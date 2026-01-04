Bahrain Victorious представила велоформу на сезон 2026 года

Новый дизайн велоформы команды Bahrain Victorious на 2026 год

Bahrain Victorious представила новую командную форму, дизайн которой отражает культурное наследие и историю Королевства Бахрейн. На рукавах майки чётко изображён знаменитый бирюзовый цвет Bianchi Celeste, идеально сочетающийся с бирюзовыми оттенками воды двух морей Бахрейна. Этот цвет символизирует кристально чистые мелководья, окружающие архипелаг, которые сформировались на границе этих морей и на протяжении веков играли ключевую роль в морской экономике Бахрейна и торговле жемчугом. Бирюзовый также напоминает о цвете артефактов древней цивилизации Дильмун, ранней цивилизации Королевства, насчитывающей более 5000 лет.

Photo @CharlyLopez @TeamBahrainVictorious

Основой дизайна формы является тёмно-синий цвет, который был частью идентичности команды с момента её основания. В дизайн вплетена едва заметная римская цифра «X», пересекающая майку, что символизирует десять лет в велоспорте.

Основанная в 2016 году и начавшая выступать в Мировом туре в 2017 году, команда Bahrain Victorious теперь отмечает десятилетие выступлений на высшем уровне профессионального велоспорта. Новый партнёр OMNIYAT будет представлен на рукавах и боку майки в сезоне 2026 года. Меньший логотип «X» дополнительно подчёркивает исторический рубеж развития команды.

В 2026 году в команду Bahrain Victorious пришли пять новых велогонщиков – 20-летний Алессандро Борго (Alessandro Borgo) и 19-летний Якоб Омржел (Jakob Omrzel) начинают первый сезон в профессионалах, перейдя из развивающей команды Bahrain, 25-летний Пау Микель (Pau Miquel) перешёл из команды Equipo Kern Pharma, 22-летний Алек Сегарт (Alec Segaert) пришёл из Lotto, а 27-летний Аттила Вальтер – из Visma Lease a Bike.