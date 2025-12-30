Тадей Погачар удостоен титула «Чемпиона чемпионов» по итогам 2025 года

Тадей Погачар: ««Почему я атакую настолько издалека? Так я выигрываю»

Тадей Погачар 29 декабря получил ещё одну награду и завершил 2025 год, получив титул «Чемпион чемпионов мира» (Champion des Champions Monde), которым его удостоила французская спортивная газета L’Equipe. Этот титул он разделил с канадской пловчихой, новым открытием сезона, Саммер Макинтош (Summer McIntosh).

Награда присуждается по итогам голосования журналистов L'Équipe. Погачар стал лишь вторым велогонщиком, получившим эту награду, после Грега Лемонда в 1989 году.

Словенский гонщик, ставший в этом году двукратным чемпионом мира и четырёхкратным победителем Тур де Франс, пополнил список лауреатов премии «Чемпион чемпионов мира», в котором значатся такие имена, как Майкл Джордан, Усэйн Болт, Роджер Федерер, Лионель Месси, Серена Уильямс, Симона Байлз и Новак Джокович. В этом году Погачар опередил прыгуна с шестом Армана Дюплантиса (Armand Duplantis) и теннисиста Карлоса Алькараса (Carlos Alcaraz).

В категории «Чемпион чемпионов Франции» Полин Ферран-Прево (Pauline Ferrand-Prévot) в четвёртый раз завоевала титул после победы на Тур де Франс Фемм этим летом, а паравелогонщик Александра Леоте (Alexandre Léauté) также выиграл его в третий раз. Прежде «Чемпионом чемпионов Франции» трижды становился Жулиан Алафилипп, четырежды – Бернар Ино, дважды Луизон Бобе.

В интервью L’Equipe Тадей Погачар заявил, что по-прежнему мотивирован на ещё большие успехи.

Тадей Погачар об успехах и мотивации

«Для меня большая честь и радость быть частью этого списка (ред. - «Чемпиона чемпионов»). Всегда есть куда расти, чтобы понять, как стать ещё лучше, как далеко я могу зайти. Поэтому сохранять мотивацию не так уж сложно, тем более, когда знаешь, что есть долгосрочный контракт с командой и впереди ещё много лет. А когда у тебя хорошие результаты, мотивация приходит сама собой. Сложнее, когда побеждаешь мало или не побеждаешь вовсе.

Мне 27, у меня ещё есть время повзрослеть. Но у меня всё меньше и меньше от "ребёнка", потому что меня судят всё больше и больше.

Каждый должен заниматься тем, что любит. Если ты делаешь то, что любишь, нужно наслаждаться этим. Уверен, что лучше относится к этому, как к игре. Сейчас, конечно, всё иначе, чем десять лет назад, но я по-прежнему люблю велоспорт, он - часть моей жизни, и я не могу представить себя в какой-то другой области.

Очень приятно видеть детей, которые любят велоспорт, особенно когда они поддерживают меня. Я не чувствую себя звездой. Меня всегда поражает, когда кто-то останавливает меня на улице или в ресторане, когда я в обычной одежде, и с дрожащими руками просит сфотографироваться. Иногда они даже не слушают, что ты отвечаешь, а хотят только фото. Я не большая звезда. Если я путешествую по Азии, люди могут меня не узнать. В Барселоне, Брюсселе или в Италии всё по-другому. Это зависит от того, где я нахожусь».

Новак Джокович, «Чемпион чемпионов» прошлого года, часто говорил о желании войти в историю спорта, но у Погачара другой взгляд на карьеру.

«Новак хочет быть величайшим из когда-либо существовавших. Он никогда не сдаётся и всегда хочет доказать, что он лучший и что он всё ещё может быть лучшим сейчас. Я знаю, что однажды всё закончится, и я захочу нормальной жизни. Мне не нужно всё время показывать, что я лучший. Иногда приятно гоняться, не чувствуя, что ты обязан победить. Виды спорта разные, и мышление тоже».

Тадей Погачар о своих атаках издалека

«Почему я атакую так далеко? Потому что так я побеждаю. Если буду ждать спринта, не уверен, что выиграю. Мне везёт чувствовать момент, чтобы уйти в одиночку. Иногда это срабатывает, и я выигрываю, иногда нет, и я проигрываю.

Я думаю обо всём, что может помочь мне победить, распределяю силы. Слежу за разрывом. Предвосхищаю, что будет дальше. Это не прогулка».

Тадей Погачар о первой победе на Тур де Франс в 2020 году

«Что, если бы я проиграл Тур-2020 на Ла-Планш-де-Бель-Фий? Возможно, всё было бы немного иначе. Возможно, впоследствии было бы меньше давления. Тогда было здорово победить, потому что это дало огромный толчок моей карьере. Без этой победы моя карьера была бы не такой».