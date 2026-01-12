Микель Ланда начинает 16-й сезон в профессиональном пелотоне

Микель Ланда о старте сезона 2026 года

36-летний уроженец Страны Басков Микель Ланда начинает 16-й сезон в профессиональном велоспорте. В феврале 2011 года он впервые прикрепил номер на своей первой гонке Trofeo Palma de Mallorca.

Спустя пятнадцать лет он может похвастаться впечатляющим списком достижений и тем, что своим стилем ведения гонок завоевал сердца многочисленных болельщиков. В 2026 Микель Ланда остается таким же популярным, как и в 2015 году, когда он покорил Джиро д’Италия, выиграв два этапа и заняв третье место в общем зачете.

В 2022 году он снова поднялся на третью ступень итальянского Гранд-тура. 2025, его второй год в цветах Soudal Quick-Step, стал сезоном взлётов и падений, когда мечта о борьбе за подиум общего зачета Джиро д’Италия разбилась за несколько секунд в самый первый день гонки: падение положило конец тому, что было очень уверенным началом года. Но верный своей натуре, баскский гонщик вернулся летом и в итоге стал одним из самых атакующих гонщиков Вуэльты Испании.

До первого старта Микеля Ланды в сезоне 2026 года остаётся месяц – он планирует принять участие в Вуэльте Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana) 4 февраля, но его первые цели сезона – Вуэльта Каталонии и Тур Страны Басков.

Ланда снова вернётся на Джиро д’Италия, где возглавит команду Soudal Quick Step в борьбе за генеральную классификацию.

Во время пресс-конференции команды Soudal Quick Step Микель Ланда намекнул, что, возможно, в предстоящем сезоне попробует проехать все три Гранд-тура впервые в карьере: «Все три Гранд-тура в один год? Я никогда этого не делал, но у меня появился шанс. Мне уже не будет 25, но я чувствую прилив энергии, так почему бы и нет? Я оставляю эту возможность открытой».

В интервью сайту команды Soudal Quick Step во время тренировочного сбора в Кальпе Микель Ланда сказал:

«Велоспорт изменился, изменился и я — как личность и как профессионал, но я продолжаю получать удовольствие от того, что делаю, и испытываю ту же страсть, что и в свой первый день в пелотоне. Сейчас я начинаю свой 16-й сезон подряд, о чем даже не мог мечтать, когда стал профессионалом. Это было настоящее путешествие, и я уверен, что все еще могу бороться за хорошие результаты.

Правда, прошлый год был трудным. Перед Джиро всё шло отлично, у меня была идеальная форма и прекрасное самочувствие. Я был готов бороться за высокое место в генеральной классификации, чувствовал перед стартом, что все складывается как надо. Затем случилось то падение, и все пошло прахом. К счастью, я смог вернуться в августе и в итоге боролся за этап на Вуэльте, где был очень близок к победе (прим. Ред. – финишировал 2-м на 16-м этапе). Я рад, что завершил тот сезон на велосипеде. Это придало мне большую уверенность.

С нетерпением жду начала февраля. Надеюсь на хороший старт, чтобы набирать хорошую форму к Каталонии и Стране Басков. Я люблю эти гонки и надеюсь одержать там победу на этапе».