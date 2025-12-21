UAE Team Emirates планирует включить Макналти в состав на Тур де Франс-2026 для поддержки Погачара

Возвращение Брэндона Макналти на Тур де Франс намечено на 2026 год

Руководство команды UAE Team Emirates XRG дало понять, что Брэндон Макналти войдёт в состав Тур де Франс-2026 как один из помощников Тадея Погачара, который собирается бороться за пятую победу.

Американский гонщик, выступающий в UAE Team Emirates с 2020 года, проехал французский Гранд-тур дважды в карьере – в 2021 и 2022 годах. В 2021 году он помогал Тадею Погачару одержать вторую победу на Тур де Франс.

В этом году Брэндон Макналти занял 9-е место на Джиро д’Италия, где его товарищ по команде Исаак Дель Торо поднялся на вторую ступень подиума. Кроме того, Макналти в этом сезоне стал победителем Тура Польши, Тура Люксембурга, Тура Хорватии. На Гран-при Монреаля он уехал в отрыв с Тадеем Погачаром и выиграл эту канадскую классику.

Хошеан Фернандес Мачин, менеджер UAE Team Emirates XRG, в интервью Domestique сказал:

«Программа Брэндона Макналти будет построена в основном вокруг Тур де Франс. В прошедшем сезоне мы поехали Джиро д'Италия с Адамом Йейтсом и Брэндоном, они были альтернативой Хуану Аюсо и Жуану Алмейде. И такое же может произойти на Тур де Франс, он может стать хорошей альтернативой Дель Торо. Я всегда считал Брэндона Макналти одним из лучших гонщиков в мире.

Я очень в него верю. Он необыкновенный гонщик, и мы в команде в восторге от него с тех пор, как он к нам пришёл. Он гонщик, которому есть куда расти. Победа на такой важной гонке, как Тур Польши, придаст ему уверенности на будущее, и мы сможем увидеть его одним из главных действующих лиц на Гранд-туре».