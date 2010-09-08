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Доктор Франк Заль о потенциально новом виде допинга на гемоглобине морского червя

Внеклеточный гемоглобин морских червей может использоваться как кровяной допинг

 

Доктор Франк Заль о потенциально новом виде допинга на гемоглобине морского червя

 

Внеклеточный гемоглобин морских червей пескожилов (Arenicola marina) может стать новым видом допинга. Одна молекула гемоглобина червя переносит в 40 раз больше кислорода (156 молекул), чем молекула гемоглобин человека (4 молекулы). Это открытие сделал французский учёный Франк Заль (Franck Zal), который 15 лет изучал структурно-функциональные отношения внеклеточного гемоглобина морских кольчатых червей.

 

Доктор Заль обнаружил, что внеклеточный гемоглобин морских червей можно использовать в медицинских целях. Черви Arenicola marina, которые называют также «морской пескожил», населяют приливно-отливную зону морей Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана. Рыболовы используют пескожилов как наживку. 

 

Доктор Франк Заль запатентовал своё открытие и создал  компанию “Hemarina”, которая занимается разведением морских червей на собственной ферме, на острове Нуармутье (Noirmoutier) в регионе Вандея во Франции. 

 

О том, что потенциально гемоглобин морских червей может превратиться в допинг, доктор Франк Заль понял после того, как к нему  по поводу нового вещества начали поступать запросы от спортсменов и представителей тренажёрных залов.  Хотя до настоящего времени нет  разрешения на использование препарата людьми.

 

Доктор Заль утверждает, что в июле 2020 года, когда гонщики готовились к перенесённому из-за ковида сезону, с ним связался известный велогонщик. Франк Заль уведомил об этом французскую полицию (отдел по охране здоровья населения OCLAESP). OCLAESP подтвердил L’Equipe, что такой случай был, но отказался раскрывать детали.

 

Доктор Франк Заль в интервью L’Equipe рассказал: «Я почти сразу понял, что вещество можно использовать для других целей. Мы получили несколько прямых запросов от спортсменов или тренажёрных залов, которые хотели узнать, как получить субстанцию. Я также узнал, что его могут использовать для скаковых лошадей. Хорошо известный велогонщик, чья команда участвовала в Тур де Франс, связался со мной, потому что хотел получить этот продукт».

 

 Аделин Молина (Adeline Molina), представитель французского Антидопингового агентства, пояснила L’Equipe: «Гемоглобин морского червя после инъекции начинает действовать очень быстро, но недолго. Хотя его можно увидеть в тесте крови».

 

Журнал “Analytical Science” опубликовал результаты исследования по обнаружению внеклеточного гемоглобина морских червей в образцах сыворотки крови, взятых во время допинг-контроля. Результаты показали, что «окно обнаружения вещества составляет 4 - 8 часов, этого достаточно для выявления допинга. Благодаря многообещающим терапевтическим свойствам гемоглобин  морского червя потенциально может быть использован в спорте как улучшающий возможности крови переносить кислород».

 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило l'Equipe, что случаев применения   гемоглобина  морских червей не выявлено.

 

Научный директор WADA Оливье Рабин (Olivier Rabin): «Мы быстро поняли, что это вещество может быть использовано как допинг. Мы купили этот продукт и передали его в антидопинговые лаборатории. Если бы это вещество было обнаружено у спортсменов, мы бы уже предали это огласке. Но, насколько мне известно, таких случаев нет».

 

Примечание:

 

В кровяном русле червя гемоглобин (Hb) находится внеклеточно, а размеры молекулы гемоглобина червя в 250 раз меньше человеческого эритроцита.

 

В статье «Гемоглобин крови морского червя как потенциальный биологический газотранспортный кровезаменитель» (Писаренко Л.В., Гуменюк С.А., Потапов В.И., Федотов С.А.) объясняется:

 

«Одна его молекула переносит в 40 раз больше кислорода (156 молекул), чем Hb человека (4 молекулы). Будучи примерно в 50 раз больше молекулы человеческого Hb, молекула Hb червя не должна блокировать структуры клубочковой фильтрации почек. 

 

Из наших расчётных данных становится очевидным, что всего 10 грамм очищенного сухого Hb морского кольчатого червя пескожила, растворенного в дистиллированной воде (0,89% растворе натрия хлорида), заменяет 450 грамм эритромассы человека. В отличие от гемоглобинов другого животного происхождения, Hb червя пескожила в острых опытах не вызывал аллергических реакций у лабораторных животных, хорошо переносился ими, обеспечивая достаточную газотранспортную функцию крови, быстро нормализуя основные функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем».

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Теги к статье: допинг гемоглобин

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  1. Гонщик

    21 ноября 2023 08:22 | Регистрация: 28.05.2017

    Предали это огласке ... Где-то громко поржал Фуркад и пр сверхчеловеки ...

    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      21 ноября 2023 23:17 | Регистрация: 24.05.2021

      а младший Бе ?

      Зупиніть їх!
  2. Имя: Алексей

    uran

    21 ноября 2023 09:55 | Регистрация: 27.05.2017

    В кровяном русле человека гемоглобин находится внутри эритроцита, это у моллюсков червей гемоглобин в плазме. Перенос кислорода вне гемоглобина уже десятки лет исследуется, взят тот же перфторан.

    No war!
  3. Имя: Сергей

    SVS

    21 ноября 2023 10:51 | Регистрация: 26.04.2017

    Человек-ч.е.р.в.я.к выигрывает Тур Де Франс! Спешите видеть :)!

  4. lazhu

    21 ноября 2023 12:51 | Регистрация: 14.03.2021

    Я почти сразу понял, что вещество можно использовать для других целей

    У меня для вас посылка, но я вам ее не дам

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    21 ноября 2023 17:26 | Регистрация: 30.06.2017

    Скоро запретят кушать все полезные продукты, насыщенные аминокислотами, белками, жирами, витаминами, запретят пить кислородные коктейли, пить воду и ваще жрать, дышать в конце концов во время гонок мирового уровня. Все это способствует повышению уровня кислорода в крови....однозначно.))) *ля..и до червей добрались однако...приготовиться морепродуктам.

    Вся жизнь это гонка.

    1. lazhu

      21 ноября 2023 20:39 | Регистрация: 14.03.2021

      и до червей добрались однако

      Пескожил ёлы laugh Полный отлив. Ела Маша кашу и зашла на няшу

    2. Имя: Борис

      BlAr

      Вчера, 16:43 | Регистрация: 5.09.2020

      Жрать червей можно. Нельзя ими ширяться!

  6. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 05:18 | Регистрация: 22.09.2020

    сверх тупизм конечно 

  7. Имя: Олег

    Olstep

    Вчера, 15:11 | Регистрация: 22.03.2021

    Я не понял. Это реклама нового допинга была?)

    1. s75

      Вчера, 18:30 | Регистрация: 9.06.2015

      пока всего лишь изучение спроса на новый деликатесный продукт, реклама не нужна будет, очередь на несколько лет вперед, как за тем молочком из под бешеной коровки

  8. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Вчера, 18:36 | Регистрация: 8.09.2010

    Интересно, а вдруг наши, земляные, подойдут тоже? WADA перекопает все огороды нам... А если серьезно: неужели только эти ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***и такие? 

    1. Имя: Андрей Пугачев

      Pugachev

      Вчера, 18:36 | Регистрация: 8.09.2010

      не понял, что там робот вставил в мой коммент....

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