Ваут ван Арт – на третьей ступени подиума Милан – Сан-Ремо-2026

Ваут ван Арт: «Только за 3 км до финиша осознал, что мы всё ещё боремся за подиум»

Побеждавший на Милан – Сан-Ремо в 2020 году, Ваут ван Арт в третий раз в карьере поднялся на третью ступень подиума классики (после 2023 и 2021 годов). 31-летний бельгийский гонщик, возглавлявший Visma Lease a Bike упал вслед за Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates XRG) за 32 км до финиша и за 6 км до начала решающего подъёма Чипресса.

Если словенский гонщик сразу вернулся на велосипед и поехал догонять пелотон, то Вауту ван Арту вместе с напарником Маттео Йоргенсоном пришлось подождать техничку команды, чтобы поменять велосипед.

В то время как Тадей Погачар атаковал на Поджио и уехал к своей победе с Томом Пидкоком (Pinarello Q36.5), а Матье ван дер Пул (Alpecin-Premier Tech) не смог за ними удержаться и вернулся в пелотон, Ваут ван Арт использовал свой шанс, атаковав в одиночку за 2 км до финиша. Надвигающаяся группа во главе с Мадсом Педерсоном (Lidl-Trek) не смогла догнать бельгийского гонщика, который обеспечил себе место в призовой тройке.

Ваут ван Арт: «Я планировал эту атаку у подножия Поджио на случай, если возникнет момент нерешительности. Сегодня, к сожалению, это была борьба за третье место, а не за победу. Но я добился максимума возможного после падения и необходимости сменить велосипед перед Чипрессой. Я доволен попаданием на подиум. В Сан-Ремо нужно до последнего верить, что впереди может что-то произойти.

Мы как команда отлично поборолись, чтобы вернуться в позицию, дающую надежду борьбы за победу. Мы сделали всё, что могли.

Понятно, что Тадею (Погачару) и Тому (Пидкоку) преимущество давал небольшой запас времени, которого им хватило, чтобы финишировать первым и вторым. Они это заслужили.

Я чувствовал себя хорошо, нога шла отлично. К сожалению, мне пришлось потратить много сил, чтобы вернуться в голову группы, но я уезжаю с гонки с позитивными ощущениями».

В интервью Cycling Pro Net и Sporza Ваут ван Арт более подробно рассказал о моментах гонки:

«В финале я чувствовал, что всё время действую в роли догоняющего. Только за последние два-три километра я осознал, что мы всё ещё боремся за подиум.

Обстоятельства есть обстоятельства, и мы всё равно достигли максимально возможного. Я доволен. Третье место никогда не ощущается как победа. Очень досадно, во-первых, само падение, а во-вторых, что мне пришлось довольно долго ждать, прежде чем я смог продолжить гонку на новом велосипеде. Команда отлично отработала, оставшись со мной и вернув меня в пелотон. Единственное, что я мог сделать, — попытаться добиться наилучшего возможного результата.

Когда я понял, что всё ещё борюсь за подиум, то это ощущалось скорее, как достижение, а не как упущенная победа. Я бы не смог просто так занять третье место в спринте в той группе. Когда увидел, что на Мадса Педерсена работает только Джулио Чикконе, я моментально решил атаковать. [Это было] сиюминутное решение.

Приятно, что следующие гонки уже скоро».

Ваут ван Арт о падении и возвращении в гонку Тадея Погачара

«Всегда ощущаешь что-то особенное, когда стоишь рядом с ним на подиуме, тем более, когда он в этой майке (чемпиона мира). Но должен сказать, что увидел его на земле рядом со мной, когда мы упали, а в следующий раз увидел только после финиша. Понятия не имею, что он делал в промежутке, но это, должно быть, было впечатляюще. Падение было довольно жёстким, и тот факт, что он всё равно смог так выйти вперёд — это сильно».