEURISSE Xandro (Bel)
115 MINNAARD Marco (Ned)
116 VAN MELSEN Kevin (Bel)
117 ?
COFIDIS SOLUTIONS CRÉDITS
121 NAVARRO GARCIA Daniel (Esp)
122 COUSIN Jerome (Fra)
123 HOFSTETTER Hugo (Fra)
124 LEMOINE Cyril (Fra)
125 BAGOT Yohan (Fra)
126 ROSSETTO Stéphane (Fra)
127 SENECHAL Florian (Fra)
CCC SPRANDI POLKOWICE
131 GROSSSCHARTNER Felix (AUT)
132 HIRT Jan (Cze)
133 MROZEK Marcin (Pol)
134 OWSIAN Lukasz (Pol)
135 PATERSKI Maciej (Pol)
136 PLUCINSKI Leszek (Pol)
137 SCHLEGEL Michal (Cze)
ROOMPOT-NEDERLANDSE LOTERIJ
141 WEENING Pieter (Ned)
142 BUDDING Martijn (Ned)
143 DE VRIES Berden (Ned)
144 KREDER Raymond (Ned)
145 LIGTHART Pim (Ned)
146 RIESEBEEK Oscar (Ned)
147 VAN DER LIJKE Nick (Ned)
GAZPROM - RUSVELO
151 FOLIFOROV Alexander (Rus)
152 BOEV Igor (Rus)
153 FIRSANOV Serguei (Rus)
154 KOZONTCHUK Dmitriy (Rus)
155 MAIKIN Roman (Rus)
156 SOLOMENNIKOV Andrey (Rus)
157 ZAKARIN Aydar (Rus)
SPORT VLAANDEREN-BALOISE
161 SALOMEIN Jarl (Bel)
162 WALLAYS Jens (Bel)
163 CAPIOT Amaury (Bel)
164 DELTOMBE Kevin (Bel)
165 LIETAER Eliot (Bel)
166 PLANCKAERT Edward (Bel)
167 FARAZIJN Maxime (Bel)
VERANDA'S WILLEMS-CRELAN
171 DEVOLDER Stijn (Bel)
172 CORDEEL Sander (Bel)
173 DUYN Huub (Ned)
174 DUPONT Timothy (Bel)
175 PREMONT Christophe (Bel)
176 VAN ZUMMEREN Stef (Bel)
177 VERGAERDE Otto (Bel)
ISRAEL CYCLING ACADEMY
181 CRAVEN Dan (Nam)
182 DÍAZ GALLEGO José Manuel (Esp)
183 LEMUS DAVILA Luis Enrique (Mex)
184 NEILANDS Krists (Lat)
185 RÄIM Mihkel (Est)
186 VAN WINDEN Dennis (Ned)
187 YECHZKEL Aviv (Isr)
EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
191 BRAVO OIARBIDE Garikoitz (Esp)
192 BAGUES KALPARSORO Aritz (Esp)
193 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel (Esp)
194 ESTEVEZ SALAS Imanol (Esp)
195 GONZÁLEZ PRIETO Aitor (Esp)
196 LIZARRALDE DELGADO Eneko (Esp)
197 TXOPERENA MATXIKOTE Beñat (Esp)
BURGOS BH
201 BELDA GARCIA David (Esp)
202 CUBERO GALVEZ Jorge (Esp)
203 JURADO RODRIGUEZ Marcos (Esp)
204 LINARES Óscar (Esp)
205 ROJO Marcos (Esp)
206 SALAS Ibai (Esp)
207 TORRES MUÍÑO Pablo (Esp)
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