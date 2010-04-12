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Велокоманда UAE Team Emirates прекратила использовать монооксид углерода для оценки эффективности тренировок

Велокоманда UAE Team Emirates отказывается вызвавшего споры метода повторного вдыхания угарного газа для оценки эффективности тренировок

 

 

Во время пресс-конференции в тренировочном лагере UAE Team Emirates Йерун Сварт (Jeroen Swart), координатор выступлений, сообщил, что команда больше не будет использовать метод вдыхания угарного газа для определения эффективности результатов велогонщиков после работы на высоте. Сварт отметил, что такой метод измерения  роста производительности спортсменов используется в различных видах спорта уже два десятилетия, а затем подтвердил, что его команда прекращает его применять.

 

Это заявление сделано после того, как UCI обеспокоился ситуацией с методами применения угарного газа и предложил WADA изучить этот вопрос. Об методе применения монооксида углерода заговорили во время Тур де Франс-2024, когда журналисты Escape Collective сообщили, что команды UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike и Israel-Premier Tech использовали его для проверки показателей крови гонщиков в начале и конце тренировочных сборов на высоте.

 

Велокоманда UAE Team Emirates прекратила использовать монооксид углерода для оценки эффективности тренировок

 Photo © Shimano-eu.com/UAE Team Emirates

 

Йерун Сварт, координатор выступлений велокоманды UAE Team Emirates: «Чтобы внести полную ясность, скажу, что вдыхание угарного газа  - метод, который уже 20 лет подтверждает свою эффективность и используется альпинистами, спортсменами на выносливость и атлетами по всему миру для измерения массы гемоглобина, когда они поднимаются на высоту.

 

Последние семь лет мы очень продуктивно работали во время тренировочных сборов на высоте. Мы считали, что проделали действительно хорошую работу с точки зрения эффективности, но нет способа, который позволил бы чётко определить это количественно, кроме измерения массы гемоглобина.

 

Поэтому два года назад мы решили оценить, становятся ли показатели наших велогонщиков лучше в соответствии с нашими ожиданиями. В течение 18 месяцев мы оценивали гемоглобиновую массу с помощью дыхания угарным газом, что является очень стандартизированной методикой с очень специфическим оборудованием.

 

Сейчас мы завершили этот процесс, и  результаты показывают, что наши тренировочные лагеря действительно очень хорошо подходят для максимальной адаптации наших гонщиков, что мы видим и по их выступлениям.

 

Так что нам не нужно больше проводить тесты. Мы не планируем их проводить. Но я думаю, что статья, которая была опубликована, рассчитывала на сенсацию и спекулировала на использовании техники, которая была бы довольно сложной и, наверное, такой, какую, насколько я понимаю, едва ли мог бы кто-то применять. Упоминаемая методика выглядит нереалистично. Так что, считаю, здесь довольно большой расчёт на сенсацию».

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 17:18 | Регистрация: 26.04.2017

    Шах и мат, дети, шах и мат :).

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Йерун Сварт
    здесь довольно большой расчёт на сенсацию

    ой да какая там сенсация, ну использовали яд быстрого и общетоксического действия для оценки эффективности, никто ж не умер, все напротив вон какие оч даже живые!

  3. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 18:58 | Регистрация: 12.04.2010

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Йерун Сварт
    здесь довольно большой расчёт на сенсацию

    все напротив вон какие оч даже живые!

    Не просто живые, а "живее всех живых". История повторяется однако))

  4. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 1.05.2018

    Как я понял из публикаций про угарный газ, вдыхание не только позволяет измерить гемоглобин, но и поднять его количество в крови, а то я думал, почему после тренировок за машиной на шоссе, (москвич 412, иживский "каблук"), потом в гонках так "летал", вот оно что Михалыч) и это было не 20 лет назад, а более 30 - 35 лет назад.

    Лайфак для команд которые не хотят отказываться от угарного газа, вырезать нахрен катализатор со своих современных техничек и проводить многочасовые тренировки за машиной, всей командой)

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Комментарии

  • Lucky
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    Lucky-Фото

    Как я понял из публикаций про угарный газ, вдыхание не только позволяет измерить гемоглобин, но и поднять его количество в крови, а то я думал, почему после тренировок за машиной на шоссе, (москвич 412, иживский "каблук"), потом в гонках так "летал", вот оно что Михалыч) и это было не 20 лет назад, а более 30 - 35 лет назад.

    Лайфак для команд которые не хотят отказываться от угарного газа, вырезать нахрен катализатор со всех этих современных авто и проводить многочасовые тренировки за машиной, всей командой)

  • Pinkerton
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (6)
    Pinkerton-Фото
    Грусть, тоска, печаль. Очень жаль, что величайший, покинул велоспорт. Теперь, наверно, эта прекрасная команда утеряет свой воинственный пыл.
  • Геродот
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    Геродот-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Йерун Сварт
    здесь довольно большой расчёт на сенсацию

    все напротив вон какие оч даже живые!

    Не просто живые, а "живее всех живых". История повторяется однако))

  • Shalam s Urala
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Йерун Сварт
    здесь довольно большой расчёт на сенсацию

    ой да какая там сенсация, ну использовали яд быстрого и общетоксического действия для оценки эффективности, никто ж не умер, все напротив вон какие оч даже живые!

  • SVS
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    SVS-Фото

    Шах и мат, дети, шах и мат :).

  • JetRevel
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (6)
    JetRevel-Фото
    Новости хорошие,ему давно пора смотреть гонки по телеку возле камина,накрыв ножки полетом,а после гонки идти в местный бар и рассказывать истории за бокалом как повести прошлых лет)
  • Astanaforever
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Вот теперь у Ремки руки развязаны. Небось щас очередь выстроится за ним в надежде заполучить его. А квикам походу хана как в свое время случилось с Астаной, Инеосом, Мувистаром. Станет середняковой командой при небольшом бюджете, выигрывающей средние гонки.
  • Anna P.
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (6)
    Anna P.-Фото
    Как ни печально, а никуда от бега времени не денешься. Все же роль личности велика, будет другая команда по духу, "волчьей стаи" и так уже больше нет. Болели с мужем за них.
  • SVS
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (6)
    SVS-Фото

    Уйдёт Ремко, ИМХО теперь. А жаль.

  • DIM
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (6)
    DIM-Фото

    Конец Истории!

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