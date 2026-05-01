Деми Воллеринг — победительница 5 этапа Джиро д’Италия-2026

Деми Воллеринг выиграла горный 5-й этап Джиро д’Италия-2026, Анна ван дер Брегген сохранила розовую майку

Деми Воллеринг (Demi Vollering) одержала первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. На финише 5-го этапа в Доломитах велогонщица команды FDJ United – SUEZ опередила в спринте обладательницу розовой майки лидера Анну ван дер Брегген (SD Worx – Protime) и гонщицу CANYON//SRAM Антонину Нидермайер. Анна ван дер Брегген сохранила первую позицию в общем зачёте, но Деми Воллеринг поднялась на одну строчку и теперь уступает 1 минуту нидерландской гонщице, с которой в 2021 году выступала в одной команде.

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На первом горном этапе женской Джиро-2026, решающий ход был сделан на финальном прохождении подъёма к горной деревне Коста (4-км с 9,1%). Четыре главные героини – Деми Воллеринг, Анна ван дер Брегген, Антонина Нидермайер и Изабелла Холмгрен (Isabella Holmgren/Lidl – Trek) сначала догнали единственную оставшуюся от отрыва дня гонщицу Монику Тринка Клоон (Monica Trinca Colonel), а затем создали просвет относительно остальных претенденток на розовую майку. Ван дер Брегген лидировала на вершине, а затем попыталась порвать группу на спуске, но безуспешно. Холмгрен попробовала ускориться за 500 м до финиша, но победным стал спринт Деми Воллеринг. Из 63 профессиональных побед Воллеринг только 4 одержаны в Италии: Giro dell'Emilia 2019, Страде Бьянке 2023 и 2025, и теперь этап Джиро.

Среди тех, кто потерял время, были Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini/ UAE Team ADQ), финишировавшая с отставанием в 15 секунд, и Марлен Ройссер (Marlen Reusser/Movistar), уступившая 53 секунды.

Элиза Бальзамо (Lidl-Trek) сохранила красную майку лучшей в очковой классификации, где лидирует с преимуществом в 55 очков над Ларой Гиллеспи (UAE Team ADQ). Белая майка лучшей молодой гонщицы осталась у Изабеллы Холмгрен (Lidl-Trek).

Деми Воллеринг:

«День был длинным и тяжёлым. Мы рано открыли гонку, потому что хотели отобраться в отрыв. Нашей команде это удалось с Лорен Диксон и Амбер (Краак). Они обе великолепно отработали. Я смогла переложиться к Лорен. Планировала атаковать позже, но решила действовать по ситуации. К счастью, со мной была Лорен Диксон. Она работала потрясающе, и это невероятно, учитывая, что это её первый Гранд-тур. Я думала, что кто-то может начать спринт раньше, поэтому следила за колесом Анны. Я довольна тем, как всё прошло, и с нетерпением жду субботы.

Очень приятно одержать здесь мою первую победу на Джиро, это такое красивое место.

Не ожидала, что они (Лонго Боргини и Ройссер) потеряют сегодня время. Приятно, что теперь у меня есть небольшой запас. Но у Анны всё ещё минута преимущества, так что надо попробовать найти её слабые места».

Анна ван дер Брегген:

«Розовая майка дала мне огромную мотивацию, потому что день был очень тяжёлым. Мне пришлось отвечать на множество атак, но я чувствовала себя хорошо, тем более что Валентина Каваллар (Valentina Cavallar), которая была в раннем отрыве, осталась со мной. Она очень помогла, особенно на равнине. На финальном спуске я не собиралась ускоряться, моей главной целью было следовать своей траектории и оставаться в безопасности. Впереди у нас ещё очень сложные этапы».