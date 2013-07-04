VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт – на третьей ступени подиума Милан – Сан-Ремо-2026

Ваут ван Арт: «Только за 3 км до финиша осознал, что мы всё ещё боремся за подиум»

 

 

Побеждавший на Милан – Сан-Ремо в 2020 году, Ваут ван Арт в третий раз в карьере поднялся на третью ступень подиума классики (после 2023 и 2021 годов). 31-летний бельгийский гонщик, возглавлявший Visma Lease a Bike упал вслед за Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates XRG) за 32 км до финиша и за 6 км до начала решающего подъёма Чипресса.

 

Если словенский гонщик сразу вернулся на велосипед и поехал догонять пелотон, то Вауту ван Арту вместе с напарником Маттео Йоргенсоном пришлось подождать техничку команды, чтобы поменять велосипед.

 

В то время как Тадей Погачар атаковал на Поджио и уехал к своей победе с Томом Пидкоком (Pinarello Q36.5), а Матье ван дер Пул (Alpecin-Premier Tech) не смог за ними удержаться и вернулся в пелотон, Ваут ван Арт использовал свой шанс, атаковав в одиночку за 2 км до финиша. Надвигающаяся группа во главе с Мадсом Педерсоном (Lidl-Trek) не смогла догнать бельгийского гонщика, который обеспечил себе место в призовой тройке.

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

Ваут ван Арт: «Я планировал эту атаку у подножия Поджио на случай, если возникнет момент нерешительности. Сегодня, к сожалению, это была борьба за третье место, а не за победу. Но я добился максимума возможного после падения и необходимости сменить велосипед перед Чипрессой. Я доволен попаданием на подиум. В Сан-Ремо нужно до последнего верить, что впереди может что-то произойти.

 

Мы как команда отлично поборолись, чтобы вернуться в позицию, дающую надежду борьбы за победу. Мы сделали всё, что могли.

 

Понятно, что Тадею (Погачару) и Тому (Пидкоку) преимущество давал небольшой запас времени, которого им хватило, чтобы финишировать первым и вторым. Они это заслужили.

 

Я чувствовал себя хорошо, нога шла отлично. К сожалению, мне пришлось потратить много сил, чтобы вернуться в голову группы, но я уезжаю с гонки с позитивными ощущениями».

 

В интервью Cycling Pro Net и Sporza Ваут ван Арт более подробно рассказал о моментах гонки:

 

«В финале я чувствовал, что всё время действую в роли догоняющего. Только за последние два-три километра я осознал, что мы всё ещё боремся за подиум.

 

Обстоятельства есть обстоятельства, и мы всё равно достигли максимально возможного. Я доволен. Третье место никогда не ощущается как победа. Очень досадно, во-первых, само падение, а во-вторых, что мне пришлось довольно долго ждать, прежде чем я смог продолжить гонку на новом велосипеде. Команда отлично отработала, оставшись со мной и вернув меня в пелотон. Единственное, что я мог сделать, — попытаться добиться наилучшего возможного результата.

 

Когда я понял, что всё ещё борюсь за подиум, то это ощущалось скорее, как достижение, а не как упущенная победа. Я бы не смог просто так занять третье место в спринте в той группе. Когда увидел, что на Мадса Педерсена работает только Джулио Чикконе, я моментально решил атаковать. [Это было] сиюминутное решение.

 

Приятно, что следующие гонки уже скоро».

 

Ваут ван Арт о падении и возвращении в гонку Тадея Погачара

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

«Всегда ощущаешь что-то особенное, когда стоишь рядом с ним на подиуме, тем более, когда он в этой майке (чемпиона мира). Но должен сказать, что увидел его на земле рядом со мной, когда мы упали, а в следующий раз увидел только после финиша. Понятия не имею, что он делал в промежутке, но это, должно быть, было впечатляюще.  Падение было довольно жёстким, и тот факт, что он всё равно смог так выйти вперёд — это сильно».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike Милан - Сан-Ремо-2026 Milano-Sanremo-2026 Монумент велоспорта гонка Мирового тура

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. MVDP

    Вчера, 15:43 | Регистрация: 3.10.2020

    Первый подиум на монументе за 3 года (после ПР-2023).

  2. Имя: Lucky

    Lucky

    Вчера, 17:52 | Регистрация: 1.05.2018

    

     



    
    

  3. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 18:38 | Регистрация: 4.05.2017

    К этому кубку осталось добавить Булыжник и Вуэльтуclapping

  4. Имя: Николай

    Nicolay

    Вчера, 19:45 | Регистрация: 12.03.2023

    Рад за Ваута!

  5. Имя: Maks

    medmax

    Вчера, 20:32 | Регистрация: 20.11.2025

    Ваут, более чем достойно. Набирает обороты.

  6. vova-55

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 20.05.2018

    Болею за ВВА, радуюсь его достижениям. 

    Но уже несколько лет замечаю, что что-то пошло не так в его карьере. 

  7. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:27 | Регистрация: 4.07.2013

    Хорошее вью. Вауту Уважение!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

25 марта 2026

Ronde Van Brugge - Tour of Bruges

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Понравилась ли Вам Милан - Сан-Ремо-2026?

Комментарии

  • VeloVelo
    Последствия падений Михала Квя ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Видимо, фольга нужна для аккумулирования тепла. 
    Суставы нуждаются в тепле, мне кажется, больше, чем остальные части ног.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт – на третьей ступ ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Хорошее вью. Вауту Уважение!

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото

    ну мож, пораненный пальчик подвигнет его пропустить ГВ и Е3? но шансы на ТФ от этого не вырастут.

    или, при таких обстоятельствах, наоборот, выложится, вырвать победу на ГВ (хоть что-то) и надеяться на подиум на ТФ

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото
    если бы скрупулезно, сосредоточенно, точечно готовился к Ронде, и не ошибся в тактике, не отпускал Погачара ни на шаг, шансы были бы. А так да, как и прошлом году - на третьем круге Тадей сбросит всех, не только ВДП
  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото

    ясно, что промахнулись с формой. Падение сыграло, но не решающее. Сам ВДП неоднократно после падений возврашался (дебютный ТФ 2019 где он сильно грохнулся), не говоря про МЧ 2023. На Тадея не повлияло, уже не в превый раз - и на прошлой ТДФ, и прошлая СБ ...

    зачем отступать от проверенных методов? всегда сосредотачивался на основных важных стартах, и в 31 год вдруг решил косить все подряд. Очень напряжный сезон кросса - 14 гонок за полтора месяца, притом, что другие кроссмены свернули, Пидкок вообще завязал. Февраль как бы отдых, в т.ч. подготовка к шоссейному сезону. На Омлупе может и не очень напрягался, но Тиррено-Адриатико - зачем так рвать? ТА рассматривают как как проверку сил и подготовку к МСР, так и было в прошлом году. Причем и ранее, после той ТА 2021, по которой кто только не высказал ему, проиграл и Дворс, и основную Фландрию, хотя в тот сезон был готов хорошо, победил на Страде. 

    1 ваиант ответа - понимает, что карьера закнчивается, решил пополнить пальмарес. Гент до этого года еще не выигрывал, также как Омлуп

    2. в команде больше некому побеждать, кроме него и немного ФИлипсена, нужно набирать победы где возможно для спонсоров. понимает, что может и не победить на монументах, выбирает второстепенные гонки. в первоначальной программе кроме Омлупа, ТА, после МСР - еще и Саксо, и ГВ. В прошлом году Погачар отказался от первоначальо запланированных Е3 и ГВ, сосредосточился  на ФЛандрии и особенно н Рубе. 

  • микеле оп-оп-оп
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Не, проблем не было. А пять человек в поезде были, да.
  • Starch27
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Starch27-Фото
    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.


    А какие проблемы были у Погачара? Упал, протёрся, команда построила поезд из 5 гонщиков и вывезла Погачара в голову группы достаточно быстро.
    У МВП на тот момент в группе был только Филипсен, которого опять эксплуатировали не по назначению. В результате МВП потратился значительно сильнее, чем Погачар.
    Фото порезов на пальцах выкладывали на буржуйских форумах и они достаточно глубокие, чтобы внести серьёзный дискомфорт. Тут выкладывать не буду, а то вдруг забанят за неприемлемый контент. Кто захочет - тот найдёт.
    А по Фландрии, к сожалению, интриги не вижу. МВП всё же не в лучшей форме и как бы он не храбрился, но снова получит полторы-две минуты разрыва. Идеальная тактика - это работать хвостом как Пидкок на МСР и Скельмосе на АГР, но на Фландрии всё же торчки посерьёзнее чем Поджио и их гораздо больше. Как говорил Погачар, что если бы Йонас хотел ездить Фландрию, то он был бы главным конкурентом, а не МВП.
  • микеле оп-оп-оп
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.

  • vova-55
    Ваут ван Арт – на третьей ступ ... (7)
    vova-55-Фото

    Болею за ВВА, радуюсь его достижениям. 

    Но уже несколько лет замечаю, что что-то пошло не так в его карьере. 

  • vova-55
    UAE Team Emirates XRG о соперн ... (1)
    vova-55-Фото

    "Сан-Ремо выигрывается на Виа Рома, но проиграть ее можно на каждом метре дистанции". 

    МВДП не даст соврать, а ТП едва избежал.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

23 марта

Andrea Bagioli (Lidl - Trek)

Stian Fredheim (Uno-X Mobility)

25 марта

Wilco Kelderman (Visma - Lease a Bike)

Alberto Dainese (Soudal - Quick Step)

Anthon Charmig (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2026 (127)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)