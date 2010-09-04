Ассоциация MPCC призывает UCI закрыть "серую зону" в использовании лекарств в велоспорте

Движение за заслуживающий доверие велоспорт (MPCC) требует от UCI решительных действий против медикализации пелотона

Ассоциация за заслуживающий доверие велоспорт (MPCC) направила Международному союзу велосипедистов (UCI) заявление в связи чрезмерной медикализацией профессионального велоспорта. MPCC предупреждает о возрастающем использовании лекарств и методов лечения, не запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но вызывающих серьезные этические вопросы, когда применяются к здоровым спортсменам, а не к пациентам, для которых они были созданы.

В заявлении MPCC говорится:

«MPCC всё больше беспокоит чрезмерное использование медикаментов в спорте и призывает принять меры против расширения так называемой серой зоны.

Серая зона включает вещества и медицинские процедуры, еще не запрещенные WADA, но вызывающие серьезные этические вопросы при использовании здоровыми спортсменами, а не больными пациентами, для лечения которых они были разработаны.

Велоспорту нужно, чтобы UCI действовал быстро и решительно и защитил как репутацию спорта, так и здоровье пелотона, чтобы ни один спортсмен не чувствовал себя вынужденным принимать сомнительные продукты лишь для того, чтобы оставаться на уровне.

Длительные сроки антидопинговых процессов без быстрых и конкретных действий оставляют пространство для ежегодных дискуссий о различных веществах, позволяя спортсменам продолжать их использовать, несмотря на неразрешенные вопросы, касающиеся их здоровья или влияния на производительность. Не безопаснее ли подход, при котором продукт запрещается на время расследования, и лишь затем, когда он признан безопасным, разрешается к использованию?

Самый свежий пример — тема кетонов, которая является частью дебатов о репутации велоспорта с 2017 года, когда были опубликованы первые научные исследования на эту тему. MPCC заняла чёткую позицию, что ее члены не будут использовать этот продукт, и почти два года спустя Международный союз велосипедистов выпустил «уведомление о нерекомендации» до завершения дальнейшего анализа. Многие команды и гонщики проигнорировали этот совет, некоторые даже заключили партнёрские соглашения с поставщиками кетонов.

25 октября 2025 года UCI опубликовал пресс-релиз, где не рекомендовал использование кетонов. Это остаётся рекомендацией, а не введением формального медицинского правила или антидопингового регламента, запрещающего (или разрешающего) этот конкретный продукт, что, к сожалению, не закрывает дебаты и обсуждения.

В пелотоне снова циркулируют слухи о так называемой «финишном бачке» (“Finishing Bottle”), когда несколько пограничных веществ смешиваются и передаются в пелотон, чтобы подготовить гонщиков к финалу.

Помимо этого мы сталкиваемся с другими случаями потенциального злоупотребления веществами, такими как лекарство Tapentadol, которое почти в десять раз сильнее трамадола (запрещенного на соревнованиях WADA после 12 лет лоббирования со стороны MPCC). UCI в настоящее время держит это конкретное вещество на контроле, но должны ли мы ждать результатов еще одного длительного анализа, пока здоровье гонщиков находится под угрозой, а количество падений становится все более заметным?

Власти явно способны быстро принимать решения. Возьмём пример немедицинского использования монооксида углерода (CO), который после обнаружения во время Тур де Франс 2024 года будет внесен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных методов с 2026 года.

Ясно одно - пока существует серая зона, репутация велоспорта будет продолжать страдать, а здоровье гонщиков подвергаться риску.

Позиция MPCC не изменилась: бесконечная медикализация гонщиков является серьёзной проблемой и требует действий. MPCC призывает UCI занять чёткую и регулируемую позицию в отношении ряда (медицинских) продуктов в серой зоне или других конкретных продуктов (таких как кетоны). MPCC готова тесно сотрудничать с UCI и поддержать прогресс в этой ключевой для будущего нашего спорта области.

Что касается кетонов, то позиция членов MPCC, поддержанная большинством на ежегодном общем собрании в Париже 22 октября, заключается в том, что дебаты по этому продукту должны быть теперь прекращены. Члены MPCC поддержат рекомендацию UCI не использовать кетоны, и члены MPCC не будут принимать спонсорство в этой сфере».