Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 5. Результаты

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- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:43
Longarone - Sante Stefano di Cadore, 146 км
|
1
|
Vollering Demi
|
FDJ United - SUEZ
|
4:23:47
|
2
|
van der Breggen Anna
|
Team SD Worx - Protime
|
,,
|
3
|
Niedermaier Antonia
|
CANYON//SRAM
|
,,
|
4
|
Holmgren Isabella
|
Lidl - Trek
|
0:02
|
5
|
Longo Borghini Elisa
|
UAE Team ADQ
|
0:15
|
6
|
Fisher-Black Niamh
|
Lidl - Trek
|
,,
|
7
|
Reusser Marlen
|
Movistar Team
|
0:53
|
8
|
Vallieres Magdeleine
|
EF Education-Oatly
|
,,
|
9
|
de Vries Femke
|
Team Visma | Lease a Bike
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,,
|
10
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De Schepper Lore
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AG Insurance - Soudal Team
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0:56
Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime
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