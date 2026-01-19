VeloNEWS
XDS Astana Development Team готова к сезону 2026 года

Континентальная команда XDS Astana Development Team проводит свой второй тренировочный сбор перед началом сезона 2026 года. Команда завершила формирование состава, в который в этом году войдут 19 гонщиков: 16 основных гонщика и три специалиста из других велосипедных дисциплин. Восемь гонщиков представляют Казахстан:

 

Владислав Башлыков (Казахстан), Пьер-Анри Бассе (Франция), Мансур Бейсембай (Казахстан), Алессио Делле Ведове (Италия), Рамис Динмухаметов (Казахстан, трек), Артем Фофонов (Франция), Пьетро Галбусера (Италия), Ю Ли (Китай), Лудовико Меллано (Италия), Маттиа Негренте (Италия), Михаил Подлужный (Казахстан), Диас Рысбай (Казахстан), Маттео Скалко (Италия), Денис Сергиенко (Казахстан, МТБ), Густав Ванг (Дания), Руслан Елюбаев (Казахстан), Симоне Занини (Италия), Давид Занутта (Италия), Алишер Жумакан (Казахстан, трек).

 

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team

 

Первой гонкой команды в 2026 году станет «Тур Прованса» в феврале, но несколько гонщиков выступят в составе команды Мирового Тура уже на первых европейских гонках сезона в Испании.

 

«В этом году мы серьезно пересмотрели, усилили и расширили состав нашей континентальной команды. Кроме того, к команде присоседились сразу несколько новых гонщиков из Казахстана – и те ребята, которые выступают на шоссе, и ребята, специализирующиеся на других дисциплинах.

 

Для нас это возможность просмотреть молодых отечественных спортсменов на европейских и азиатских гонках, обкатать их и определить ближайший резерв команды Мирового Тура. Для гонщиков – это шанс обрести опыт, и тренировочный, и соревновательный.

 

А для специалистов из других дисциплин – возможность добавить шоссе в подготовительный процесс. За четыре сезона наша континентальная команда окрепла, получила хороший опыт, добилась определенных серьезных результатов. Мы видим, как система работает, как каждый год молодые ребята переходят в Мировой Тур, так что и в новом сезоне мы продолжим работу в том же направлении», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

