Ричард Плюгге об уходе Гриши Нирманна из Visma Lease a Bike и повышении Марка Рефа

Марк Реф с 1 сентября займёт пост главы отдела велогонок команды Visma Lease a Bike с 1 сентября

Сразу после победы Йонаса Вингегора на Джиро д’Италия-2026 в команде Visma Lease a Bike произошли изменения в руководящем составе. Генеральный менеджер команды Ричард Плюгге (Richard Plugge) подтвердил на пресс-конференции, что Гриша Нирманн (Grischa Niermann), руководивший гонками, покидает команду, а его место займёт спортивный директор Марк Реф (Marc Reef).

Официально Гриша Нирманн покинет команду после 31 августа, но он не будет сопровождать гонщиков Visma Lease a Bike на Критериуме Дофине (Тур Овернь-Рона-Альпы) и на Тур де Франс, где его заменит Марк Реф.

Официально Марк Реф вступит в должность руководителя отдела гонок с 1 сентября.

Cyclingnews цитирует слова Ричарда Плюгге с пресс-конференции.

Ричард Плюгге: «Думаю, как и большинство из вас сейчас, я удивился, когда Гриша позвонил мне пару недель назад и сказал, что решил уйти. Мне очень грустно, что Гриша уходит сейчас, когда только начал работать в новой роли и всё больше в ней развивался . Мне жаль, что он уходит, потому что как личность и как отличный спортивный директор он вызывает у меня огромное уважение. Вместе мы добились исключительных успехов, включая множество побед на Гранд-турах, а совсем недавно — нашу победу на Париж — Рубэ, которая, возможно, стала вершиной того, к чему мы стремились.

Я очень рад, что работал с Гришей, и желаю ему всего наилучшего. Он дорог моему сердцу, он мой друг, но он хочет двигаться дальше, и я уважаю этот выбор.

Он останется с нами до 31 августа, чтобы поддерживать в гонках второго плана - не на Дофине и не на Тур де Франс, а на других, например, на Туре Швейцарии, и останется в тени, чтобы поддерживать Марка и остальных и передать все дела.

Возможно, мы этого не планировали, но так бывает в спорте высоких достижений. Нужно всегда быть готовым. Я на 100% уверен, что Марк готов к новой работе. Он запрыгивает в движущийся поезд.

В ближайшие недели у него будет время сосредоточиться на подготовке к Тур де Франс и на самой гонке. Марк только что выиграл свой четвёртый Гранд-тур в качестве ведущего тренера… Эта ситуация также открывает возможности, возможно, стать даже сильнее и сделать кое-что немного иначе. Я убеждён, что мы продолжим развивать наш успех.

Гриша сказал мне, что покидает команду, и, знаете, я не вникаю, переходит ли он в другую команду или что-то в этом роде. Он сказал мне, что уходит, а куда — это ему решать, как говорить вам. Он позвонил мне пару недель назад. Я спросил его: „Могу ли я что-то сделать, чтобы ты остался?“ Но он сказал нет, потому что он, конечно, очень хорошо всё обдумал и захотел сделать такой выбор.

Я могу только сказать, что это был его личный выбор. Он сказал мне, что хочет попробовать что-то другое. У него будет возможность рассказать вам о своих причинах, и я думаю, лучше, если он расскажет сам».

Ричард Плюгге также сказал, что уход Гриши Нирманна не повлияет на подготовку Йонаса Вингегора к Тур де Франс-2026:

«Йонас, конечно, сначала, вероятно, удивился, но затем, поскольку он только что выиграл Джиро с Марком Рифом, который сидел рядом, он тоже увидел возможность, возможно, сделать выступить ещё лучше. Нет, это не повредит нам и его подготовке.

Он очень доволен своим новым тренером Матьё Хейбуром. Он хотел попробовать кое-что новое и был очень рад, что Матьё открыт новым идеям. Они упорно работали, и за последние месяцы он показал большой прогресс в своих цифрах и так далее. Он чувствует, что можно ещё прибавить в ближайшие недели, чтобы быть готовым к старту Тура в Барселоне.

Я вполне уверен, что Йонас становится сильнее и с нетерпением ждёт сотрудничества с Марком».

Как говорится в пресс-релизе Visma Lease a Bike, 40-летний Марк Реф работает в команде уже более четырех лет. В последние недели он занимал должность ведущего тренера на Джиро д’Италия-2026, где Йонас Вингегор одержал победу. Реф также будет руководить командой во время предстоящего Тур де Франс-2026».

Марк Реф: «Предложение команды стать ответственным за велогонки и войти в состав спортивного менеджмента — это фантастическая возможность, которую я очень хочу реализовать. За последние годы я сделал большие шаги в развитии. Я уже давно чувствую, что философия и культура команды мне идеально подходят. В ближайшие недели всё мое внимание будет сосредоточено на подготовке к Тур де Франс. Это по-прежнему одна из важнейших целей для нашей команды».

Генеральный менеджер Visma Lease a Bike Ричард Плюгге: «Развитие и воспитание как гонщиков, так и персонала заложено в ДНК этой команды. Мы также развиваем наших тренеров, веря в то, что они могут продолжать расти и делать следующий шаг в своей карьере. С уходом Гриши для Марка логичным шагом в рамках команды становится вступление в ряды спортивного менеджмента Visma Lease a Bike. Хотя я разочарован уходом Гриши, я очень верю в Марка Рефа на посту нашего нового главы подразделения велогонок».