Рори Таунсенд — победитель Классики Гамбурга-2025

30-летний Рори Таунсенд принёс первую победу в гонке Мирового тура команде Q 36.5

Перед стартом "Классики Гамбурга" (ADAC Cyclassics-2025) главным вопросом было: одержит ли победу спринтер или специалист классик. Никто даже не рассматривал сценарий с победой из отрыва. Но 30-летний чемпион Ирландии в групповой гонке, гонщик команды Q36.5 Рори Таунсенд (Rory Townsend), перечеркнул все привычные для классики сценарии. Он не только одержал самую крупную победу в своей карьере, но и принёс команде первую победу в гонке Мирового тура с момента основания Q 36.5 в 2023 году. И главное, Таунсенд сделал то, что считалось невозможным -впервые за всю историю этой спринтерской классики победу праздновал гонщик из раннего отрыва.

Photo © A.S.O / Jasper Korth

Уехав в отрыв на первых же километрах 207-км дистанции Рори Таунсенд атаковал вместе с Дрисом Де Потером (Dries De Pooter/Intermarché-Wanty), Йоханом Якобсом (Johan Jacobs/Groupama-FDJ) и Нельсоном Оливейрой (Nelson Oliveira/Movistar Team), и в какой-то момент их преимущество превысило пять минут. Именно они первыми вышли на финишную прямую Мёнкенбергштрассе. Они оказались на редкость слаженным квартетом. Несмотря на атаки из пелотона, начавшиеся на предпоследнем круге, разрыв сохранялся. Вчетвером участники отрыва равномерно проводили смены, даже на крутом подъёме Вазеберг (700 метров с градиентом до 15%), который гонщики преодолели пять раз за 207 километров (дважды — на последних 30 км).

К последнему прохождению подъема преимущество квартета сократилось до 20 секунд за 16 км до финиша.

Затем начался захватывающий финал. Долгое время разрыв держался, но на последних трёх километрах пелотон стал стремительно приближаться. Когда пелотон вышел на Мёнкенбергштрассе, до лидеров оставалось всего 100 метров. Но догнать удалось лишь часть беглецов.

Таунсенд начал спринт и буквально на сантиметры опередил Арно Де Ли (Lotto) и Поля Манье (Soudal Quick-Step).

Рори Таунсенд: « Я точно не ожидал такого. Мы с Янником (Штаймле) заметили, что многие хотели уехать в отрыв, и следили за атаками. Могла собраться большая группа, но в итоге в отрыве оказались только мы вчетвером.

Я настроился проехать в отрыве весь день. Сосредоточился на промежуточных спринтах, а главной целью было продержаться до предпоследнего подъема. Затем планировал удержаться в пелотоне, когда нас нагонят. Но мы продолжали держать просвет. Я чувствовал, что пелотон приближается. Из технички мне постоянно сообщали время, так что я знал, что пелотон совсем близко.

Но когда я увидел, где они находятся в последнем километре, немного поверил в себя — я знал, что могу выиграть у двух других гонщиков. Обычно после тяжелого дня я хорошо спринтую. Я просто рванул, насколько хватило сил, а потом постарался сесть как можно аэродинамичнее. С ума сойти. До сих пор я в шоке, это было заметно по моему лицу на финише. Не могу поверить. Выиграть гонку Мирового тура, да еще и в майке национального чемпиона — мечта.

Я всегда любил смотреть такие гонки. Когда был моложе, видел, как одерживал сольные победы Стив Каммингс, благодаря ему я захотел стать велогонщиком. Но теперь я сам выиграл в таком стиле, да ещё на такой гонке. Просто фантастика».

Арно Де Ли: «Гамбург — это действительно особенная и очень тяжёлая гонка. Особенно в этом году, когда нам пришлось штурмовать Вазеберг целых пять раз. Отрыв сегодня был невероятно силён, и, к сожалению, нам не удалось в него отобраться. По крайней мере, мы смогли приблизиться к лидерам. Всегда немного обидно финишировать вторым. Но это только моя вторая гонка после Тур де Франс. После такого Гранд-тура всегда непросто понять, как отреагирует организм, но я доволен тем, как шла нога».

Поль Манье: «Было тяжело из-за многократных подъёмов на Вазеберг, особенно тактически сложными оказались два последних круга. Но благодаря команде оставался на хорошей позиции, потому что понимал, как важна позиция в начале подъёма. Мы выложились полностью, но один гонщик из отрыва оказался сильнее — мои поздравления ему. В спринте я сделал всё, что мог, и доволен третьим местом, а также своей формой в последние дни».