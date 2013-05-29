Лорена Вибес дисквалифицирована после 1 этапа Женской Джиро д’Италия-2026

Элиза Бальзамо наденет первую розовую майку лидера после дисквалификации Лорены Вибес
Photo Credits: LaPresse
27-летняя нидерландская велогонщица команды SD Worx – Protime Лорена Вибес (Lorena Wiebes), отпраздновавшая победу в спринте на 1-м этапе женской Джиро д’Италия-2026, покинет гонку, так как была дисквалифицирована. Через несколько часов после окончания этапа судейская комиссия объявила, что дисквалификация вынесена на основании статьи 2.12.007 – 2.2 регламента «использование велосипеда, не соответствующего регламенту, а именно — невыполнение требований к минимальному весу».
Победа на этапе и первая розовая майка перешли к Элизе Бальзамо (Lidl-Trek), которая опередила Лару Гиллеспи (UAE Team ADQ) на улицах Равенны.
Лорена Вибес – победительница пяти этапов Джиро и пяти этапов Тур де Франс, двукратная чемпионка Европы, трёхкратная победительница женской классики «В полях Фландрии-Вевельгем», Милан-Сарн-Ремо.
