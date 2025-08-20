VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Рори Таунсенд — победитель Классики Гамбурга-2025

30-летний Рори Таунсенд принёс первую победу в гонке Мирового тура команде Q 36.5

 

 

Перед стартом "Классики Гамбурга" (ADAC Cyclassics-2025) главным вопросом было: одержит ли победу спринтер или специалист классик. Никто даже не рассматривал сценарий с победой из отрыва. Но 30-летний чемпион Ирландии в групповой гонке, гонщик команды Q36.5 Рори Таунсенд (Rory Townsend), перечеркнул все привычные для классики сценарии. Он не только одержал самую крупную победу в своей карьере, но и принёс команде первую победу в гонке Мирового тура с момента основания Q 36.5 в 2023 году. И главное, Таунсенд сделал то, что считалось невозможным -впервые за всю историю этой спринтерской классики победу праздновал гонщик из раннего отрыва.

 

 

Рори Таунсенд — победитель Классики Гамбурга-2025

Рори Таунсенд — победитель Классики Гамбурга-2025

Photo © A.S.O / Jasper Korth

 

 Уехав в отрыв на первых же километрах 207-км дистанции Рори Таунсенд атаковал вместе с Дрисом Де Потером (Dries De Pooter/Intermarché-Wanty), Йоханом Якобсом (Johan Jacobs/Groupama-FDJ) и Нельсоном Оливейрой (Nelson Oliveira/Movistar Team), и в какой-то момент их преимущество превысило пять минут. Именно они первыми вышли на финишную прямую Мёнкенбергштрассе. Они оказались на редкость слаженным квартетом. Несмотря на атаки из пелотона, начавшиеся на предпоследнем круге, разрыв сохранялся. Вчетвером участники отрыва равномерно проводили смены, даже на крутом подъёме Вазеберг (700 метров с градиентом до 15%), который гонщики преодолели пять раз за 207 километров (дважды — на последних 30 км).

 

 К последнему прохождению подъема преимущество квартета сократилось до 20 секунд за 16 км до финиша.

 

Затем начался захватывающий финал. Долгое время разрыв держался, но на последних трёх километрах пелотон стал стремительно приближаться. Когда пелотон вышел на Мёнкенбергштрассе, до лидеров оставалось всего 100 метров. Но догнать удалось лишь часть беглецов.

 

Таунсенд начал спринт и буквально на сантиметры опередил Арно Де Ли (Lotto) и Поля Манье (Soudal Quick-Step).

 

Рори Таунсенд: « Я точно не ожидал такого. Мы с Янником (Штаймле) заметили, что многие хотели уехать в отрыв, и следили за атаками. Могла собраться большая группа, но в итоге в отрыве оказались только мы вчетвером.

 

Я настроился проехать в отрыве весь день.  Сосредоточился на промежуточных спринтах, а главной целью было продержаться до предпоследнего подъема. Затем планировал удержаться в пелотоне, когда нас нагонят. Но мы продолжали держать просвет. Я чувствовал, что пелотон приближается. Из технички мне постоянно сообщали время, так что я знал, что пелотон совсем близко.

 

Но когда я увидел, где они находятся в последнем километре, немного поверил в себя — я знал, что могу выиграть у двух других гонщиков. Обычно после тяжелого дня я хорошо спринтую. Я просто рванул, насколько хватило сил, а потом постарался сесть как можно аэродинамичнее. С ума сойти. До сих пор я в шоке, это было заметно по моему лицу на финише. Не могу поверить. Выиграть гонку Мирового тура, да еще и в майке национального чемпиона — мечта.

 

Я всегда любил смотреть такие гонки. Когда был моложе, видел, как одерживал сольные победы Стив Каммингс, благодаря ему я захотел стать велогонщиком. Но теперь я сам выиграл в таком стиле, да ещё на такой гонке. Просто фантастика».

 

Арно Де Ли: «Гамбург — это действительно особенная и очень тяжёлая гонка. Особенно в этом году, когда нам пришлось штурмовать Вазеберг целых пять раз. Отрыв сегодня был невероятно силён, и, к сожалению, нам не удалось в него отобраться. По крайней мере, мы смогли приблизиться к лидерам. Всегда немного обидно финишировать вторым. Но это только моя вторая гонка после Тур де Франс. После такого Гранд-тура всегда непросто понять, как отреагирует организм, но я доволен тем, как шла нога».

 

Поль Манье: «Было тяжело из-за многократных подъёмов на Вазеберг, особенно тактически сложными оказались два последних круга. Но благодаря команде оставался на хорошей позиции, потому что понимал, как важна позиция в начале подъёма. Мы выложились полностью, но один гонщик из отрыва оказался сильнее — мои поздравления ему. В спринте я сделал всё, что мог, и доволен третьим местом, а также своей формой в последние дни».

 

Классика Гамбурга-2025. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Рори Таунсенд Rory Townsend Q36.5 Pro Cycling Team Классика Гамбурга-2025 Cyclassics Hamburg-2025 однодневная велогонка велогонка Мирового тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

18 августа

Krists Neilands (Israel - Premier Tech)

Magnus Kulset (Uno-X Mobility)

19 августа

Fernando Gaviria (Movistar Team)

Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious)

Felix Engelhardt (Jayco AlUla)

Eric Fagundez (Burgos - Burpellet - BH)

Lorenz Van De Wynkele (Lotto)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (92)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)