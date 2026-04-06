Анна ван дер Брегген выиграла горную разделку и надела розовую майку на 4 этапе Джиро д’Италия-2026

Анна ван дер Брегген: «Невероятно оказаться в розовой майке спустя столько лет»

Анна ван дер Брегген (Anna Van der Breggen), 36-летняя велогонщица команды SD Worx – Protime, доминировала на 4-м этапе женской Джиро д’Италия-2026, в разделке в гору с подъёмом на Невегаль, финишировав с преимуществом над бывшей напарницей по команде Марлен Ройссер (Marlen Reusser), опередив её на 1 минуту 4 секунды. Тройку лучших на этапе замкнула Деми Воллеринг (Demi Vollering), проигравшая Анне ван дер Брегген 1 минуту 10 секунд.

Photo Credits: LaPresse

Победительница Джиро двух прошлых лет Элиза Лонго Боргини проиграла 1 минуту 51 секунду.

Элиза Бальзамо (Lidl-Trek), выигравшая три первых этапа, потеряла розовую майку, проиграв 9 минут 14 секунд.

Анна ван дер Брегген, четырёхкратная победительница женской Джиро д’Италия, вернулась на вершину общего зачёта спустя пять лет. Это её пятая в карьере победа на этапе Джиро, которую нидерландская гонщица одержала спустя почти 11 лет после первой (Неббьюно, 11 июля 2015 года) и почти через 5 лет после последней (Каскате-дель-Точе, 5 июля 2021).

Розовая майка, которую Анна ван дер Брегген надела после 4-го этапа, стала 23-й в её карьере.

Анна ван дер Брегген:

«Я не знала этот подъём, но после рекогносцировки решила поехать на разделочном велосипеде, потому что на нём чувствовала себя комфортнее.

Это невероятно – снова оказаться в розовой майке спустя столько лет. Я очень много работала, чтобы достичь этого уровня, и сегодняшнее выступление стало впечатляющим. Я всегда стараюсь поднимать планку выше, так делаю с тех пор, как начала соревноваться. Впереди много сложных этапов, но я рада, что у меня есть такое преимущество.

Приятно снова быть в розовой майке. Мне нравится этот цвет. Я очень довольна тем, что сделала, хотя и не знала, чего ожидать. Я выкладывалась на полную до самой вершины, и теперь я лидер.

Здорово разделить подиум с такими сильными гонщицами как Марлен и Деми, но впереди ещё много сложных этапов».

Лидер Movistar Марлен Ройссер является действующей чемпионкой мира в разделке, но Джиро стала её первой гонкой после перелома позвоночника, полученного на Туре Фландрии.Она выбрала иную стратегию, нежели её соперницы на этапе, финишировавшим в 11-километровый подъём со средним градиентом 6%, где самый крутой участок - 4,3 км с 10,4%.

Ройссер, как и Элиза Лонго Боргини, проехала всю разделку на шоссейном велосипеде, тогда как ближайшие соперницы - Анна ван дер Брегген и Деми Воллеринг, а также другие использовали разделочный велосипед.

Photo Credits: LaPresse

Марлен Ройссер: «У меня были сомнения насчёт моей разделки, так что я преполагала, что проиграю. Думаю, я упустила момент, когда нужно было прикладываться изо всех сил. Я чувствовала себя слишком хорошо. Я действительно упустила этот момент. Думаю, это была слишком лёгкая разделка. Опрометчиво поступила.

Кроме того, минута, на которую Анна меня опередила — это много. Снимаю шляпу. Очень хорошее выступление.

Если ты медленнее, то, конечно, думаешь, что нужно было выбрать другой велосипед. И когда я смотрела, то подумала: "Аааа, надо было выбрать другой велосипед". Всегда легко потом говорить: "Это из-за того или этого".

Не знаю. Думаю, я проехала хорошо. Возможно, было бы правильнее проехать на разделочном велосипеде, но я не могу быть уверена, что если бы так сделала, то выиграла бы. Так что, не знаю».