VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

UAE Team Emirates планирует включить Макналти в состав на Тур де Франс-2026 для поддержки Погачара

Возвращение Брэндона Макналти на Тур де Франс намечено на 2026 год

 

Руководство команды UAE Team Emirates XRG дало понять, что Брэндон Макналти войдёт в состав Тур де Франс-2026 как один из помощников Тадея Погачара, который собирается бороться за пятую победу.

 

UAE Team Emirates планирует включить Макналти в состав на Тур де Франс-2026 для поддержки Погачара

 

Американский гонщик, выступающий в UAE Team Emirates с 2020 года, проехал французский Гранд-тур дважды в карьере – в 2021 и 2022 годах. В 2021 году он помогал Тадею Погачару одержать вторую победу на Тур де Франс.

 

В этом году Брэндон Макналти занял 9-е место на Джиро д’Италия, где его товарищ по команде Исаак Дель Торо поднялся на вторую ступень подиума. Кроме того, Макналти в этом сезоне стал победителем Тура Польши, Тура Люксембурга, Тура Хорватии. На Гран-при Монреаля он уехал в отрыв с Тадеем Погачаром и выиграл эту канадскую классику.  

 

Хошеан Фернандес Мачин, менеджер UAE Team Emirates XRG, в интервью Domestique сказал:

 

«Программа Брэндона Макналти будет построена в основном вокруг Тур де Франс. В прошедшем сезоне мы поехали Джиро д'Италия с Адамом Йейтсом и Брэндоном, они были альтернативой Хуану Аюсо и Жуану Алмейде. И такое же может произойти на Тур де Франс, он может стать хорошей альтернативой Дель Торо. Я всегда считал Брэндона Макналти одним из лучших гонщиков в мире.

 

Я очень в него верю. Он необыкновенный гонщик, и мы в команде в восторге от него с тех пор, как он к нам пришёл. Он гонщик, которому есть куда расти. Победа на такой важной гонке, как Тур Польши, придаст ему уверенности на будущее, и мы сможем увидеть его одним из главных действующих лиц на Гранд-туре».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Брэндон Макналти Brandon McNulty UAE Team Emirates Тур де Франс-2026 Tour de France-2026 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Джамайка
    Ваут ван Арт о первом велокрос ... (1)
    Джамайка-Фото

    да, отпуск - всегда хорошо, особенно в велоспорте, где работают полный день с громадным напряжением по сути, в командировках вдали от дома, близких.

    Семьей отдохнули в Риме, потом Амерка со спонсорами. Да и две значимые победы восстановили уверенность. 

    Однако прокол был на 4 круге, перед финальным было только 8 сек от подиума. бросил? когда понял, что гарантии на подиум нет, что решил отложить "битву" на по-позже?

  • Николай Н.
    UCI World Cup Koksijde-2025. В ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул как всегда не победим. А вот Швеек молодец уже в майки лидера в общем зачёте и его как то не привычно видеть в этой майке.

  • Джамайка
    UCI World Cup Koksijde-2025. В ... (2)
    Джамайка-Фото

    Тун Аэртс на 3 круге и Дель Гроссо на финишном, 7м въехали в одном и том же месте в ограждение, колею уже проложили

    Ван дер Пул поэкономился в предверии завтрашнего этапа. +20 сек на 3-4 круге, даже 25 сек, в итоге 7 секунд над вторым. На многих песчанных участках неоднокртано спрыгивал с байка, бежал, там где ДельГроссо и ВандерПуте катили на колесах. Свек тоже уверен и спокоен, на своей земле.

  • MVDP
    UCI World Cup Koksijde-2025. В ... (3)
    MVDP-Фото

    Цитата: Pugachev
    Люсинду ВАНДЕРБРАНД пока не обогнать....

    А пару лет назад казалось, что тройка Питерсе - ван Эмпель - ван Анрой никому не даст шансов.

  • Pugachev
    UCI World Cup Koksijde-2025. В ... (3)
    Pugachev-Фото

    Я вот почему-то за Альварадо болею... И очень доволен ее местом, т.к. Люсинду ВАНДЕРБРАНД пока не обогнать....

  • Николай Н.
    UCI World Cup Koksijde-2025. В ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда в этом году наверно собралась забрать все этапы. Альварадо тоже молодец, хороший финиш показала.

  • motte
    Тадей Погачар поставил новый р ... (6)
    motte-Фото

    Спасибо за развоз! 

    Торито был тем, кто раскатил тадея, после веленса , на рекорд.

  • motte
    Матье ван дер Пул - победитель ... (1)
    motte-Фото

    Только и остаётся вопрос Как? Как так можно по песку? 

  • kabachok
    Новый партнёр и новый дизайн в ... (5)
    kabachok-Фото

    уход от чёрного - правильное решение, поддерживаю. 

  • Pugachev
    Новый партнёр и новый дизайн в ... (5)
    Pugachev-Фото

    Цвет - норм. Ну, и по памперсу команду теперь ни скем не спутаешь, похоже.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

22 декабря

Alexander Edmondson (Team Picnic PostNL)

23 декабря

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Felix Grossschartner (UAE Team Emirates XRG)

Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

Joel Nicolau (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (88)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)