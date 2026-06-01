Гриша Нирман покидает Visma и заменит Луку Гуэрчилену на посту менеджера Lidl-Trek

Реорганизация крупнейших команд – Марк Рееф займёт пост Гриши Нирманна в Visma, Лука Гуэрчилена покидает Lidl-Trek

 

 

 

Не прошло и дня после празднования победы Йонаса Вингегора на Джиро д’Италия-2026, как стало известно о кардинальных перестановках в команде Visma Lease a Bike. Гриша Нирманн (Grischa Niermann), глава отдела гонок команды Visma Lease a Bike переходит в команду Lidl-Trek, где займёт пост генерального менеджера, заменив Луку Гуэрчилену (Luca Guercilena).

 

Photo Credits: LaPresse

Согласно публикации Substack Дэниела Бенсона, нидерландского издания Wielerflits и бельгийской газеты Het Laatste Nieuws Гриша Нирманн покидает Visma Lease a Bike немедленно.

 

У Гриши Нирманна за плечами долгий послужной список в профессиональном велоспорте и управлении командой. После завершения карьеры велогонщика он несколько лет работал в молодёжной команде Rabobank, прежде чем в 2017 году перейти в команду Мирового тура, которая тогда выступала как LottoNL-Jumbo. Оттуда он поднялся по карьерной лестнице, став ключевым специалистом по подготовке и планированию гонок, известным своим скрупулёзным подходом и вниманием к деталям.

 

С 2026 года команда Lidl-Trek перешла из американской лицензии в немецкую. Гриша Нирманн – немецкий специалист, один из самых опытных менеджеров Мирового тура, с ним команда Visma одержала 10 побед на Гранд-турах.

 

По данным WielerFlits, главным исполнительным директором команды должен стать Анди Шлек, который сейчас является заместителем Гуэрчилены.

 

Лука Гуэрчилена начинал работать в команде Trek в 2011 как спортивный директор, и превратил команду в одну из сильнейших в велоспорте, развивал также женскую и молодёжную команды.  

 

Domestique со ссылкой на свой источник отмечает, что Лука Гуэрчилена входит в шорт-лист кандидатов RCS Sport на вакантную должность директора Джиро д’Италия.

 

Команда Lidl-Trek за последние полтора года уже провела несколько изменений в руководящем штабе. Анди Шлек был назначен заместителем генерального менеджера в декабре, после чего его брат Франк Шлек сменил Майка Роджерса на посту директора женской команды, а Берни Айзель в апреле перешёл с поста спортивного директора на должность главы гоночного департамента.

 

Пост Гриши Нирманна, который с сентября 2024 года заменил ушедшего Мерейна Зеемана на месте главы департамента гонок Visma Lease a Bike, должен занять Марк Рееф, являющийся сейчас спортивным директором. Марк Рееф работает в Visma с 2022 года, он перешёл из команды DSM (Picnic PostNL), где был спортивным директором.  

 

Официально об изменениях в командах Visma Lease a Bike и Lidl-Trek объявлено не было.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Комментарии

  • Victor
    Александр Винокуров подарил Па ... (4)
    Victor-Фото

    Кстати, Папа Иоанн Павел 2 реально любил на велосипеде кататься и маэстро Эрнесто даже подарил ему Кольнаго.

    А Папа Пий 12 лично уговаривал Фаусто Коппи бросить любовницу и вернуться к жене.

  • kabachok
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    kabachok-Фото
    даже СК заметил, что Вини совсем уж анорексичный вид имеет.
  • kabachok
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    kabachok-Фото
    букмекеры не думают, букмекеры считают.
  • RVL
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    RVL-Фото
    А мне вид вини не совсем нравится. Слишком он какой-то изможденнно-истощенный. Даже руки толком вскинуть в Риме не получилось...сокомандники поддержали..
    Похоже не совсем ему легко сейчас
  • dyneema
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    dyneema-Фото
    Цитата: shoooster
    Форма отличная, не запыхался особо. Ждём битву биороботов на Туре. Я б все деньги на Погги б не поставил сейчас
    Букмекеры думают иначе. Сейчас коэффициент на Тадея на Туре даже меньше, чем был коэффициент на Йонаса на Джиро... То есть вопрос не в том, что Тадей выиграет, а в том, привезёт он Йонасу и Полю 5 минут в gc, или нет?
  • Серафим
    Александр Винокуров подарил Па ... (4)
    Серафим-Фото

    Зато Индуррайну Папа Римский вручал лично и розовую и желтую майки. Чем немало смутил Биг Мига, как он сам рассказывал.

  • Виктор Сироткин
    UAE Team Emirates XRG объяснил ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото
    Очень и очень неприятная причина: засмотрелся на вело компьютер - потерял заслуженную победу в категории цикламеновой майки. Понятно, что многодневка - стресс, потому и нужно беречь себя в 3 раза больше, а не идти по стопам Берналя
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2026, превью эт ... (4)
    Серафим-Фото

    По поводу завершающей разделки. Если считать с 93 года, то получается !! этапов заключительных - разделка, а 23 этапа - спринт. По именам победителей получается, что если в Италии сильный спринтер в наличии, то планировали спринт, если раздельщик, то разделку. Это не правило, это тенденция.

      А 92 год заканчивался разделкой и очень длинной, в Джиро участвовал Индуррайн, который конечно и выиграл и этап и Джиро. Просто мысли вдогонку.

  • AzaKonta
    Александр Винокуров подарил Па ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Вино достойный представитель своей страны на международной арене. Благодаря ему имидж страны растёт в Европе.
  • Bjoern
    Александр Винокуров подарил Па ... (4)
    Bjoern-Фото

    Почуму-то сразу вспомнил "поле чудес" и чудоковатые подарки Якубовичу

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

