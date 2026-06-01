Гриша Нирман покидает Visma и заменит Луку Гуэрчилену на посту менеджера Lidl-Trek

Реорганизация крупнейших команд – Марк Рееф займёт пост Гриши Нирманна в Visma, Лука Гуэрчилена покидает Lidl-Trek

Не прошло и дня после празднования победы Йонаса Вингегора на Джиро д’Италия-2026, как стало известно о кардинальных перестановках в команде Visma Lease a Bike. Гриша Нирманн (Grischa Niermann), глава отдела гонок команды Visma Lease a Bike переходит в команду Lidl-Trek, где займёт пост генерального менеджера, заменив Луку Гуэрчилену (Luca Guercilena).

Согласно публикации Substack Дэниела Бенсона, нидерландского издания Wielerflits и бельгийской газеты Het Laatste Nieuws Гриша Нирманн покидает Visma Lease a Bike немедленно.

У Гриши Нирманна за плечами долгий послужной список в профессиональном велоспорте и управлении командой. После завершения карьеры велогонщика он несколько лет работал в молодёжной команде Rabobank, прежде чем в 2017 году перейти в команду Мирового тура, которая тогда выступала как LottoNL-Jumbo. Оттуда он поднялся по карьерной лестнице, став ключевым специалистом по подготовке и планированию гонок, известным своим скрупулёзным подходом и вниманием к деталям.

С 2026 года команда Lidl-Trek перешла из американской лицензии в немецкую. Гриша Нирманн – немецкий специалист, один из самых опытных менеджеров Мирового тура, с ним команда Visma одержала 10 побед на Гранд-турах.

По данным WielerFlits, главным исполнительным директором команды должен стать Анди Шлек, который сейчас является заместителем Гуэрчилены.

Лука Гуэрчилена начинал работать в команде Trek в 2011 как спортивный директор, и превратил команду в одну из сильнейших в велоспорте, развивал также женскую и молодёжную команды.

Domestique со ссылкой на свой источник отмечает, что Лука Гуэрчилена входит в шорт-лист кандидатов RCS Sport на вакантную должность директора Джиро д’Италия.

Команда Lidl-Trek за последние полтора года уже провела несколько изменений в руководящем штабе. Анди Шлек был назначен заместителем генерального менеджера в декабре, после чего его брат Франк Шлек сменил Майка Роджерса на посту директора женской команды, а Берни Айзель в апреле перешёл с поста спортивного директора на должность главы гоночного департамента.

Пост Гриши Нирманна, который с сентября 2024 года заменил ушедшего Мерейна Зеемана на месте главы департамента гонок Visma Lease a Bike, должен занять Марк Рееф, являющийся сейчас спортивным директором. Марк Рееф работает в Visma с 2022 года, он перешёл из команды DSM (Picnic PostNL), где был спортивным директором.

Официально об изменениях в командах Visma Lease a Bike и Lidl-Trek объявлено не было.