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Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

Деми Воллеринг выиграла горный 5-й этап Джиро д’Италия-2026, Анна ван дер Брегген сохранила розовую майку

 

 

Деми Воллеринг (Demi Vollering) одержала первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. На финише 5-го этапа в Доломитах велогонщица команды FDJ United – SUEZ опередила в спринте обладательницу розовой майки лидера Анну ван дер Брегген (SD Worx – Protime) и гонщицу CANYON//SRAM Антонину Нидермайер. Анна ван дер Брегген сохранила первую позицию в общем зачёте, но Деми Воллеринг поднялась на одну строчку и теперь уступает 1 минуту нидерландской гонщице, с которой в 2021 году выступала в одной команде.

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

Photo Credits: LaPresse

 

 

На первом горном этапе женской Джиро-2026, решающий ход был сделан на финальном прохождении подъёма к горной деревне Коста (4-км с 9,1%). Четыре главные героини – Деми Воллеринг, Анна ван дер Брегген, Антонина Нидермайер и Изабелла Холмгрен (Isabella Holmgren/Lidl – Trek) сначала догнали единственную оставшуюся от отрыва дня гонщицу Монику Тринка Клоон (Monica Trinca Colonel), а затем создали просвет относительно остальных претенденток на розовую майку. Ван дер Брегген лидировала на вершине, а затем попыталась порвать группу на спуске, но безуспешно.  Холмгрен попробовала ускориться за 500 м до финиша, но  победным стал спринт Деми Воллеринг. Из 63 профессиональных побед Воллеринг только 4 одержаны в Италии: Giro dell'Emilia 2019, Страде Бьянке 2023 и 2025, и теперь этап Джиро.

 

Среди тех, кто потерял время, были Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini/ UAE Team ADQ), финишировавшая с отставанием в 15 секунд, и Марлен Ройссер (Marlen Reusser/Movistar), уступившая 53 секунды.

 

Элиза Бальзамо (Lidl-Trek) сохранила красную майку лучшей в очковой классификации, где лидирует с преимуществом в 55 очков над Ларой Гиллеспи (UAE Team ADQ). Белая майка лучшей молодой гонщицы осталась у Изабеллы Холмгрен (Lidl-Trek).

 

Деми Воллеринг:

 

«День был длинным и тяжёлым. Мы рано открыли гонку, потому что хотели отобраться в отрыв. Нашей команде это удалось с Лорен Диксон и Амбер (Краак). Они обе великолепно отработали. Я смогла переложиться к Лорен. Планировала атаковать позже, но решила действовать по ситуации. К счастью, со мной была Лорен Диксон. Она работала потрясающе, и это невероятно, учитывая, что это её первый Гранд-тур. Я думала, что кто-то может начать спринт раньше, поэтому следила за колесом Анны. Я довольна тем, как всё прошло, и с нетерпением жду субботы.

 

Очень приятно одержать здесь мою первую победу на Джиро, это такое красивое место.

 

Не ожидала, что они (Лонго Боргини и Ройссер) потеряют сегодня время. Приятно, что теперь у меня есть небольшой запас. Но у Анны всё ещё минута преимущества, так что надо попробовать найти её слабые места».

 

Анна ван дер Брегген:

 

«Розовая майка дала мне огромную мотивацию, потому что день был очень тяжёлым. Мне пришлось отвечать на множество атак, но я чувствовала себя хорошо, тем более что Валентина Каваллар (Valentina Cavallar), которая была в раннем отрыве, осталась со мной. Она очень помогла, особенно на равнине. На финальном спуске я не собиралась ускоряться, моей главной целью было следовать своей траектории и оставаться в безопасности. Впереди у нас ещё очень сложные этапы».

 

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 5. Результаты

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Теги к статье: Деми Воллеринг Demi Vollering FDJ United - SUEZ Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Анна ван дер Брегген выиграла ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    4-е фото сверху просто эпик: все помогают "розовой" Бальзамо колесить эту разделку. А ветеранша Анна фон дер Брегген теперь может к синему комбинезону добавить ещё и розовый, но будет ли согласна с этим блонда Воллеринг ?) Неужели няшная Деми в этом году решилась на победный дубль в стиле Тадея: Джиро + Тур. Я думаю сМожет...если конечно захочет и спорт.диры в команде позволят. Кстати, после этапа #5 ещё двое девушек получили дискву - что том творится на женской Джиро в этом году !?
  • EL-Fenomeno
    Дамиано Карузо получил приз са ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Дамьяноне конечно всеми любимый шоссер: и в пелотоне, и среди болельщиков, ну кажись орги просто уважили ветерана из-за его последней Джиро в последний профи-сезон. Хотя не спорю, Каразо активничал на многодневке, помогал молодому португалу да и себя "воздвигнул" в ТОП-10 генерала.
    Цитата: zalex567
    Домиано, конечно, хорош был в гонке, но разве самый активный был не Чикконе? Или победителю в горной классификации этот титул не положено присваивать?
    Согласен с вами, что Чикконе был ближе к награде самого агрессивного за свои старания и отрывы в гонке; не хватило одного...той самой желанной победы на хотя бы одном горном этапе (эх)
  • Freejazz
    Феликс Галль — серебряный приз ... (5)
    Freejazz-Фото
    У Моллемы и Геоганхарта контракты заканчиваются в 2026 и, скорее всего, они на выход. Скьельмозе не ровный, а Джи непонятен, как лидер. Так, что может и выйти, что нибудь на пару с Аюсо.
  • Стриж
    Феликс Галль — серебряный приз ... (5)
    Стриж-Фото
    Цитата: Геродот
    Lidl-Trek пошел по пути Боры - накупил звезд, а в итоге пшик получится. Это как армия львов под предводительством барана - каждый за себя)

    Чем их Дерек Джи на Джиро, а Аюсо на Тур не устроили? Три лидера в команде это явный перебор.
    Согласен , смысл Галлу переходит в Лидл? Там помимо Аюссо , Дерек, ещё и Скьельмозе так то есть- куда ещё одного. Плюс они всегда на спринты заточены также - Педерсен и Милан - им тоже люди нужны в поезд.
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ну вот снова я в сети. Не знаю как у других, но у нас почему то блокируется этот сайт. Пол Джиро не мог сюда войти. Думаю хоть дадут почитать о девчатах.

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Завтра флет стейдж, сказала Деми. Как и послезавтра. Можно перекурить. А потом Финестре. Одно радует - с погодой порядок (не точно).

    А Уршка молодцом, терпит, с кем поведешься...

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    cmap_nep-Фото
    Деми взяла этап... Осталось дождаться коогда она возьмёт генерал.
  • dyneema
    Феликс Галль — серебряный приз ... (5)
    dyneema-Фото
    Судя по тому, что вытворял Лидл Трек на Джиро, такой гонщик как Галль им ну совершенно не нужен... На Туре интересно, они будут возить Педерсена в спринтах и панчах, или Аюсо в горах. Обоих, и там и там? Ой, всё... Может быть даже хуже, чем на Джиро.
  • Геродот
    Феликс Галль — серебряный приз ... (5)
    Геродот-Фото
    Lidl-Trek пошел по пути Боры - накупил звезд, а в итоге пшик получится. Это как армия львов под предводительством барана - каждый за себя)

    Чем их Дерек Джи на Джиро, а Аюсо на Тур не устроили? Три лидера в команде это явный перебор.
  • Саныч
    Феликс Галль — серебряный приз ... (5)
    Саныч-Фото

    А Сергей Курдюкова сваталdeclareв другую команду.

     

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