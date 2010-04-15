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Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 5. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 5. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 5. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 5. Результаты

 

Longarone - Sante Stefano di Cadore, 146 км

 

1

 Vollering Demi

FDJ United - SUEZ

    

4:23:47

2

 van der Breggen Anna

Team SD Worx - Protime

  

,,

3

 Niedermaier Antonia

CANYON//SRAM

    

,,

4

 Holmgren Isabella

Lidl - Trek

      

0:02

5

 Longo Borghini Elisa

UAE Team ADQ

    

0:15

6

 Fisher-Black Niamh

Lidl - Trek

      

,,

7

 Reusser Marlen

Movistar Team

    

0:53

8

 Vallieres Magdeleine

EF Education-Oatly

    

,,

9

 de Vries Femke

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

10

 De Schepper Lore

AG Insurance - Soudal Team

  

0:56

 


Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

В тему:

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  1. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 22.05.2015

    Деми взяла этап... Осталось дождаться коогда она возьмёт генерал.

  2. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Сегодня, 19:03 | Регистрация: 29.05.2013

    Завтра флет стейдж, сказала Деми. Как и послезавтра. Можно перекурить. А потом Финестре. Одно радует - с погодой порядок (не точно).

    А Уршка молодцом, терпит, с кем поведешься...

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:33 | Регистрация: 15.04.2010

    Ну вот снова я в сети. Не знаю как у других, но у нас почему то блокируется этот сайт. Пол Джиро не мог сюда войти. Думаю хоть дадут почитать о девчатах.

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Комментарии

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ну вот снова я в сети. Не знаю как у других, но у нас почему то блокируется этот сайт. Пол Джиро не мог сюда войти. Думаю хоть дадут почитать о девчатах.

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Завтра флет стейдж, сказала Деми. Как и послезавтра. Можно перекурить. А потом Финестре. Одно радует - с погодой порядок (не точно).

    А Уршка молодцом, терпит, с кем поведешься...

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    cmap_nep-Фото
    Деми взяла этап... Осталось дождаться коогда она возьмёт генерал.
  • dyneema
    Феликс Галль — серебряный приз ... (3)
    dyneema-Фото
    Судя по тому, что вытворял Лидл Трек на Джиро, такой гонщик как Галль им ну совершенно не нужен... На Туре интересно, они будут возить Педерсена в спринтах и панчах, или Аюсо в горах. Обоих, и там и там? Ой, всё... Может быть даже хуже, чем на Джиро.
  • Геродот
    Феликс Галль — серебряный приз ... (3)
    Геродот-Фото
    Lidl-Trek пошел по пути Боры - накупил звезд, а в итоге пшик получится. Это как армия львов под предводительством барана - каждый за себя)

    Чем их Дерек Джи на Джиро, а Аюсо на Тур не устроили? Три лидера в команде это явный перебор.
  • Саныч
    Феликс Галль — серебряный приз ... (3)
    Саныч-Фото

    А Сергей Курдюкова сваталdeclareв другую команду.

     

  • cmap_nep
    Анна ван дер Брегген выиграла ... (1)
    cmap_nep-Фото
    Ладно, Ройсер... Большая, тяжёлая, после тяжёлой травмы и длительного перерыва... Вы видели Воллеринг после финиша - 10 минут валялась на земле, не могла придти в себя, а Анна даже не вспотела, и это после Вуэльты с Англиру, где ползла как муха. И у женщин появился 36-летний Тадик...
  • Victor
    Дамиано Карузо получил приз са ... (3)
    Victor-Фото

    Дембельский аккорд

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    MVDP-Фото

    Вуэльту у Аньки увели, Джиро не должна отдать.

  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    Freejazz-Фото
    Там приличная гора на 6 км, а Бальзамо горки плохо едет - спринтер и большая.

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3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

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