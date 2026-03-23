Изучив каждый поворот, чтобы выиграть, Погачар решил больше не рисковать на опасных дорогах Сан-Ремо

Победа ценой риска: как Тадей Погачар использовал секреты наставника, чтобы покорить Милан – Сан-Ремо, и почему он может больше туда не вернуться

К победе на Милан – Сан-Ремо Тадей Погачар упорно шаг за шагом двигался с 2022 года, занимая сначала 5-е, затем 4-е, и два третьих места, если не считать его дебют в 2020 году. Теперь, когда груз ожиданий сброшен, а в список побед вписан четвёртый из пяти Монумент велоспорта, 27-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates XRG намекнул, что больше не будет настолько сосредоточенно готовиться к Милан – Сан-Ремо.

В ответ на просьбу журналистов Cyclingnews подтвердить, действительно ли он теперь не вернётся на эту итальянскую классику, Погачар ответил в шутку или всерьёз: «Если я и вернусь в Сан-Ремо, то только чтобы съесть фокаччу…».

В числе причин нежелания вновь проходить трудную подготовку перед классикой не только непредсказуемость и сложность самой гонки, но и опасность итальянских дорог для велосипедистов. В соцсетях Тадей Погачар написал, что пообещал своей подруге Уршке Жигарт: «Я буду какое-то время держаться подальше от этих дорог».

Как отмечает Cyclingnews, из-за особенностей лигурийского побережья главная дорога Аурелия — единственный способ для Погачара и других гонщиков добраться до подъёмов Чипресса и Поджо из их дома в Монако. Хотя между Сан-Ремо и Империей есть велосипедная дорожка с видом на Средиземное море, проложенная на месте старой железной дороги, маршрут гонки «Милан — Сан-Ремо» следует по прибрежному шоссе, уходя в холмы только на Чипрессе и Поджио.

Photo Credits: LaPresse

Тадей Погачар во время пресс-конференции подчеркнул риски для безопасности на дорогах во время тренировок вдоль лигурийского побережья:

«Огромное облегчение — наконец выиграть. Теперь я могу перестать тренироваться в Сан-Ремо каждую неделю или даже два раза в неделю. Морально очень тяжело всю зиму ездить на тренировки в Сан-Ремо. Здесь на каждой тренировке немного рискуешь жизнью. Без обид, но на итальянских дорогах движение иногда бывает просто нарушающим закон. Но они строят хорошие велосипедные дорожки, так что, возможно, через несколько лет здесь будет действительно приятно кататься вдоль побережья».

И, конечно, Тадей Погачар упомянул ещё один важный фактор, который делает победу на Милан – Сан-Ремо из ряда вон выходящей:

«Эта гонка требует огромных усилий, в том числе моральных. Это одна из самых непредсказуемых гонок, в которых я когда-либо участвовал, и одна из самых непредсказуемых в мире».

В изучении деталей Милан – Сан-Ремо, выстроивших для Тадея Погачара дорогу к победе, которую он одержал, несмотря на падение всего за 6 км до подножия Чипрессы, внёс вклад бывший профессиональный велогонщике Никколо Бонифацио (Niccolò Bonifazio). Он помог словенскому гонщику узнать все секреты классики.

Как отмечает Cyclingnews, если Погачар атаковал в нужном месте на Чипрессе и проехал спуск с Поджио с такой уверенностью, что заставил помучиться даже Тома Пидкока, то это заслуга Бонифацио.

Никколо Бонифацио живет в Диано-Марина, в 15 км от подножия Чипрессы и в 45 км от Сан-Ремо. На прошлой неделе в интервью L'Equipe он рассказал, что, по его подсчётам, за свою жизнь поднялся и спустился на велосипеде с Чипрессы около 4000 раз. Он завершил карьеру в 2024 году после 11 лет в велоспорте, за которые одержал 31 победу, а на Милан – Сан-Ремо 2015 года финишировал пятым.

Будучи талантливым спринтером и мастером спуска, Никколо Бонифацио использовал свое мастерство и знание местности, чтобы в 2019 году предпринять атаку на спуске с Чипрессы. Бонифацио часто тренировал Тадея Погачара, сидя за рулём мотоцикла (мотопейсинг), но также ездил вместе со словенцем, открывая ему секреты спусков – знания, которые он почерпнул из просмотра старых видеозаписей прошлых выпусков «Милан – Сан-Ремо» и 20 лет своего опыта прохождения спусков и подъёмов этой классики.

В разговоре с Cyclingnews Никколо Бонифацио скромно оценил свой вклад в успех Тадея Погачара:

«Я с большим волнением смотрел, как он проходил гонку, а затем выиграл “Милан – Сан-Ремо”, потому что знаю, как усердно он ради этого работал и как много сделал, чтобы улучшить свои навыки и победить. Он настоящий “кампьоне”, как говорят в Италии. Он великий гонщик и прекрасный человек, всегда скромный и благодарный. Он постоянно хочет учиться и постоянно хочет становиться лучше. Молодые гонщики могли бы многому поучиться у Тадея. Они думают, что всего добились, когда становятся профессионалами, и рискуют, чтобы получить результат, не задумываясь о последствиях.

Когда он упал, я старался разглядеть, не травмировался ли он. Я заметил, что он быстро поднялся и не запаниковал. Это тоже редкость для гонщика, но было видно, что он сохранил концентрацию. Затем на Чипрессе он использовал дополнительный адреналин, чтобы продвинуться вперёд и атаковать. Возможно, падение как раз и дало ему тот самый адреналин, чтобы установить рекорд на Чипрессе, так что в каждом моменте боли или страха есть и положительная сторона.

Современные аэродинамические велосипеды едут быстрее, чем когда-либо, но нужно уметь использовать эту дополнительную скорость.

В прошлом году Тадей проигрывал, когда преследовал Матье ван дер Пула на спуске с Поджио. В этом году он смог поменяться с ним ролями и заставил мучиться даже Тома Пидкока. Он проходил повороты и прямые участки на полной скорости, вынуждая Пидкока выкладываться по максимуму и держать высокий пульс даже на спуске.

Я помог Тадею обрести уверенность на спусках. Теперь он может быстро спускаться, оставаясь в своей зоне комфорта, не боясь упасть.

И Ван дер Пул на Чипрессе, и затем Пидкок на спуске с Поджио – оба мучились, пытаясь удержаться за Тадеем. Это дало Тадею преимущество, и в итоге он выиграл спринт с запасом в полколеса. В Милан – Сан-Ремо важна каждая деталь».