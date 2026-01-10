VeloNEWS
«Нам нужна трансферная система, как в футболе»: команда Picnic PostNl об уходе Оскара Онли

Иван Спекенбринк о трансфере Оскара Онли

 

 

С переходом Оскара Онли, занявшего 4-е место на Тур де Франс-2025, в команду INEOS Grenadiers, Picnic PostNL потеряла одного из лидеров на Гранд-туры. Во время пресс-конференции на презентации команды в Кальпе тренер Руди Кемна (Rudi Kemna) отметил, что в предстоящем сезоне 22-летний британский гонщик Макс Пул (Max Poole), занявший в 2025 году 11-е место на Джиро д’Италия, вновь будет нацелен на борьбу за общий зачёт на итальянском Гранд-туре. 

 

Как отмечает Cyclingnews, потеря Онли стала ударом по нескольким причинам. 23-летний шотландский гонщик прошёл через программу развития, прежде чем стать профессионалом в 2023 году, и его четвёртое место на Тур де Франс-2025 стало огромным достижением команды. Набранные им очки UCI обеспечили PicnicPostNl место в Мировом туре, и он, несомненно, мог добиться ещё большего на Гранд-турах в будущем.

 

«Нам нужна трансферная система, как в футболе»: команда Picnic PostNl об уходе Оскара Онли

 

Тем не менее, Picnic PostNL приняли сделку, а менеджер команды Иван Спекенбринк (Iwan Spekenbrink) подписал соглашение об уходе Онли. К счастью, его спонсоры также приняли сделку и логику сосредоточения на других будущих талантах. Хотя никто из команды не раскрывал сумму трансфера, Cyclingnews сообщает, опираясь на свои источники, что INEOS Grenadiers заплатили около 6 миллионов евро.  

 

В разговоре с Cyclingnews и Cycling Substack Дэниела Бенсона в Кальпе Иван Спекенбринк рассказал:

 

«Когда это произошло, у меня было три или четыре дня была такая личная реакция, когда я говорил: “Чёрт, мы хотели совсем не этого”.

 

Когда ты что-то создаёшь, когда у тебя есть успех, и когда возникает действительно хорошая взаимосвязь, всегда тяжело. Оскар порядочный,  честный парень, он выкладывался так, что с ним было приятно работать.

 

Но если не брать это в расчёт, а посмотреть, что у нас получается, видно, что мы хороши в найме гонщиков и в их развитии. Два года назад мало кто знал об Оскаре. У нас есть способ находить таланты, и мы много в это инвестируем.

 

То, что произошло с Оскаром, не результат плохой работы, а итог работы хорошей. Это подтверждение, что мы всё делаем правильно. Когда ты успешен, многие гонщики могут хорошо проявить себя. Это как в футболе: когда ты хорошо работаешь, многие люди добиваются успеха, и тебе приходится делать выбор. Это произошло с Оскаром, и мы должны были поставить на первое место интересы команды.

 

Нам нужна трансферная система, как в футболе. В футболе ты можешь сменить команду, но должен согласовать трансферный взнос. Сейчас в велоспорте слишком много игроков, ведущих свою игру, особенно агенты. Это хаос. Нравится нам это или нет, но нам необходима система, при которой если у тебя есть контракт, то есть и согласованная сумма. За эту сумму тебе даже не нужно договариваться, ты можешь уйти. Но если платёж не внесён, гонщик должен остаться и соблюдать контракт».

