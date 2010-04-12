Велокоманда UAE Team Emirates прекратила использовать монооксид углерода для оценки эффективности тренировок

Велокоманда UAE Team Emirates отказывается вызвавшего споры метода повторного вдыхания угарного газа для оценки эффективности тренировок

Во время пресс-конференции в тренировочном лагере UAE Team Emirates Йерун Сварт (Jeroen Swart), координатор выступлений, сообщил, что команда больше не будет использовать метод вдыхания угарного газа для определения эффективности результатов велогонщиков после работы на высоте. Сварт отметил, что такой метод измерения роста производительности спортсменов используется в различных видах спорта уже два десятилетия, а затем подтвердил, что его команда прекращает его применять.

Это заявление сделано после того, как UCI обеспокоился ситуацией с методами применения угарного газа и предложил WADA изучить этот вопрос. Об методе применения монооксида углерода заговорили во время Тур де Франс-2024, когда журналисты Escape Collective сообщили, что команды UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike и Israel-Premier Tech использовали его для проверки показателей крови гонщиков в начале и конце тренировочных сборов на высоте.

Photo © Shimano-eu.com/UAE Team Emirates

Йерун Сварт, координатор выступлений велокоманды UAE Team Emirates: «Чтобы внести полную ясность, скажу, что вдыхание угарного газа - метод, который уже 20 лет подтверждает свою эффективность и используется альпинистами, спортсменами на выносливость и атлетами по всему миру для измерения массы гемоглобина, когда они поднимаются на высоту.

Последние семь лет мы очень продуктивно работали во время тренировочных сборов на высоте. Мы считали, что проделали действительно хорошую работу с точки зрения эффективности, но нет способа, который позволил бы чётко определить это количественно, кроме измерения массы гемоглобина.

Поэтому два года назад мы решили оценить, становятся ли показатели наших велогонщиков лучше в соответствии с нашими ожиданиями. В течение 18 месяцев мы оценивали гемоглобиновую массу с помощью дыхания угарным газом, что является очень стандартизированной методикой с очень специфическим оборудованием.

Сейчас мы завершили этот процесс, и результаты показывают, что наши тренировочные лагеря действительно очень хорошо подходят для максимальной адаптации наших гонщиков, что мы видим и по их выступлениям.

Так что нам не нужно больше проводить тесты. Мы не планируем их проводить. Но я думаю, что статья, которая была опубликована, рассчитывала на сенсацию и спекулировала на использовании техники, которая была бы довольно сложной и, наверное, такой, какую, насколько я понимаю, едва ли мог бы кто-то применять. Упоминаемая методика выглядит нереалистично. Так что, считаю, здесь довольно большой расчёт на сенсацию».